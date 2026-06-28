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రాష్ట్ర చరిత్రలో తొలిసారి - బాధితులకు అండగా 'కోర్టు మానిటరింగ్ సెల్'

ఏలూరు జిల్లా పోలీసులు వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం - మానిటరింగ్ సెల్ ఏర్పాటు ద్వారా బాధితులకు న్యాయ సహాయం - అనేక ఏళ్లుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న కేసులపై కోర్టు మానిటరింగ్ సెల్ దృష్టి

Eluru District Police Setup First Court Monitoring Cell
Eluru District Police Setup First Court Monitoring Cell (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 8:12 AM IST

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Eluru District Police Setup First Court Monitoring Cell : న్యాయం కోసం బాధితులు కోర్టును ఆశ్రయిస్తారు! న్యాయస్థానంలో ఆ కేసు ఏళ్ల తరబడి సాగుతుంటే మానసిక వేదనకు గురవుతారు. తమకు న్యాయం జరగదని భావిస్తారు. దీనివల్ల అటు న్యాయవ్యవస్థపై ఇటు పోలీస్ శాఖపై నమ్మకం కోల్పోయే పరిస్థితి వస్తోంది. అయితే ప్రజల్లో చట్టాలపై విశ్వాసం సన్నగిల్లకుండా ఏలూరు జిల్లా పోలీసులు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. పెండింగ్‌ కేసుల్లో బాధితులకు న్యాయం చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. పోలీస్ శాఖ తీసుకున్న చర్యలేంటి? బాధితులకు ఎలా న్యాయం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చూడాల్సిందే.

రాష్ట్ర చరిత్రలో తొలిసారి - బాధితులకు అండగా 'కోర్టు మానిటరింగ్ సెల్' (ETV)

రాష్ట్రంలోనే మెదటిసారిగా : సమాజంలో ఆర్ధిక, అంగ బలం ఉన్న వారికి ఏ విషయంలోనైనా సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ముందుంటారు. ఆదే బలహీనులేతే వారు చట్టాన్ని మాత్రమే నమ్ముకుంటారు. అలాంటి వారికి అండగా నిలిచేందుకు ఏలూరు జిల్లా పోలీసులు వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. రాష్ట్రంలోనే మొదటిసారిగా కోర్టు మానిటరింగ్ సెల్ ఏర్పాటు చేశారు.

బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా ప్రత్యేక దృష్టి : బాధితులకు న్యాయ సహాయం అందించేందుకు ఈ కోర్టు మానిటరింగ్ సెల్‌లో ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వ న్యాయవాదులు, ప్రత్యేక పీపీలు, అదనపు పీపీలు, పోలీస్ ఉన్నతాధికారులను సభ్యులుగా నియమించారు. కోర్టులో అనేక ఏళ్లుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న కేసుల వివరాలను సేకరించి కోర్టు దృష్టికి తీసుకువెళ్లడంతోపాటు బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. ఈ సెల్‌ సభ్యుల పర్యవేక్షణతో ఇప్పటి వరకు 62 కేసుల్లో 74 మంది నిందితులకు శిక్షలు పడ్డాయి. ఈ తీర్పులతో న్యాయ, పోలీస్ వ్యవస్థలపై మరింత నమ్మకం పెరిగిందని బాధితులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఏలూరు జిల్లాలో కోర్టు మానిటరింగ్ ఏర్పాటు వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తున్నాయని ఏలూరు రేంజ్ ఐజీ అశోక్ కుమార్, ఎస్పీ ప్రతాప్ శివ కిషోర్ తెలిపారు. పెండింగ్‌ కేసుల పర్యవేక్షణతో కోర్టుల్లో బాధితుల సమస్యలు పరిష్కారమవుతున్నాయని చెప్పారు.

" 2022లో మా తమ్ముడిని దారుణంగా చంపేశారు. తరువాత డబ్బు, పొలం ఇస్తామని ప్రలోభ పెట్టారు. కానీ మాకు న్యాయం కావాలని పోరాడం. చివరికి నిందితులకు యావజ్జీవ శిక్ష పడింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది." - మౌనిక, బాధితురాలు

" 2024లో నా భర్తను కొంతమంది కలిసి చంపేశారు. నిందితులకు జైలు శిక్ష పడింది. నాకు పరిహారం కింద రూ.3 లక్షలు ఇస్తామన్నారు. మాకు ఎటువంటి పలుకుబడి లేకున్న పోలీసువారు ధైర్యం ఇచ్చి, కేసు గెలిచేవిధంగా చేశారు." - భవానీ, బాధితురాలు

" ఏలూరు జిల్లాలో గత సంవత్సన్నార కాలంగా కోర్టు మానిటరింగ్ సెల్ ఏర్పాటు చేసి, పెండింగ్​లో ఉన్న ముఖ్యమైన కేసులను పత్యక్ష్యంగా పర్యవేక్షణ చేస్తున్నాం. జిల్లా ఎస్పీ చేసిన చర్యలు సత్ఫలితాలు ఇస్తున్నాయి. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కూడా ఈ పద్దతిని అన్ని జిల్లాల్లో ఏర్పాటు చేయమని చెప్పారు. అందులో భాగంగా దీన్ని రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలో ఏర్పాటు చేశాం. మంచి ఫలితాలు వస్తున్నాయి." - అశోక్ కుమార్, ఏలూరు రేంజ్ ఐజీ

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