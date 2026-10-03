కరెంటుపై ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ - నిరంతర విద్యుత్కు అనూహ్య డిమాండ్ - కొందామన్నా దొరకట్లేదు!
రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావంతో విపరీతంగా విద్యుత్ వినియోగిస్తుండటంతో డిమాండ్ 19,892 మెగావాట్లకు పెరిగింది. బొగ్గు కొరతతో థర్మల్, రిజర్వాయర్లలో జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి తగ్గడంతో కష్టాలు తీవ్రమవుతున్నాయి. యూనిట్కు రూ.10 చెల్లిస్తామన్నా దొరకని దుస్థితి నెలకొంది.
Published : October 3, 2026 at 10:48 AM IST
Huge Electricity Demand in Telangana : ఎల్నినో రాష్ట్రంలో నిరంతర విద్యుత్ సరఫరాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. తీవ్రమైన వేడి, ఉక్కపోత కారణంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో విద్యుత్ వినియోగం రికార్డు స్థాయికి చేరడంతో విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు (డిస్కంలు) విద్యుత్ను కొనుగోలు చేద్దామన్నా దొరక్కపోవడంతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నాయి.
వర్షాకాలంలో కూడా వానలు లేకపోవడం, జలాశయాల్లో నీటి మట్టాలు తగ్గిపోవడం వల్ల కరెంట్కు అనూహ్యంగా డిమాండ్ పెరిగింది. సాధారణంగా ఏటా 6 నుంచి 7 శాతం వృద్ధి రేటును పరిగణనలోకి తీసుకొని నిరంతర విద్యుత్ సరఫరాకు ఏర్పాట్లు చేస్తారు. అయితే ఈ ఏడాది డిమాండ్ ఒక్కసారిగా 23 శాతం నుంచి 88 శాతం వరకు పెరగడంతో డిస్కంలు అల్లాడుతున్నాయి.
88.9 శాతం అధిక డిమాండ్
తెలంగాణలో వర్షాకాలంలో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా సెప్టెంబర్ 9, 2026న 19,543 మెగావాట్ల గరిష్ఠ విద్యుత్ డిమాండ్ నమోదైంది. కిందటి ఏడాది ఇదే రోజున 15,906 మెగావాట్లు మాత్రమే ఉంది. ఇదే రికార్డు స్థాయిగా భావిస్తున్న తరుణంలోనే సెప్టెంబర్ 30న ఏకంగా 19,892 మెగావాట్ల డిమాండ్తో మరో కొత్త రికార్డు నమోదైంది. సెప్టెంబర్ 30, 2025న నమోదైన 10,529 మెగావాట్ల డిమాండ్తో పోలిస్తే ఈసారి ఏకంగా 88.9 శాతం డిమాండ్ అధికం కావడం గమనార్హం.
ఐఈఎక్స్లోనూ కరెంట్ దొరకడం లేదు
నిరంతర విద్యుత్ సరఫరాను కొనసాగించడానికి అన్ని రాష్ట్రాల డిస్కంలు ఇండియన్ ఎనర్జీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఐఈఎక్స్)లో యూనిట్కు రూ.10 చొప్పున చెల్లించి విద్యుత్ను కొనుగోలు చేయడం ఆనవాయితీ. అయితే ప్రస్తుతం అక్కడ కూడా కరెంట్ లభ్యం కావడం లేదు. ఈ నెల 1న సాయంత్రం 4 గంటల వేళలో తెలంగాణ డిస్కంలు యూనిట్కు రూ.10 చొప్పున 9,636 మెగావాట్ల విద్యుత్ను కొనుగోలు చేస్తామని ఐఈఎక్స్ను కోరగా, కేవలం 428 మెగావాట్లు మాత్రమే దొరికింది.
కొన్న కెరెంటుపైనే ఆధారం
పెరుగుతున్న డిమాండ్ను తీర్చడంలో రాష్ట్రంలో చేస్తున్న విద్యుత్ ఉత్పత్తి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. కానీ అది ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోవడం వల్ల సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ఉదాహరణకు సెప్టెంబర్ 28న రాష్ట్రంలో 33 కోట్ల యూనిట్ల విద్యుత్ను వినియోగించాం. ఇందులో జెన్కో సొంత ప్లాంట్ల నుంచి కేవలం 8.5 కోట్ల యూనిట్లు మాత్రమే వచ్చింది. మిగిలిన విద్యుత్ మొత్తం బయటి నుంచి సేకరించిందే.
పగటిపూట సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి ద్వారా రాష్ట్రానికి 6 కోట్ల యూనిట్ల విద్యుత్ లభిస్తుంది. అయితే సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి మరుసటి రోజు ఉదయం 8 గంటల వరకు సౌర విద్యుత్ అందుబాటులో ఉండదు. దీంతో ఈ సమయంలో కరెంట్ సరఫరా చేయడానికి ఎక్స్ఛేంజ్ నుంచి కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తోంది.
