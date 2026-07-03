'వానలు లేవు - మళ్లీ వలసే దిక్కయ్యేలా ఉంది! - 'ఎల్నినో'తో చతికిలపడ్డ సాగు పనులు
ఎల్నినో సెగతో ఉమ్మడి పాలమూరుపై మళ్లీ కరవు - వర్షాలు లేక పూర్తిగా చతికిలపడ్డ వ్యవసాయ పనులు - ఉపాధి పనులు నిలిచిపోవడంతో కుటుంబ పోషణ భారమైన వైనం
Published : July 3, 2026 at 7:29 AM IST
No Rain Telangana : ఈ పాటికే వర్షాలు, వరి నాట్లతో కళకళలాడే ఊళ్లు ఇప్పుడు బోసిపోయి కనిపిస్తున్నాయి. 'ఎల్నినో' రూపంలో కరవు రక్కసి పడగ విప్పగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాగు పనులు పూర్తిగా చతికిలపడ్డాయి. వానాకాలం సీజన్ సగం దాటినా వరుణుడు ముఖం చాటేయడంతో రైతులు ఆందోళనలో పడ్డారు. కనీసం నారుమళ్లకు కూడా నీళ్లు లేకపోవడంతో పొట్టకూటి కోసం నగరాల బాట పట్టక తప్పదేమోననే రైతులు బిక్కబిక్కుమంటున్నారు. ఒకప్పుడు కరవు, వలసలకు మారుపేరుగా నిలిచిన పాలమూరులో మాత్రం పరిస్థితి తీవ్రతరమైంది. ఇప్పటి వరకు పావువంతు మాత్రమే సాగు మొదలవగా, వ్యవసాయ కూలీలు పాలుపోని స్థితిలో ఉన్నారు.
ఎల్నినో సెగతో ఉమ్మడి పాలమూరుపై మళ్లీ కరవు పడగ : ఇప్పుడిప్పుడే పచ్చబడుతోందనుకున్న పాలమూరులో 'ఎల్నినో' రూపంలో కరవు రక్కసి మళ్లీ పడగ విప్పింది. ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో వర్షాలు లేక సాగు పనులు పూర్తిగా చతికిలపడ్డాయి. దాదాపు 19 లక్షల ఎకరాలకు గానూ పావు వంతు మాత్రమే సాగు మొదలైంది. చేతినిండా పనిలేక, పొట్టకూటి కోసం కూలీలు మళ్లీ నగరాల బాట పట్టే దుస్థితి నెలకొంది. వరినాట్లతో రోజుకు దాదాపు రూ.1000 సంపాదించుకునే మహిళలు ఏం చేయాలో పాలుపోని స్థితిలో ఉన్నారు. కూలీ కోసం మళ్లీ నగరాల బాట పట్టక తప్పదేమోననే ఆందోళన వెలిబుచ్చుతున్నారు.
వర్షాలు లేక పూర్తిగా చతికిలపడ్డ వ్యవసాయ పనులు : జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు 10 లక్షల మంది రైతులున్నారు. అందులో 90 శాతం మంది సన్న, చిన్నకారు రైతులే. సుమారు ఐదారు లక్షల మంది ఉపాధి హామీ కూలీలున్నారు. వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న ప్రధాన పంటలు కాగా, ప్రస్తుతం అడపా దడపా చినుకులు కూడా కురవలేదు. నారాయణపేట, గద్వాల జిల్లాల్లో పత్తి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని పలు మండలాల్లో జొన్నలు, కందుల వంటి ఆరుతడి పంటలేశారు. వర్షాలు పడితే నాట్లేసుకుందామనుకున్నా, కనీసం తుకాలు పోసుకునేందుకు సైతం నీళ్లులేని పరిస్థితి. దీంతో వ్యవసాయ పనులు లేక అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కుటుంబ పోషణ భారమై ఆవేదన చెందుతున్న రైతులు : కూర్చుని తింటే కొండలైనా కరిగిపోతాయని వ్యవసాయ కూలీలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పనులు లేక ఇంటి ఖర్చులు భారమవుతున్నాయని చెబుతున్నారు. వివిధ కారణాలతో కొన్నిచోట్ల ఉపాధి హామీ పనులు నిలిపివేశారని, పని చేసుకుందామంటే అది కూడా లేకుండా పోయిందని అంటున్నారు. కేంద్రం కొత్తగా తెచ్చిన వీబీజీ - రాంజీ పథకంలో వర్షాకాలంలో 60 రోజుల పాటు విరామం ఇవ్వాలనే నిబంధన కూలీలను కలవరపెడుతోంది. నిత్యావసరాలు, కుటుంబ పోషణ వల్ల వడ్డీ వ్యాపారుల చేతికి చిక్కి అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయే ప్రమాదముందని అన్నదాతలు, వ్యవసాయ కూలీలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
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