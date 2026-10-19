'ఫిబ్రవరి దాకా ఎల్నినో బలంగానే ఉండొచ్చు' - ఇన్కాయిస్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఫ్రాన్సిస్ ఎ.పవనతార
రాబోయే ఫిబ్రవరి వరకు ఎల్నినో బలంగా కొనసాగొచ్చని ఇన్కాయిస్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఫ్రాన్సిస్ ఎ.పవనతార వెల్లడించారు. ఎల్నినో, ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్(ఐఓడీ)లు ఏర్పడటం, వాటి ప్రభావం గురించి ఆయన 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్'తో వివరించారు.
Published : October 19, 2026 at 2:26 PM IST
Elnino Continuing Time : వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి వరకు ఎల్నినో బలంగా కొనసాగే అవకాశం ఉందని భారత జాతీయ మహాసముద్ర సమాచార సేవల కేంద్రం(ఇన్కాయిస్) శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఫ్రాన్సిస్ ఎ.పవనతార వెల్లడించారు. పెరుగుతున్న సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు, సముద్రపు పై పొరల్లో ఉష్ణ నిల్వ పెరగడం, విస్తృతంగా సముద్ర ఉష్ణ తరంగాలు ఏర్పడటం వంటి పరిణామాల వల్ల వర్షపాతం, సముద్ర పర్యావరణ వ్యవస్థలు, మత్స్య సంపద, తీర ప్రాంతాలపై గణనీయంగా ప్రభావం చూపుతున్నాయని తెలిపారు.
ఎల్నినో ప్రభావం, సముద్ర పర్యావరణంలో మార్పులపై ఇన్కాయిస్ సమగ్ర అధ్యయనం కోసం చేపడుతున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఎల్నినో, ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్(ఐఓడీ)లను మరింత కచ్చితత్వంతో అంచనా వేయగలిగితే దేశంలో రుతుపవనాల అంచనాలో గణనీయమైన పురోగతి సాధించవచ్చని వెల్లడించారు. 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్'కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో డాక్టర్ ఫ్రాన్సిస్ ఎ.పవనతార ప్రస్తుత ఎల్నినో పరిస్థితులను పూర్తిగా వివరించారు.
ప్రశ్న: దీర్ఘకాలంగా ఎల్నినో కొనసాగడానికి కారణాలు ఏమిటి?
జ: ఎల్నినో, ఐఓడి, లానినా వంటి వ్యవస్థలు పెద్ద ఎత్తున ప్రభావం చూపుతాయి. వీటి ప్రభావ పరిధి వేలాది కిలోమీటర్ల వరకు ఈ ప్రభావం ఉంటుంది. సాధారణంగా ఎల్నినో సంవత్సరం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం కొనసాగొచ్చు. మహాసముద్రం వేడెక్కడం, చల్లారడం వెంటనే జరిగే పనులు కావు. ఒకసారి ఎల్నినో లేదా లానినా దశలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత సముద్ర పరిస్థితులు సుదీర్ఘకాలం పాటు కొనసాగుతాయి.
ప్రశ్న: సముద్ర ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగి, ఎక్కువ కాలం పాటు అదే స్థాయిలో కొనసాగితే కలిగే పరిణామాలు ఏమిటి?
జ: దీని ప్రాథమిక ప్రభావం పర్యావరణ వ్యవస్థపై ఉంటుంది. పగడపు దిబ్బలు దెబ్బతింటాయి. కొన్ని జీవ వ్యవస్థలు కోలుకోలేని నష్టాన్ని చవిచూడొచ్చు. మత్స్య సంపద కూడా ప్రభావితమవుతుంది. చేపలు ఉష్ణోగ్రతలు అనుకూలంగా ఉండే ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లొచ్చు. వీటి సంతానోత్పత్తి సమయంలో సముద్ర ఉష్ణోగ్ర ఎక్కువగా ఉంటే చిన్న చేపల అభివృద్ధికి ఆటంకమవుతుంది. ఇప్పటికే సార్డిన్ వంటి చేప జాతుల లభ్యత కొన్ని ప్రాంతాల్లో తగ్గినట్లు తెలుస్తోంది.
ఎల్నినో సహా సముద్ర పర్యావరణంలోని మార్పుల మూల కారణాలు, వాటి ప్రభావాలపై ఒక ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం అధ్యయనం చేయనుంది. జనవరి లేదా ఫిబ్రవరిలో జాతీయ, అంతర్జాతీయ నిపుణులతో మేధోమథనం ఏర్పాటుచేస్తాం.
