షోకాజ్‌ నోటీసులపై పుట్టా మహేశ్ వివరణ - తాను ఏ తప్పూ చేయలేదని రిపోర్టులు సమర్పణ

పుట్టా మహేశ్ పై డ్రగ్స్ ఆరోపణలు - పార్టీ అధిష్టానం జారీ చేసిన షోకాజ్‌ నోటీసుకు సీల్డ్‌ కవర్‌లో వివరణ ఇచ్చిన మహేశ్ - నిజనిర్ధారణ చేసి అథినేతకు సమర్పించాలని మంత్రి లోకేశ్ సూచన

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 10:29 AM IST

MP Putta Mahesh Explains Show Cause Notices Sent By TDP High Command: డ్రగ్స్‌ వ్యవహారానికి సంబంధించి ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ యాదవ్‌ పార్టీ అధిష్టానం జారీ చేసిన షోకాజ్‌ నోటీసుకు సీల్డ్‌ కవర్‌లో ఇచ్చిన వివరణను టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్‌ రావు పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేశ్ ముందు పెట్టినట్లు సమాచారం.

ఇందులో ప్రధానంగా తాను ఏ తప్పూ చేయలేదని స్పష్టం చేస్తూ అందుకు సంబంధించి తాను ప్రైవేటుగా వివిధ ల్యాబ్‌లలో చేయించుకున్న రిపోర్టులను అధిష్టానానికి పుట్టా మహేశ్ యాదవ్‌ సమర్పించినట్లు తెలుస్తోంది. రాంగ్‌ టైంలో, రాంగ్‌ ప్లేస్‌లో తాను ఉండడం వల్ల తనను వివాదాలు చుట్టుముట్టాయే తప్ప, తన వద్ద పోలీసులు ఎలాంటి బ్లడ్‌ శాంపిల్స్‌ తీసుకోలేదని ఆయన స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. పార్టీ ఆదేశాల మేరకు తాను మౌనం పాటించానని, వాస్తవాలన్నీ నిదానంగా బయటకు వస్తాయని వెల్లడించినట్లు సమాచారం.

నిజనిర్ధారణ చేసి అధినేతకు సమర్పించాలని లోకేశ్ సూచన: ఘటన జరిగాక మార్చి 16వ తేదీన ఉదయమే తనపై ఆరోపణలకు సంబంధించి విజయ డయాగ్నోసిక్ట్‌తో పాటు విపార్థ్‌ డయగ్నోస్టిక్‌, యోధ డయగ్నోస్టిక్​ల్లో తాను చేయించుకున్న డ్రగ్‌ టెస్టుల్లో రిపోర్టులన్నీ నెగెటివ్‌ వచ్చినట్లు ఆధారాలను పార్టీకి సమర్పించినట్లు తెలుస్తోంది అయితే పుట్టా మహేశ్ యాదవ్‌ వివరణను నిజనిర్ధారణ చేసి దానిని సవివరంగా అధినేత చంద్రబాబుకు సమర్పించాలని మంత్రి లోకేశ్ టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్​ రావుకు సూచించినట్లు సమాచారం.

కొన్ని రోజుల క్రితం: టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్‌కు షోకాజ్‌ నోటీసులు జారీ చేశారు. మొయినాబాద్‌ డ్రగ్స్‌ పార్టీ విషయాన్ని పార్టీ సీరియస్‌గా తీసుకుందని అందులో పేర్కొన్నారు. 5 రోజుల్లో ఈ వ్యవహారంపై రాతపూర్వక వివరణ ఇవ్వాలని పేర్కొన్నారు. పూర్తి నివేదిక వచ్చే వరకు పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండాలన్నారు. ఎంపీ మహేశ్‌ ఇచ్చే వివరణ ఆధారంగా పార్టీ అధిష్ఠానం చర్యలు తీసుకుంటుందని పల్లా వెల్లడించారు.

మరోవైపు మొయినాబాద్‌ ఫాంహౌస్‌ డ్రగ్స్ కేసులో 8 మందికి స్టేషన్ బెయిల్ లభించింది. ఎంపీ పుట్టా మహేశ్‌, కౌషిక్‌ రవి, అర్జున్‌రెడ్డి, రమేశ్‌, విజయకృష్ణ, శ్రవణ్‌కుమార్‌, శరత్‌కుమార్, ప్రియాంకకు స్టేషన్ బెయిల్ వచ్చింది. 8 మందికి నోటీసులిచ్చి వదిలేసిన పోలీసులు, డ్రగ్స్‌ కేసులో పైలట్ రోహిత్‌రెడ్డి, రితేష్‌రెడ్డి, నమిత్‌ శర్మ జడ్జి వద్దకు తరలించారు.

అసలేం జరిగిందంటే! తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాద్​లోని మొయినాబాద్‌ ఫౌంహౌస్​లో జరిగిన డ్రగ్స్‌ పార్టీలో సరికొత్త అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. పోలీసుల దాడిలో దొరికిన ఎంపీ పుట్టా మహేశ్‌, నమిత్‌శర్మల పరీక్ష నమూనాలో ఇతర డ్రగ్స్‌ అవశేషాలు సైతం ఉండటం దీనికి మరింత బలం చేకూర్చింది. దీని ప్రకారం వారికి గతంలో కూడా మాదకద్రవ్యాలను వినియోగించే అలవాటు ఉండొచ్చని పోలీసులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ప్రధానంగా బీఆర్​ఎస్ పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యే రోహిత్‌రెడ్డి ఫాంహౌస్‌లో పట్టుబడిన ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్‌తో సహా అతని స్నేహితుడైన నమిత్‌శర్మల మత్తు చరిత్ర పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది. డ్రగ్స్​ ఉపయోగించే అలవాటు వీరికి గతంలోనూ ఉన్నట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. దిల్లీకి చెందిన నమిత్‌శర్మ అదే విధంగా ఏలూరు ఎంపీ మహేశ్‌ల నుంచి సేకరించిన నమూనాల్లో ఇతర మాదకద్రవ్యాల అవశేషాలు సైతం లభించడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని చెబుతున్నారు.

