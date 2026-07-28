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శిరిడీ సాయికి ఏపీ భక్తుడి భారీ కానుక - రూ.1.3 కోట్ల విలువైన బంగారు కిరీటం సమర్పణ

గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా శిరిడీ సాయిబాబాకు రూ.1.20 కోట్ల విలువైన బంగారాన్ని సమర్పించిన ముగ్గురు భక్తులు - రూ.1.3 కోట్ల విలువైన బంగారు కిరీటాన్ని సమర్పించిన ఏలూరుకు చెందిన శ్రీనివాసరావు

Eluru Man Gifed Crown in Shirdi
Eluru Man Gifed Crown in Shirdi (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 4:34 PM IST

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Eluru Man Gifted Crown in Shirdi : శిరిడీలో గురు పౌర్ణమి ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఇవి మూడు రోజుల పాటు జరగనున్నాయి. లక్షలాది మంది భక్తులు సాయినాథుడిని తమ గురువుగా పూజిస్తారు. అందుకే స్వామివారికి తమకు తోచిన విధంగా గురుదక్షిణ సమర్పిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే ముగ్గురు భక్తులు కోటి ఇరవై లక్షల విలువైన బంగారాన్ని గురుదక్షిణగా సమర్పించారు.

వీరిలో ఏపీకి చెందిన ఏలూరు వాసి శ్రీనివాసరావు రూ.1.3 కోట్ల విలువ చేసే 629 గ్రాముల బంగారు కిరీటాన్ని స్వామివారికి గురుదక్షిణగా అందజేశారు. అదేవిధంగా జబల్‌పూర్‌కు చెందిన విశ్రాంత సైనికుడు ఓంప్రకాష్ శర్మ రూ.8 లక్షల విలువైన రాళ్లతో పొదగబడిన 60 గ్రాముల బంగారు కిరీటాన్ని సమర్పించారు. గుజరాత్‌లోని బరోడాకు చెందిన విజయ్ నాయక్, రూ.9 లక్షల విలువైన 51 గ్రాముల రెండు బంగారు ఓం అక్షరాలను గురువు పాదాల చెంత సమర్పించారు. సాయి మనకు సమృద్ధిని ప్రసాదిస్తారని అందుకే ఆయనకు సమర్పించామని భక్తులు తమ భావనను వ్యక్తం చేశారు.

Guru Purnima 2026 in Shirdi : గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా సాయినాథుడే సమస్తం కాబట్టి స్వామి వారికి బంగారు కిరీటాన్ని అందిచామని ఏలూరు వాసి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. బాబాకి హారతి సమయాల్లో దీనిని ధారణ చేయాల్సిందిగా సంస్థాన్ వారిని కోరుతున్నామని చెప్పారు. ఈ కిిరీటం చుట్టూ నవగ్రహాలు, నవరత్నాలతో పాటు అమెరికన్​ సీజేడ్ డైమండ్స్​ ఉపయోగించి సుందరంగా రూపొందిచారని వివరించారు. నవగ్రహాలు బాబా స్వరూపం కావున ఈ కిరీటాన్ని భక్తులు చూసి తరించాలనే భావనతో స్వామివారికి సమర్పించామని వెల్లడించారు.

గురు పౌర్ణమి ఉత్సవాలు ఇవాళ ప్రారంభమయ్యాయని సాయి బాబా సంస్థాన్ సీఈఓ గోరక్ష్ గడిల్కర్ తెలిపారు. మూడు రోజుల పాటు ఇవి జరగనున్నాయని చెప్పారు. దేశవిదేశాల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు ఇందులో పాల్గొనేందుకు వస్తారని వివరించారు. ఏపీకి చెందిన శ్రీనివాసరావు 629 గ్రాముల బంగారు కిరీటాన్ని స్వామివారికి సమర్పించారని పేర్కొన్నారు. ఈ కిరీటం విలువ రూ.1.3 కోట్లు ఉంటుందని గోరక్ష్ గడిల్కర్ అన్నారు.

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ELURU MAN GIFTED CROWN IN SHIRDI
ELURU MAN DONATES CROWN FOR SHIRDI

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