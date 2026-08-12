పుట్లగట్లగూడెం గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేపై ప్రమాదం - 30 మందికి గాయాలు
గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేపై వేగంగా వెళుతున్న బస్ అంతలోనే భారీ కుదుపు - గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే మీదుగా కాకినాడ వెళుతుండగా జంగారెడ్డిగూడెం మండలం పుట్లగట్లగూడెం గ్రామ శివారు వద్దకు వచ్చేసరికి ప్రమాదం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 3:01 PM IST
Eluru Green Field Highway Bus Accident : మరొక రెండు గంటల్లో వారంతా గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేవారు. కానీ తెల్లవారుజామున వారు ప్రయాణిస్తున్న బస్సులో ఒక్కసారిగా కుదుపు. నిద్రమత్తులో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోని పరిస్థితి. ఒంటి నిండా గాయాలు, రక్తం కారుతున్న శరీరాలతో ఆర్తనాదాలు మిన్నంటాయి. ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం మండలంలో తెల్లవారుజామున జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో దాదాపు 30 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు.
కాపాడండంటూ ఆర్తనాదాలు : గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవేపై వేగంగా వెళుతున్న బస్సు. అంతలోనే భారీ కుదుపు. కళ్లు తెరచి చూస్తే ఏం అర్థం కాని పరిస్థితి. బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులందరూ తమను కాపాడాలంటూ ఆర్తనాదాలు చేశారు. చిన్నా పెద్ద అనే తేడా లేకుండా ప్రయాణికుల ఒంటిపై గాయాలయ్యాయి. ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం మండలం పుట్లగట్లగూడెం వద్ద గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవేపై తెల్లవారుజామున జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో దాదాపు 30 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. జాతీయ రహదారిపై ఆగి ఉన్న ధాన్యం లోడు లారీని ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో బస్సు ముందు భాగం పూర్తిగా ధ్వంసం అయింది.
బస్సులో 35 మంది ప్రయాణికులు : హైదరాబాద్ నుంచి కాకినాడకు సుమారు 35 మంది ప్రయాణికులతో ఇంటర్సిటీ స్మార్ట్ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు మంగళవారం రాత్రి బయలుదేరింది. గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే మీదుగా కాకినాడ వెళుతుండగా జంగారెడ్డిగూడెం మండలం పుట్లగట్లగూడెం గ్రామ శివారు వద్దకు వచ్చేసరికి ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. బస్సు వేగంగా లారీని ఢీ కొట్టడంతో బస్సులో ఉన్న వారంతా చెల్లాచెదురుగా ఒకరిపై ఒకరు పడిపోయారు.
జంగారెడ్డిగూడెం ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి : బస్సు నడుపుతున్న డ్రైవర్ బస్సు ముందు భాగంలో ఇరుక్కుపోయాడు. వివిధ పనుల కోసం హైవే మీదుగా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళుతున్న స్థానికులు గమనించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. పోలీసులు ఎంతో కష్టంతో బస్సు క్యాబిన్లో చిక్కుకున్న డైవర్ను బయటకు తీశారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన క్షతగాత్రులను అంబులెన్స్లలో జంగారెడ్డిగూడెం ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
హైదరాబాద్ నుంచి కాకినాడకు బయలుదేరిన ఇంటర్సిటీ స్మార్ట్ బస్సు జంగారెడ్డిగూడెం మండలం పుట్లగట్లగూడెం వద్ద గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవేపై లారీని ఢీ కొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. బస్ డ్రైవర్ ఆగి ఉన్న లారీని ఢీ కొట్టాడో లేక ప్రయాణిస్తున్న లారీని ఢీకొన్నాడో తెలియదు. - వెంకటేశ్, ప్రమాదంలో గాయపడిన వ్యక్తి
ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురు ప్రయాణికులకు తీవ్ర గాయాలు కాగా మిగతా వారికి స్వల్ప గాయాలైనట్లు ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ తెలిపారు. తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు తరలించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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