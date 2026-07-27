వరుణుడి కరుణ లేదు - భూమిలో గంగ కానరాదు : సంక్షోభం దిశగా వ్యవసాయం అడుగులు
ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రాన్ని పీడిస్తున్న కరవు - ఉమ్మడి కరీంనగర్లో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు - ప్రాజెక్టుల నుంచి చుక్కనీరు లేక రైతుల అవస్థలు - వరికి ప్రత్యామ్నాయ పంటలు పండించలేమంటూ రైతన్నల ఆవేదన
Published : July 27, 2026 at 9:44 AM IST
El nino Effects on agriculture in Telangana : గత పదేళ్లలో ఎన్నడూ కరవు చూడలేదు. ఇక భవిష్యుత్తులోనూ చూడబోమని అనుకున్నారు. కానీ ఎల్నినో ప్రభావంతో గతంలోనూ ఎప్పుడూ చూడని కరవు కోరలు చాస్తోంది. నమ్ముకున్న నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులు చుక్క నీరు విదిల్చే అవకాశం లేదు. వరుణుడి కరుణ లేదు. భూమిలో గంగ కానరాదు. వెరసి వ్యవసాయం సంక్షోభం దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ పాటికి ఊపందుకోవాల్సిన పంటల సాగు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో 40 శాతానికి మించలేదు. 73 మండలాల్లో 8 మినహా అన్నిచోట్లా లోటు వర్షపాతమే. జులై నాటికి ఏదో పంటకు సిద్ధమవ్వాల్సిన పొలాలు పడావు పడి కనిపిస్తున్నాయి.
పడావు పడిన పంట పొలాలు : ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఎల్నినో ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇటీవల అడపా దడపా వానలు కురుస్తున్నా, అవి వ్యవసాయానికి ఏ మాత్రం సరిపోవడం లేదు. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో పంటల సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 12,36,000 కాగా, ప్రస్తుతం కరీంనగర్ జిల్లాలో 29 శాతం, పెద్దపల్లిలో 32 శాతం, జగిత్యాలలో 20 శాతం, రాజన్న సిరిసిల్లలో 37 శాతం పంటలు మాత్రమే సాగయ్యాయి. ఉమ్మడి జిల్లాలో రైతులు అత్యధికంగా ఆధారపడేది నీటి పారుదల ప్రాజెక్టుల మీదే. కానీ ఏ ప్రాజెక్టు నుంచి ప్రస్తుతం సాగు నీరు అందించే పరిస్థితి లేదు. ఉమ్మడి జిల్లాకు జల ప్రదాయని అయిన ఎస్సారెస్పీ ప్రాజెక్టు నీటి విడుదల లేనే లేదు. దీంతో ఆ ప్రాజెక్టుపై అధారపడ్డ సాగు భూములన్నీ ప్రస్తుతం పడావు పడి కనిపిస్తున్నాయి.
కాలువల్లో నీళ్లు లేక రైతుల గగ్గోలు : ఎల్లంపల్లి, మిడ్ మానేరు, లోయర్ మానేరు డ్యాంలు నీళ్లు లేక వెలవెలబోతున్నాయి. తాగునీటికి తప్ప సాగు నీటికి నీళ్లిచ్చే పరిస్థితి ఏ మాత్రం లేదని ఇప్పటికే ఉమ్మడి జిల్లా సమీక్షా సమావేశంలో మంత్రులు కుండ బద్దలు కొట్టారు. దీంతో ప్రాజెక్టులు, ఎత్తిపోతల పథకాల ద్వారా నీళ్లందుతాయనే ఆశలు రైతుల్లో సన్నగిల్లాయి. గత పదేళ్లు వరద కాలువలో అన్ని సీజన్లలో నీళ్లు ఉండేవని, ప్రస్తుతం అటు ఎస్సారెస్పీ నుంచి కానీ, ఇటు కాళేశ్వరం నుంచి గానీ ఎత్తిపోయకపోవడంతో వేసిన పంటలన్నీ ఎండిపోయే పరిస్థితి ఉందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వరద కాలువలో ఒక్కసారి నీళ్లు నింపినా ఈ సీజన్ నీటి అవసరాలు తీరుతాయని వేడుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం నుంచి నీళ్లు నింపే అవకాశాలపై దృష్టి సారించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
60 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదు : ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వానలైనా పంటలకు ఊతమవుతాయనుకుంటే అదీ లేదు. ఎండిపోయిన పత్తి మొక్కలు చిగురించేందుకు చిరు జల్లులు ఉపయోగపడుతున్నాయి. కానీ వేసుకున్న వరి నార్లు మాత్రం ఎండిపోయే పరిస్థితే ఉంది. మొక్క జొన్నకూ ముసురు, తుంపరలతో ఉపయోగం లేదు. ఇప్పటికీ కరీంనగర్ జిల్లాలో 43 శాతం, జగిత్యాల జిల్లాలో 37 శాతం, పెద్దపల్లి జిల్లాలో 28 శాతం, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో 38 శాతం లోటు వర్షపాతాలు నమోదయ్యాయి. 73 మండలాలకు గానూ 8 మండలాల్లో మాత్రమే సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. కొత్తపల్లి లాంటి మండలాల్లో 60 శాతానికి పైగా లోటు వర్షపాతం ఉంది.
ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు కష్టం : గతేదాడితో పోల్చితే ఉమ్మడి జిల్లాలో సగటున 2 మీటర్లు భూగర్భ జలమట్టాలు పడిపోయాయి. దీంతో అటు వానలు లేక, భూగర్భ జలమట్టాలు పెరగక వేసిన పంటలు ఎండిపోయే పరిస్థితి నెలకొంది. ఉమ్మడి జిల్లాలో తొమ్మిదిన్నర లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగవ్వాల్సి ఉండగా, 1.50 లక్షలకు మాత్రమే పరిమితమైంది. మొక్క జొన్న 50 వేలు, పత్తి 1.50 లక్షల ఎకరాల్లో సాగయ్యింది. ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు మళ్లాలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నా, రైతులు ఆ వైపుగా మొగ్గు చూపడం లేదు. వరి పండిన నేలలు వాటికి అనుకూలంగా ఉండవని, దీంతో పాటు కోతుల బెడద, కూలీల కొరత, పెరిగిన పెట్టుబడులు, వచ్చే దిగుబడి వల్ల ఏ మాత్రం గిట్టుబాటు కాదని రైతులు వాపోతున్నారు.
"ఆరుతడి పంటలు వేయాలంటే మా దగ్గర కూలీల కొరత చాలా ఉంది. దీనికి తోడు కోతుల బెడద. ఒకవేళ మేము ఇప్పుడు పెసర పంట పండిస్తాం. ఒక కూలీ ఒక రోజు రెండు సంచులు పెసర తెంపితే ఒక సంచి వాళ్లకు, ఒక సంచి మాకు. కూలీలకు అంత ఇబ్బంది ఉంది మాకు. మొక్కజొన్న పండిస్తేనేమో రాత్రంతా పందుల బెడద, పగటి పూట కోతుల గుంపులు దాడి చేస్తున్నాయి. ఈ బాధల వల్లనే మేము వరి పండిస్తున్నాం" - కరీంనగర్ రైతులు
వరిని అస్సలు సాగు చేయొద్దంటూ : ఏది ఏమైనా వ్యవసాయ అధికారులు మాత్రం రైతులు ఏ మాత్రం వరి వైపునకు వెళ్లొద్దని సూచిస్తున్నారు. బోరుబావులపై ఆధారపడి సాగు చేద్దామన్నా భవిష్యత్తులో భూగర్భ జల మట్టాలు పడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. వరికి బదులుగా నూనె గింజలు, చిరుధాన్యాలు, కూరగాయలు సాగు చేయాలని కోరుతున్నారు. ఆగస్టు చివరి వరకూ వానాకాలం పంటలు వేసుకునే అవకాశం ఉంది. కంది, మినుము, పొద్దు తిరుగుడు, సజ్జ, జొన్నలాంటి పంటలు వేసుకోవచ్చు. అందుకు సంబంధించిన విత్తనాలు, ఎరువులు సహా అవసరమైన ఇతర ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లపై అధికారులు దృష్టి సారించారు. రైతు వేదికలు సహా ఇతర వేదికల ద్వారా రైతులకు అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
"రైతులు బోర్లను నమ్ముకొని వరి సాగు చేస్తామంటున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో భూగర్భ జలాలు 10 మీటర్ల లోతు వరకు వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. ఎల్నినో ప్రభావం ఎక్కువైతే బోరుబావుల నుంచి కూడా నీళ్లు రావు. ఇక కాలువల్లో డెడ్ స్టోరేజీ ఉంది. ఉన్న కొద్దిపాటి నీటిని తాగునీటి కోసం మాత్రమే వినియోగించుకోవాల్సి ఉంది. ఒకవేళ ఇప్పటికే వరిని సాగు చేసిన రైతులకు పొలంలో అలాగే నీరు నిల్వ చేయకుండా ఆరినట్లు పంటకు నీరందించాలని సూచిస్తున్నాం" - భాగ్యలక్ష్మి, జిల్లా వ్యవసాయశాఖ అధికారి, కరీంనగర్
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