పొగాకు వ్యాపారి కిడ్నాప్ - నిందితుల ఆచూకీ చెప్తే బహుమతి
స్థావరాలు మారుస్తూ తప్పించుకుంటున్న నిందితులు - ఫొటోలను మీడియాకు విడుదల చేసిన పోలీసులు - నిందితులను గుర్తిస్తే సమాచారం అందించాలని విజ్ఞప్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 2:36 PM IST
Tobacco Merchant kidnapping Case Eluru District : ఏలూరు జిల్లా నూజివీడు పట్టణ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో కిడ్నాప్, ఎస్సీ, ఎస్టీ ఎట్రాసిటీ కేసు నిందితుల కోసం గాలింపు కొనసాగుతున్నట్లు పట్టణ ఎస్సై ఎన్.లక్ష్మణబాబు ఆదివారం విలేకరులకు తెలిపారు. నిందితుల ఆచూకీ తెలిపిన వారికి తగిన బహుమతి ఇస్తామని ప్రకటించారు. గుంటూరు తూర్పు మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు షేక్ మహమ్మద్ ముస్తఫా, ఆయన కుమారుడు షేక్ మహమ్మద్ ముబషీర్ ఎలియాస్ బషీర్ తమ అనుచరులతో కలిసి పొగాకు వ్యాపారి సూర్యచంద్రం కుమారుడు అభి, డ్రైవర్ బాలరాజు, గుమస్తా దుర్గారావును కిడ్నాప్ చేసి వారిపై దాడికి పాల్పడిన విషయం తెలిసిందే.
వివరాలు బయటపెట్టరు: పోలీసులు బాధితులను విడిపించినప్పటికీ కీలక నిందితులైన వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే, ఆయన కుమారుడు పరారయ్యారు. సీఐ నాగేంద్రకుమార్ బృందం నిందితుల కోసం గాలిస్తోంది. నిందితులు మాత్రం స్థావరాలను మారుస్తూ తప్పించుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నిందితుల ఫొటోలను మీడియాకు విడుదల చేశామని, ఎవరైనా నిందితులను గుర్తిస్తే సమాచారం అందించాలని ఎస్సై కోరారు. వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామని తెలిపారు.
పరారీలో ఉన్న నిందితుల వివరారిలా ఉన్నాయి
- షేక్ మహమ్మద్ ముబషీర్ అలియాస్ బషీర్ తండ్రి మహమ్మద్ ముస్తఫా నివాసం మంగళదాస్ నగర్, గుంటూరు.
- షేక్ మహమ్మద్ ముస్తఫా తండ్రి అబ్దుల్ రెహమాన్ నివాసం మంగళదాస్ నగర్, గుంటూరు.
పైన పేర్కొన్న నిందితుల ఆచూకీ ఎవరికైనా తెలిస్తే వెంటనే నూజివీడు టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ను సంప్రదించాలని పోలీసులు కోరుతున్నారు. నిందితులను పట్టుకోవడానికి దోహదపడే విశ్వసనీయ సమాచారం అందించిన వారికి తగిన బహుమతి అందజేయబడుతుంది. సమాచారం అందించిన వారి వివరాలు పూర్తిగా గోప్యంగా ఉంచబడతాయని అధికారులు భరోసా ఇచ్చారు.
సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్లు: 9154876161, 9154876238
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