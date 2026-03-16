నేనెలాంటి తప్పూ చేయలేదు - పూర్తి వివరాలతో ప్రజల ముందుకు వస్తా: పుట్టా మహేశ్
మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసుపై స్పందించిన ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ యాదవ్ - తనను కలవాలనుకున్న వారి విజ్ఞప్తి మేరకు విందుకు వెళ్లినట్లు వెల్లడి - ప్రజలు నాపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయనని స్పష్టం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 10:00 AM IST
Eluru MP Putta Mahesh Response on Moinabad Drugs Case: తాను ఎలాంటి తప్పూ చేయలేదని ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ కుమార్ యాదవ్ ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. హైదరాబాద్ మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో పట్టుబడి స్టేషన్ బెయిల్ పొందిన పుట్టా మహేష్ ఈ అంశంపై వివరణ ఇచ్చారు. తనను ఎప్పటి నుంచో కలవాలనుకున్న వారి విజ్ఞప్తి మేరకు వారిని కలిసేందుకే తాను మొయినాబాద్ విందుకు వెళ్లినట్లు తెలిపారు. అక్కడ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని తేల్చి చెప్పారు.
తనపై వచ్చే ఎలాంటి వదంతులు నమ్మవద్దని ఈ సందర్భంగా ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ కోరారు. ఏలూరు ప్రజలు తనపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయనని స్పష్టం చేశారు. పలు మీడియా ఛానళ్లు నారాధార కథనాలను ప్రచురిస్తున్నాయని ఎంపీ మహేశ్ అన్నారు. తనకు ఎటువంటి దురాలవాట్లు లేవని, ఏ తప్పు చేయలేదని వివరించారు. పోలీసు విచారణకు సహకరిస్తానని, పూర్తి వివరాలతో త్వరలో ప్రజల ముందుకు వస్తానని తెలిపారు.
"నేను ఎక్కడా కూడా ఏ విధమైన తప్పు చేయలేదు. ఎప్పటి నుంచో తనను కలవాలనుకున్న వారి విజ్ఞప్తి మేరకు వారిని కలిసేందుకే తాను మొయినాబాద్ విందుకు వెళ్లాను. కానీ సామాజిక మాధ్యమాల్లో, మీడియా ఛానళ్లలో వచ్చే వదంతులను ఎవరూ నమ్మొద్దని ఈ సందర్భంగా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. నాకు ఎటువంటి దురాలవాట్లు లేవు. ఏలూరు ప్రజలు నాపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయను. పోలీసు విచారణకు సంపూర్ణంగా సహకరిస్తాను. పూర్తి వివరాలతో త్వరలో ప్రజల ముందుకు వస్తాను". -పుట్టా మహేశ్ కుమార్ యాదవ్, ఏలూరు ఎంపీ
ముగ్గురు నిందితులకు 14 రోజుల రిమాండ్: హైదరాబాద్ మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో ముగ్గురు నిందితులైన పైలట్ రోహిత్రెడ్డి, రితేశ్ రెడ్డి, నమిత్ శర్మలకు న్యాయస్థానం 14 రోజుల రిమాండ్ను విధించింది. దీని ప్రకారం ముగ్గురు నిందితులకు ఉప్పర్పల్లి జడ్జి రిమాండ్ విధించారు. అనంతరం ముగ్గురు నిందితులను చంచల్గూడ జైలుకు పోలీసులు తరలించారు.
మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో ఆదివారం ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ కుమార్కు స్టేషన్ బెయిల్ మంజూరైంది. అనంతరం మహేశ్కు నోటీసులు ఇచ్చి పోలీసులు విడిచిపెట్టారు. మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో ఆరుగురికి పాజిటివ్ వచ్చినట్లు ఆదివారం ఉదయం ఈగల్ బృందం ఎస్పీ గిరిధర్ వెల్లడించారు. అయితే ఇందులో మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్రెడ్డి, ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ కుమార్తోపాటు రితేశ్రెడ్డి, నమిత్, కౌశిక్ రవి, అర్జున్రెడ్డిలకు పాజిటివ్ వచ్చినట్లు తెలిపారు.
అదే విధంగా శనివారం రాత్రి చేసిన ర్యాపిడ్ పరీక్షలో ఎంపీ పుట్టా మహేశ్కు నెగిటివ్ వచ్చిందనీ, కానీ రక్త పరీక్షలో మాత్రం పాజిటివ్ వచ్చిందని ఎస్పీ గిరిధర్ ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. ఈ క్రమంలో మహేశ్కుమార్కు స్టేషన్ బెయిల్ మంజూరు చేయడం గమనార్హం.
చంద్రబాబు ఆగ్రహం: ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్పై వచ్చిన ఆరోపణలపై తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్ మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ పట్టుబడిన అంశంపై నివేదిక ఇవ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావును ఆదేశించారు. పుట్టా మహేశ్పై వచ్చిన ఆరోపణలను సీఎం సీరియస్గా తీసుకున్నారు. పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండాలని ఇప్పటికే ఆయన్ను అధిష్ఠానం ఆదేశించింది. ఈ ఘటనపై మహేశ్కు నోటీసులు ఇవ్వాలని పల్లా శ్రీనివాసరావును చంద్రబాబు ఆదేశించారు. డ్రగ్స్ వంటి ఘటనల్లో ఎవరున్నా ఉపేక్షించేది లేదన్నారు. వ్యక్తులు, నేతల బలహీనతలు, తప్పులకు పార్టీ నష్టపోయే పరిస్థితి రానివ్వొద్దని చెప్పారు.
షోకాజ్ నోటీసులు : ఎంపీ పుట్టా మహేశ్కు టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు. మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ ఘటనను పార్టీ సీరియస్గా తీసుకున్నట్లు అందులో పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యవహారంపై 5 రోజుల్లో లిఖితపూర్వక వివరణ ఇవ్వాలని నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. సమగ్ర నివేదిక వచ్చే వరకు పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండాలన్నారు. మహేశ్ ఇచ్చే వివరణ ఆధారంగా అధిష్ఠానం చర్యలు తీసుకుంటుందని పల్లా శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు.
ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నాం - పామాయిల్ రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారు: ఎంపీ పుట్టా మహేశ్
ఏలూరును అభివృద్ధే నా లక్ష్యం- టీడీపీ నేత పుట్టా మహేశ్ యాదవ్