'చదివింది పదోతరగతే' - డీఎస్పీ అవతారం ఎత్తి నిరుద్యోగులకు వల
సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలన్న ఓ వ్యక్తి అత్యాశతో డీఎస్పీ అవతారమెత్తాడు. పలువురు నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలిప్పిస్తానంటూ వల వేసేవాడు. ఏలూరు పోలీసులు చాకచక్యంగా అతడి ఆటకట్టించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 10:09 AM IST
Fake DSP Arrest in Eluru : అతనెప్పుడూ పోలీసు దుస్తుల్లో కనిపిస్తుంటాడు. లగ్జరీ హోటళ్లలో బస చేస్తూ విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతుంటాడు. అతడి వ్యవహారశైలి, వేషధారణ చూసి పోలీసు అధికారి అనుకునేవారు. కానీ తీరా చూస్తే అసలు విషయం బయట పడింది. అతడు చదివింది పదో తరగతి వరకే. సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలన్న అత్యాశతో డీఎస్పీ అవతారమెత్తాడు. పలువురు నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానంటూ నమ్మించి మోసాలకు పాల్పడుతున్నాడు.
ఇటీవల ఇద్దరు యువకుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బు వసూలు చేసి, ఏకంగా వారికి సబ్-ఇన్స్పెక్టర్లుగా నియామకం అయ్యారంటూ నకిలీ నియామక ఉత్తర్వులిచ్చాడు. అనేక జిల్లాల్లో ఈ తరహా నేరాలకు పాల్పడిన అంతరాష్ట్ర మోసగాడిని ఏలూరు పోలీసులు కటకటాల వెనక్కి నెట్టారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను సోమవారం నాడు స్థానిక జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో జిల్లా ఎస్పీ ప్రతాప్ శివకిషోర్ కేసు వివరాలను వెల్లడించారు.
తెలంగాణలోని సూర్యాపేట జిల్లా మఠంపల్లికి చెందిన బత్తుల శ్రీనివాస్ (అలియాస్ శ్రీను) పది వరకు చదువుకున్నాడు. కొంతకాలం పాటు అతను ఏ పని చేయకుండా జులాయిగా తిరిగాడు. సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో డీఎస్పీ అవతారమెత్తి, నిరుద్యోగులను నమ్మించి మోసాలకు పాల్పడ్డాడు. గుంటూరు జిల్లాలో పనిచేస్తున్నానంటూ పలువురిని నమ్మించి, ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని పలువురిని మోసగించి లక్షలు రూపాయలు కాజేశాడు. నిందితుడిపై రాజమహేంద్రవరం రెండో పట్టణం, మఠంపల్లి, సూర్యాపేట, నరసరావుపేట గ్రామీణ, త్రిపురాంతకం, చిలకలూరిపేట పోలీసుస్టేషన్లలో పలు కేసులు నమోదయ్యాయి.
ఇటీవల ఏలూరుకు చెందిన దంపతులకు శ్రీనివాస్ పరిచయమయ్యాడు. తాను బంగారం వ్యాపారం చేస్తున్నానంటూ నమ్మబలికాడు. వాళ్ల బంధువులకు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని వారిని నమ్మించాడు. ఈ క్రమంలో పాలిక రంగవీరబాబు వద్ద రూ.18 లక్షలు, దండపాటి గణేశ్ వద్ద రూ.8 లక్షలు వసూలు చేశాడు. ఇద్దరికీ ఎస్సై ఉద్యోగాలు వచ్చాయని నమ్మించి, నకిలీ అపాయింట్మెంట్ లెటర్లు (నియామక పత్రాలు), ఎస్సై దుస్తులు సైతం వారికి ఇచ్చాడు. 4 రోజుల క్రితం ఆ ఇద్దరు యువకులు అమాయకంగా ఏలూరు వచ్చి తమకు తెలిసిన వాళ్లకు ఆ లెటర్లు చూపించగా, అవి నకిలీవిగా గుర్తించారు.
బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు రెండో పట్టణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితుడు ఏలూరులోని ఓ లాడ్జీలో బస చేస్తున్నట్లు తెలుసుకున్న పోలీసులు, అతడ్ని అరెస్ట్ చేశారు. శ్రీనివాస్ నుంచి రూ.5.5 లక్షల నగదు, నకిలీ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్లు, పోలీసు శాఖకు సంబంధించిన రబ్బర్ స్టాంప్లు, యూనిఫారాలు, వాకీటాకీని అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. చాకచక్యంగా నిందితుడిని పట్టుకున్న ఎస్సై మధువెంకటరాజా, హెడ్కానిస్టేబుల్ రవిచంద్ను ఎస్పీ ప్రతాప్ శివకిషోర్ అభినందించారు.
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