ప్రశ్న: ప్రస్తుతం అభివృద్ధి చెందుతున్న పాజిటివ్ ఐఓడీ ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
జ: ఐఓడీ కూడా ఎల్నినో లాంటిదే. ఇది హిందూ మహాసముద్రంలోని ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతల్లో తూర్పు, పశ్చిమ దిశల్లో ఏర్పడే వ్యత్యాసానికి సంబంధించిన వాతావరణ వ్యవస్థ. ఈ ఉష్ణోగ్రత వైవిధ్యాలు వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. పాజిటివ్ ఐఓడీ అంటే హిందూ మహాసముద్రంలోని తూర్పు భాగం. అంటే ఇండోనేషియా సమీప ప్రాంతం చల్లారడం.
ఒకవేళ ఎల్నినో ఫిబ్రవరి, మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల్లోనే ప్రారంభమైతే నైరుతి రుతుపవనాలు వచ్చే సమయానికి ఐఓడీ కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. చాలావరకు ఎల్నినోతో పాటే పాజిటివ్ ఐఓడీ కూడా ఏర్పడుతుంది. ఇది ఎల్నినో ద్వారా కలిగే ప్రతికూల ప్రభావాలను కొంత వరకు తగ్గిస్తుంది. అయితే ఈసారి మే, జూన్ నెలల్లో ఎల్నినో ప్రభావం కనిపించడం, అప్పటికి ఐఓడీ పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందకపోవడంతో వర్షపాతంపై ప్రభావం చూపింది. ప్రస్తుతం ఐఓడీ సంకేతాలు కనిపించినా రుతుపవనాల సమయం ముగిసిపోయింది.
ప్రశ్న: రుతుపవనాల ప్రత్యేకత ఏమిటి?
జ: రుతుపవనాలు ప్రపంచంలోని అత్యంత విలక్షణమైన కాలానుగుణ వాతావరణ వ్యవస్థల్లో ఒకటి. మన దేశ వార్షిక వర్షపాతంలో అధిక భాగం రుతుపవనాల నుంచి వచ్చేదే. ఎల్నినో, ఐఓడీ ఏర్పడే సమయాలే రుతుపవనాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. కొన్నిసార్లు ఎల్నినో బలంగా ఉన్నా రుతుపవనాలు బాగానే ఉండొచ్చు. ఎల్నినో ఎంత బలంగా ఉందన్నదే కాకుండా, అది ఎప్పుడు మొదలైంది? ఐఓడి ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది అనే అంశాలు కీలకం.
ప్రశ్న: ఐఓడిని ముందుగానే అంచనా వేయలేమా?
జ: ఒకవేళ ఎల్నినో, ఐఓడిని కచ్చితత్వంతో అంచనా వేయగలిగితే భారత రుతుపవనాల అంచనాల్లో గణనీయమైన పురోగతి సాధించవచ్చు. దీని ద్వారా దాదాపు 95 శాతం సమస్యను పరిష్కరించవచ్చు. అయితే ఎల్నినో తరహాలో ఐఓడిని కూడా ముందుగానే అంచనా వేసే వ్యవస్థ ఇంకా రాలేదు. మేమిప్పుడు పరిశోధిస్తున్న అంశాల్లో ఇదీ ఒకటి. అయితే, ఇది అంత సులువైన పని కాదు. ఎందుకంటే పసిఫిక్ మహాసముద్రంతో పోలిస్తే హిందూ మహాసముద్రం పరిమాణంలో చిన్నది.
ఒకసారి ప్రక్రియలు ప్రారంభయ్యాయంటే సముద్ర పర్యావరణంలో వెంటనే ఎన్నో మార్పులు సంభవిస్తాయి. దీంతో పరిస్థితులు కూడా వేగంగా మారుతాయి. పర్యవసానంగా ఐఓడీని ముందుగానే అంచనా వేయడం సవాలుగా మారుతుంది.
ప్రశ్న: ఈశాన్య రుతుపవనాలపై ఎల్నినో ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
జ: ప్రస్తుతానికి దీనిపై మనకు ఇంకా స్పష్టమైన అవగాహన లేదు. ఈశాన్య రుతుపవనాలను ఎల్నినో ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందనే దాని గురించి కొన్ని అధ్యయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి అనుకూలమైన వర్షపాతానికి దారితీయొచ్చని సూచిస్తున్నాయి.
ప్రశ్న: ఎల్నినో ఎంతకాలం కొనసాగుతుంది?
జ: ఇప్పటివరకు ఉన్న అధ్యయనాల ప్రకారం ఎల్నినో ఫిబ్రవరి వరకు బలంగానే ఉంటుందని చెబుతున్నాయి. మార్చి తర్వాత పరివర్తన దశలోకి వెళ్తుంది. అనంతరం క్రమంగా బలహీనపడే దశకు చేరుకోవచ్చు. ఎల్నినో బలహీనపడిన తర్వాత పరిస్థితి ఎలా మారుతుందో కచ్చితంగా ఇప్పుడే చెప్పలేం.
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