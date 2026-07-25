ఎల్నినో ఇప్పట్లో వదిలేలా లేదు - వచ్చే ఏడాది మార్చి వరకు తెలంగాణపై ప్రభావం
రాష్ట్రంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనున్న ఎల్నినో - వర్షాకాలం సీజన్తో పాటు మరికొన్ని కాలాల్లోనూ ప్రభావం చూపే అవకాశం - ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన నివేదికలో వెల్లడించిన ఇన్కాయిస్, ఐఎండీ
Published : July 25, 2026 at 8:15 AM IST
INCOIS IMD Report on El nino Effect on Telangana : ఎల్నినో తెలంగాణ రాష్ట్రంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపనుంది. ఇప్పటికే లోటు వర్షపాతం నమోదైన విషయం తెలిసిందే. ఈ వర్షాకాలం సీజన్లోనే కాకుండా మరికొన్ని నెలలు కూడా రాష్ట్రంపై ఎల్నినో ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇన్కాయిస్, ఐఎండీ-పుణె సంస్థలు ఇటీవల ప్రభుత్వానికి సమర్పించిన రిపోర్టుల్లో పలు ఆసక్తికర వివరాలను వెల్లడించాయి. సెప్టెంబర్ నెలతో వానాకాలం ముగిసిపోయినప్పటికీ ఎల్నినో ప్రభావం వచ్చే ఏడాది మార్చి నెల వరకు ఉంటుందని ఇన్కాయిస్ అంచనా వేసింది. తాజా అంచనాల ప్రకారం అక్టోబర్, డిసెంబర్ మాసాల్లో తీవ్ర ప్రభావం ఉంటుందని పేర్కొంది.
తాగు, సాగు నీటికి లోటు :
- ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల్లో గరిష్ఠ, కనిష్ఠ (ఉదయం, రాత్రి) ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కన్నా పెరిగే అవకాశం ఉంది. కరెంటు వినియోగం గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకోవచ్చు.
- సాగు, తాగు నీటికి లోటు ఏర్పడనుంది. పంటల దిగుబడిపై ప్రతికూల ప్రభావం కారణంగా అన్నదాతలకు ఆర్థికంగా నష్టం వాటిల్లుతుంది. మరోవైపు రైతు కూలీల ఆదాయమూ తగ్గుతుంది.
సూక్ష్మ సేద్యానికి ప్రణాళికలు : తెలంగాణ రాష్ట్రంపై ఎన్నినో తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్న వేళ ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుకు ముందుకొచ్చే రైతులతో సూక్ష్మ సేద్యం చేయించాలని సర్కారు నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం 2026-27 ఏళ్లలో 2,38,750 ఎకరాల కోసం రూ.498 కోట్లను వెచ్చించేందుకు ప్రణాళికను రూపొందించింది. వర్షాభావం కారణంగా పంటలకు సాగు నీరనేది ప్రధాన సమస్యగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో బిందు, తుంపర సేద్య పరికరాలను సబ్సిడీతో పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకు సంబంధించిన నిధుల విడుదలకు ఉద్యానశాఖ ద్వారా ఆర్థిక శాఖకు ప్రతిపాదనలు సమర్పించారు.
ఏఏ పంటలకు ఇవ్వనున్నారంటే : ఆయిల్ పామ్, కూరగాయలు, కంది, మిర్చి, మక్కలు, పసుపు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, గులాబీ, ఉద్యాన, మల్బరీ, మల్లె తోటలు.
రాయితీ ఇలా : ఎస్సీ, ఎస్టీ కేటగిరీలకు చెందిన రైతులకు 90 శాతం, సన్న, చిన్నకారు(ఐదు ఎకరాల్లోపు) రైతులకు 80 శాతం, ఇతరులకు 70 శాతం రాయితీని అమలు చేస్తారు.
ఎల్నినోను ఎదుర్కొనేందుకు కసరత్తు ముమ్మరం : రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావం, వర్షాభావ పరిస్థితులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు సర్కారు కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది. ఈ మేరకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికే అధికారులకు దిశినిర్దేశం చేశారు. ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనే అంశంపై ఇటీవల పలు కీలక సూచనలు చేశారు. మరోవైపు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు కూడా అధికారులకు ఇటీవల కీలక సూచనలు చేశారు. ఎల్నినో ప్రభావం నేపథ్యంలో వరి వేస్తే నష్టాలు వస్తాయని, డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్న కూరగాయలు, ఇతర ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేసేవిధంగా రైతులను చైతన్యపరచాలని జిల్లా కలెక్టర్లను సీఎస్ సంజయ్ జాజు ఆదేశించారు.
ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు మళ్లాలి: వ్యవసాయ శాఖ ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళికను విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్లతో ఇటీవల జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో సీఎస్ సూచించారు. ప్రత్యామ్నాయ కార్యాచరణ ప్రణాళికను గ్రామ స్థాయి వరకు తీసుకెళ్లేవిధంగా విస్తృతంగా ప్రచారం చేయడంతో పాటు సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని సీఎస్ సంజయ్ జాజు స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో సాధారణ వర్షపాతం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదైనందు వల్ల ప్రత్యామ్నాయ పంటలను వేసే విధంగా రైతులను ప్రోత్సహించాలని ఆదేశించారు. ప్రతీ మండలానికి, డివిజన్లకు ప్రత్యేక అధికారులుగా జిల్లా సీనియర్ అధికారులను నియమించాలని ఆయన సూచించారు. ప్రజాప్రతినిధులు, రైతు సంఘాలు, మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలు, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలతో ప్రత్యేక సమావేశాలను నిర్వహించి ఎల్నినో ప్రభావంపై విస్తృత అవగాహన కల్పించాలన్నారు. ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళిక అమలు కోసం వీబీజి రాంజీతో పాటు అన్ని పథకాలను పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించుకోవాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సూచించారు.
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