ఏలూరులో ట్రాఫిక్ కష్టాలకు 'ఏఐ' చెక్ - ఇక సిగ్నల్స్ వద్ద 'నో' వెయిటింగ్
Eluru AI Smart Traffic Signals : ఏలూరు నగరంలో ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్ పెట్టేందుకు అధికారులు ఏఐ స్మార్ట్ సిగ్నల్ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దీంతో వాహనదారులకు సమయం, ఇంధనం ఆదా అవుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 9:42 PM IST
రోడ్లపై వాహనాల రద్దీ, సిగ్నల్ పడితే తప్పని నిరీక్షణ, ఇది ప్రతి నగరంలో వాహనదారులు నిత్యం ఎదుర్కొనే సమస్య. ముఖ్యంగా ఉదయం ఆఫీసులు, పాఠశాలలకు వెళ్లే సమయంలో సిగ్నల్స్ వద్ద నిమిషాల తరబడి వేచి చూడటం వల్ల ఎంతో సమయం వృథా అవుతుంది. ఈ ఇబ్బందులకు చెక్ పెట్టేందుకు ఏలూరు నగరపాలక సంస్థ అధికారులు వినూత్న ప్రయోగానికి తెరతీశారు. సరికొత్త సాంకేతికతను వినియోగిస్తూ ఏలూరులో ట్రాఫిక్ కష్టాలను తీరుస్తున్నారు. కృత్రిమ మేధ సాయంతో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ను కంట్రోల్ చేస్తూ సత్ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు.
నగరంలో ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉండే కీలక ప్రాంతాలపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. ఇందులో భాగంగా పాత బస్టాండ్, పవర్ పేట, ఫైర్ స్టేషన్, ఆశ్రం ఆస్పత్రి వంటి ప్రధాన కూడళ్లలో 'ఏఐ స్మార్ట్ సిగ్నల్' వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఏఐ సిగ్నల్ వ్యవస్థ పూర్తిగా ఆటోమెటిక్ విధానంలో పనిచేస్తుంది. కూడళ్లలో ఏ వైపు నుంచి వాహనాల రద్దీ ఎక్కువగా ఉందో సీసీ కెమెరాల ద్వారా ఈ సిస్టమ్ ఆటోమెటిక్గా గుర్తిస్తుంది. ఆ రద్దీకి అనుగుణంగా వెంటనే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేస్తుంది. వాహనాలు తక్కువగా ఉన్న వైపు రెడ్ సిగ్నల్ పడేలా చేస్తుంది. రద్దీని బట్టి టైమర్ ఆటోమెటిక్గా సెట్ అవుతుంది.
"ఏలూరు నగరంలో ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించడంలో ఏఐ సాంకేతికత సత్ఫలితాలు ఇస్తోంది. వాహనాల రద్దీని బట్టి సిగ్నల్స్ ఆటోమెటిక్గా మారేలా ఈ స్మార్ట్ సిగ్నల్ వ్యవస్థను రూపొందించాం. ప్రస్తుతం ప్రధాన కూడళ్లలో దీన్ని విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్నాం. వాహనదారుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది."- భాను ప్రతాప్, మున్సిపల్ కమిషనర్, ఏలూరు
ఆదా అవుతున్న సమయం, ఇంధనం : ఏలూరులో అమలవుతున్న ఈ స్మార్ట్ సిగ్నల్స్ వ్యవస్థ పట్ల వాహనదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో మాదిరిగా ఖాళీ రోడ్డు ఉన్నా కూడా టైమర్ అయిపోయే వరకూ వేచి చూసే కష్టాలు ఇప్పుడు తప్పాయని సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏ వైపు రద్దీ ఉంటే అటు వెంటనే గ్రీన్ సిగ్నల్ పడుతుండటంతో ట్రాఫిక్ జామ్ సమస్య తీరిపోయిందని చెబుతున్నారు. గంటల తరబడి వేచి చూసే పని లేకపోవడంతో సమయంతో పాటు, వాహనాలకు ఇంధనం కూడా ఆదా అవుతోందని స్థానికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అత్యవసర పనులపై వెళ్లే వారికి, అంబులెన్స్లకు ఈ విధానం ఎంతో మేలు చేస్తోంది.
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