ఆరు నెలల కిందటే చర్యలు తీసుకోవాల్సింది
మన రాష్ట్రంలోని థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో 20.63 లక్షల టన్నుల బొగ్గు కనీస నిల్వ ఉండాలి. కానీ కేవలం 5.57 లక్షల టన్నులు అంటే అందులో 27 శాతం మాత్రమే నిల్వ మాత్రమే ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. సింగరేణి గనుల నుంచి జీ8, జీ9 గ్రేడ్ బొగ్గు ఉత్పత్తి లేకపోవడంతో కొత్తగూడెం థర్మల్ ప్లాంట్లో 800, భద్రాద్రిలో 1,080, యాదాద్రి 3,200 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి పూర్తి సామర్థ్యంతో జరగడం లేదు. కోల్ ఇండియా గనుల నుంచి నాణ్యమైన బొగ్గు సరఫరాకు విద్యుత్ శాఖ ఆరు నెలల కిందటే ముందస్తు చర్యలు తీసుకుని ఉంటే ప్రస్తుత కొరత చాలా వరకు తీరేదని విద్యుత్ ఇంజినీర్లు చెబుతున్నారు.
వచ్చే రబీలో మరింత గడ్డు పరిస్థితి
రికార్డు స్థాయిలో డిమాండ్ నెలకొంటున్నా మన డిస్కంలు ప్రస్తుతం సాధ్యమైనంత వరకు కరెంటును సరఫరా చేస్తున్నాయి. వచ్చే నెల నుంచి చలికాలం ప్రారంభమైతే ఏసీలతో పాటు పంటల సాగుకు కూడా విద్యుత్ వినియోగం తగ్గుతుందని అంచనా. అయితే రబీ పంటల సాగు కాలం ప్రారంభమయ్యే జనవరి నుంచి వ్యవసాయ బోర్లకు కరెంటు అవసరం కానుండటంతో మళ్లీ రికార్డు స్థాయిలో వినియోగం పెరుగుతుంది. దీన్ని పరిష్కరించాలంటే ఆరు తడి పంటలను పండించేలా రైతులను చైతన్యపరచాలి. అదే సమయంలో థర్మల్ విద్యుత్ ఉత్పత్తిని మెరుగుపరచేందుకు యాదాద్రి ప్లాంట్కు బొగ్గు సరఫరాను పెంచాలి. లేదంటే విద్యుత్ కొరత ఏర్పడి ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలల్లో నిరంతర సరఫరాపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతుంది.
విద్యుత్ శాఖ నిర్లక్ష్యమే!
ఈసారి ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుందని ఆరు నెలల నుంచే వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు చేసింది. వర్షాలు లేక జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి ఉండదని, ఖరీఫ్ పంటల కోసం రైతులు వ్యవసాయ బోర్లపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడతారనీ తెలిసిన విషయమే. అయినా పెరుగుతున్న విద్యుత్ డిమాండ్పై కనీస అంచనాలు వేయకపోవడం, అదనపు విద్యుత్ కొనుగోలుకు ఒప్పందాలు చేయకపోవడం, బొగ్గు నిల్వలను పెంచుకోవడానికి చర్యలు తీసుకోకపోవడానికి విద్యుత్ శాఖ నిర్లక్ష్యమే కారణమని సీనియర్ విద్యుత్ ఇంజినీర్లు చెబుతున్నారు.
ఈ చర్యలు తీసుకోవాలి
ఇప్పటికైనా దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉన్న విద్యుత్ను కొనుగోలు చేయడానికి ఒప్పందాలు చేసుకోవాలని, బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్, పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణంపై కూడా దృష్టి పెట్టాలని విద్యుత్ రంగ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. విద్యుత్ డిమాండ్ అంచనాలు సరిగా లేవంటూ నిరుడు కేంద్ర విద్యుత్ మండలి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిందన్నారు. రాష్ట్ర పారిశ్రామిక, ఆర్థిక వృద్ధికి అనుగుణంగా విద్యుత్ వినియోగం, డిమాండ్ ఎలా పెరుగుతాయో కచ్చితంగా అంచనా వేయడానికి డిస్కంలు నిపుణులతో అధ్యయనాలు చేయించాలని తెలిపారు. డిమాండ్ను తీర్చడానికి సౌర విద్యుత్ అందుబాటులో లేని రాత్రి వేళల్లో నిరంతర సరఫరాకు డిమాండ్ను తట్టుకునేందుకు వీలుగా బ్యాటరీ నిల్వ సామర్థ్యం, థర్మల్ విద్యుత్ ఉత్పత్తిని పెంచడం అత్యవసరమని చెబుతున్నారు.
ఇంత డిమాండ్కు కారణం ఏంటి?
సాధారణంగా వర్షాకాలంలో తెలంగాణలో రోజువారీ విద్యుత్ డిమాండ్ 12 వేల నుంచి 15 వేల మెగావాట్ల మధ్యే ఉంటుంది. అయితే ఈ ఏడాది వర్షాలు లేక పంటల కోసం 30 లక్షల వ్యవసాయ బోర్లకు, ఉక్కపోతను తట్టుకోవడానికి ఇళ్లలో ఏసీలకు, పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి అవసరాలకు విద్యుత్ వినియోగం రికార్డు స్థాయిలో 19 వేల మెగావాట్లకు పైగా పెరిగింది. నిరుడు ఇదే సమయంలో ఎత్తిపోతల పథకాల మోటార్లను నడపడానికి రోజుకు 450 మెగావాట్లు వినియోగించగా, ఇప్పుడు 1,600 మెగావాట్లకు పెరిగింది.
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