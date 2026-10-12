రాజధానిపై ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ - వాటర్ ట్యాంకర్లు రాకుంటే పూట గడవని పరిస్థితి!
ఎల్నినో కారణంగా భూగర్భజలాలు అడుగంటి పోవడంతో హైదరాబాద్ నగరవాసులకు నీటి తిప్పలు తప్పడం లేదు. ఫలితంగా తాగునీరు సహా గృహావసరాల కోసం జలమండలి సరఫరా చేసే ట్యాంకర్లే శరణ్యం అవుతున్నాయి.
Published : October 12, 2026 at 11:04 PM IST
Water Tankers Demand In Hyderabad : ఎల్నినో ప్రభావంతో హైదరాబాద్ మహానగరంలో శీతాకాలంలోనే నీటి కష్టాలు తీవ్రరూపు దాల్చాయి. వచ్చే వేసవికి ఆ కష్టాలు ఎలా ఉంటాయో తలుచుకుంటేనే ప్రజలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. ఎల్నినో వల్ల సరైన వర్షాలు లేక భూగర్భజలాలు గణనీయంగా పడిపోవడంతో ఆ ప్రభావం జలమండలిపై పడింది. జలమండలి సరఫరా చేసే నీళ్లు సరిపోకపోవడంతో ట్యాంకర్లకు విపరీతమైన డిమాండ్ పెరిగింది. సాధారణంగా ఐటీ కారిడార్ ప్రాంతాలైన గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్, శేరిలింగంపల్లితోపాటు హఫీజ్పేట, మణికొండ, రాయదుర్గం నుంచే దాదాపు 80 శాతం వాటర్ ట్యాంకర్లకు డిమాండ్ ఉండేది.
రెట్టింపైన ట్యాంకర్ల బుకింగ్లు
బోరుబావులు అడుగంటిపోవడం, నీటి సరఫరా సరిగా లేకపోవడంతో ఈ ఏడాది ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్ లాంటి ప్రాంతాల్లో కూడా గృహావసరాలు, కమర్షియల్ వాటర్ ట్యాంకర్లు పెద్ద సంఖ్యలో బుక్ అవుతుండటం తాగునీటి ఎద్దడికి అద్దంపడుతోంది. కూకట్పల్లి, నిజాంపేట, ప్రగతినగర్, మియాపూర్ ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరా జరుగుతున్నప్పటికీ వేల సంఖ్యలో జనం ట్యాంకర్లపైనే ఆధారపడుతున్నారు. గతేడాది అక్టోబర్లో రోజుకు 3 నుంచి 4 వేల ట్యాంకర్లు బుక్ అయితే ఈ సంవత్సరం ఆ సంఖ్య రెండింతలు పెరిగినట్లు జలమండలి గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
విల్లాలు, కమర్షియల్ కాంప్లెంక్సులు ఎక్కువగా ఉండే బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతాల్లో అయితే వాటర్ ట్యాంకర్లు రానిదే పూటగడవని పరిస్థితి నెలకొంది. హాస్టళ్లు, దుకాణాలు ఎక్కువగా ఉండే అమీర్పేట, కృష్ణానగర్, ఎస్ఆర్నగర్, ఎర్రగడ్డ, ఎల్లారెడ్డి గూడలోనూ ట్యాంకర్ల కోసం పడిగాపులు కాయాల్సి వస్తోంది. ముషీరాబాద్, చిలకలగూడలోని బస్తీలు, కాలనీల్లోనూ సాధారణ రోజుల కంటే రెట్టింపు సంఖ్యలో ట్యాంకర్లు బుక్ అవుతున్నాయి.
డిమాండ్కు తగిన సరఫరా లేదు
జలమండలి ఆధ్వర్యంలో 1,250కిపైగానే ట్యాంకర్లు నడుస్తున్నాయి. 91 ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ల ద్వారా రోజుకు దాదాపు 12 నుంచి 15 వేల ట్రిప్పుల నీటి సరఫరా జరుగుతోంది. ఒక్కో ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ నుంచి సాధారణ రోజుల్లో 20 నుంచి 25 ట్యాంకర్లు బుక్ అయితే ఆ సంఖ్య ప్రస్తుతం 80 దాటినట్లు ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ ఇంఛార్జులు చెబుతున్నారు. ఈ మేరకు సరఫరా ఉండటం లేదని చెప్పారు. బుక్ చేసి 24 గంటలు దాటినా ట్యాంకర్ రాని పరిస్థితి నెలకొందని నగర వాసులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నెలకు రూ.వేలల్లో ఖర్చు పెట్టి ప్రైవేట్ ట్యాంకర్ల ద్వారా నీళ్లు తెప్పించుకుంటున్నామని, పరిస్థితి పూర్తిగా చేయి దాటిపోయిందని అపార్ట్మెంట్వాసులు వాపోతున్నారు. నల్లా నీళ్లు రాక వీధుల్లోకి ట్యాంకర్లు రాక తీవ్ర ఇక్కట్లు పడుతున్నామని బస్తీవాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నీళ్లకు డిమాండ్ పెరుగుతుండగా ప్రైవేట్ వాళ్లు అడిగినంత ఇచ్చుకోవాల్సి వస్తోందని నగరవాసులు అంటున్నారు.
నీటి సంరక్షణ చేపట్టకుంటే చర్యలు
గడిచిన ఐదేళ్లు నగరంలో ట్యాంకర్లపై ఆధారపడిన కుటుంబాల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగినట్లు జలమండలి చెబుతోంది. 2021లో 47 లక్షలు, 2022లో 68 లక్షలు, 2023లో 73 లక్షలు, 2024లో కోటి 17 లక్షలు, 2025లో 2 కోట్ల కుటుంబాలు ట్యాంకర్లను బుక్ చేసుకున్నాయి. ఈ ఏడాది ఆ సంఖ్య 3 కోట్లకు దాటే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంచనా వేస్తోంది. ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా డిమాండ్ ఏకంగా 30 శాతానికి పెరిగింది. నీటి ఎద్దడి తీవ్రంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఒక్కో కుటుంబానికి ట్యాంకర్ల బుకింగ్పై సీలింగ్ పెట్టారు. నెలకు 4 నుంచి 8 ట్యాంకర్లు మాత్రమే బుక్ చేసుకోవాలి. నిరంతరం ట్యాంకర్లు బుక్ చేసుకుంటున్న వారు నీటి సంరక్షణ చర్యలు చేపట్టకపోతే ట్యాంకర్ ధర రెట్టింపు కూడా చేస్తామని జలమండలి హెచ్చరించింది.
"ప్రతి సంవత్సరం ట్యాంకర్లకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. దీనికి కారణం వాటర్ సప్లై చేయకపోవడం కాదు. భూగర్భ జలాలు అడుగంటి ఎండిపోయిన బోరువావుల అపార్ట్మెంట్ల వాళ్లు కొత్తగా అడుగుతున్నారు. కొందరు వెంటవెంటనే బుక్ చేస్తున్నారు. అలాంటివారిపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టి నీటిని ఎలా వినియోగిస్తున్నారని పరిశీలిస్తున్నాం" - అశోక్రెడ్డి, జలమండలి ఎండీ
నీటి ఎద్దడి ప్రాంతాలతోపాటు బస్తీలకు కావాల్సినంత నీటిని ట్యాంకర్ల ద్వారా సరఫరా చేస్తున్నామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. బస్తీల్లోకి రావాల్సిన ఉచిత నీటిని ట్యాంకర్ల ద్వారా ప్రైవేటుగా అమ్ముకుంటున్నారన్న ఆరోపణలను మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఖండించారు. ట్యాంకర్ బుక్ చేసిన 24 గంటల్లోనే నీటిని సరఫరా చేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. ట్యాంకర్ రాకపోతే జలమండలితో పాటు ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాలని మంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు.
"ట్యాంకర్ బుక్ చేసి 24 గంటలైనా రాకపోతే జలమండలిలో ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. ఒకవేళ అక్కడ ఫిర్యాదు తీసుకోకపోతే అప్పిలేట్ అథారిటీలో కూడా చేయొచ్చు. బుక్ చేసిన ప్రాంతాలకు 95శాతం 24 గంటల్లోపే ట్యాంకర్లను పంపిస్తున్నారు. మా ప్రభుత్వం తాగునీటికి అత్యంత ప్రధాన్యత ఇస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా 400 ట్యాంకర్లు ఉచితంగా ఇస్తున్నాం" - పొన్నం ప్రభాకర్, హైదరాబాద్ జిల్లా ఇంఛార్జ్ మంత్రి
ఇంకుడు గుంతలు ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిందే
ఏటికేడు వాటర్ ట్యాంకర్లకు డిమాండ్ పెరుగుతున్నప్పటికీ ఆయా ప్రాంతాల్లో నీటి సంరక్షణ చర్యలు మొక్కుబడిగానే సాగుతున్నాయి. ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణం, నిబంధనలు ఆశించిన స్థాయిలో అమలు చేయకపోవడంతో కోట్లాది లీటర్ల వరద నీరు మురుగు కాలువల్లో కలుస్తోంది. ఫలితంగా భూగర్భజలాలు అడుగంటి వాటర్ ట్యాంకర్లే శరణ్యమవుతున్నాయి. ఇకపై ఈ పరిస్థితి నివారించాలంటే. వచ్చే వానాకాలంనాటికి ప్రతి ఇంటికి ఇంకుడు గుంత ఏర్పాటుచేసుకుని వర్షపునీటిని భూమిలోకి ఇంకే విధంగా చూసుకోవాలని అధికారులు, సామాజికవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.
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