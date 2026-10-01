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తరుముకొస్తోన్న జలగండం - భాగ్యనగర వాసులకు ఈసారి నీటి ఘోస తప్పదు!

ఎల్​నినో ప్రభావంతో జలాశయాలు అడుగంటుతున్నాయి. హైదరాబాద్​కు నీరందించే సింగూరులో రెండు నెలలకు మాత్రమే సరిపడా నీరు ఉంది. కృష్ణా బేసిన్​ ప్రాజెక్టుల్లో నీటినిల్వలు కనిష్ఠానికి చేరుకున్నాయి. వర్షాలు లేకుంటే తాగునీటికి ఎద్దడి తప్పేలా లేదు.

present water levels in Telanagana projects
తెలంగాణ జలాశయాల్లో ప్రస్తుత నీటి నిల్వలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2026 at 7:34 AM IST

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Updated : October 1, 2026 at 8:15 AM IST

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Elnino Impact on Hyderabad : ఎల్‌నినో ప్రభావంతో జలగండం తరుముకొస్తోంది. జలాశయాల్లో తగ్గుతున్న నీటి నిల్వలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌ దాహార్తిని తీర్చే సింగూరు ప్రాజెక్టులో నీటి మట్టం అంతకంతకూ పడిపోతోంది. వర్షాలు కురిసి ఎగువ నుంచి ప్రవాహం వస్తేనే సరి. లేకుంటే నగరవాసులకు ఇక్కట్లు తప్పేలా లేవు.

ఇవీ ప్రాజెక్టుల్లో ఉన్న ప్రస్తుత నీటి నిల్వలు
ఎల్‌నినో ప్రభావం రాష్ట్రంలోని నీటి లభ్యతపై ప్రభావం చూపుతోంది. ముఖ్యంగా కృష్ణా బేసిన్‌లోని జలాశయాల్లో కీలకమైన ప్రాజెక్టులు పూర్తి సామర్థ్యానికి దూరంగా ఉండటంతో సాగు, తాగు నీటి అవసరాలపై ముందస్తు ప్రణాళిక అవసరమవుతోంది. ప్రస్తుతం కృష్ణా, గోదావరి నదులపై ఉన్న ప్రధాన జలాశయాల్లో తాగు నీటి అవసరాలకు సరిపడా నిల్వలు ఉన్నాయని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తి సామర్థ్యం 215 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 87 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే ఉంది. నాగార్జునసాగర్‌ పూర్తి సామర్థ్యం 312 టీఎంసీలకు గానూ ప్రస్తుతం 181 టీఎంసీల నిల్వ ఉంది.

జూరాల పూర్తి సామర్థ్యం 9.66 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 8.85 టీఎంసీలు ఉన్నాయి. అయితే హైదరాబాద్‌ తాగు నీటి అవసరాలకు కీలకమైన సింగూరు జలాశయం పరిస్థితి సర్వత్రా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. సింగూరు పూర్తి సామర్థ్యం 29 టీఎంసీలు. కానీ ప్రాజెక్టులో ఇప్పుడు కేవలం 4 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే ఉంది. ఇక నిజాంసాగర్‌లో 17 టీఎంసీలకు గానూ కేవలం 12 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే నిల్వ ఉంది.

తెలంగాణపై ఎల్​నినో ప్రభావం (ETV Bharat)

గోదావరి పరీవాహక ప్రాజెక్టుల్లో కొంత మెరుగే

అటు గోదావరి బేసిన్‌లోని కొన్ని కీలక ప్రాజెక్టుల్లో మాత్రం నీటి నిల్వలు కొంత మెరుగ్గా ఉన్నాయి. శ్రీరాంసాగర్‌ పూర్తి సామర్థ్యం 80 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 46 టీఎంసీల నీరు ఉంది. ఎల్లంపల్లి పూర్తి స్థాయి నీటి సామర్థ్యం 20 టీఎంసీలు ఉండగా, ప్రస్తుతం 18 టీఎంసీలు నిల్వ ఉంది. కడెం ప్రాజెక్టులో సుమారు 3.5 టీఎంసీలు ఉండగా, మధ్యమానేరులో 23 టీఎంసీలు, దిగువ మానేరులో 15 టీఎంసీలకు పైగా నీరు ఉంది. మల్లన్న సాగర్‌లో 13 టీఎంసీలు, కొండపోచమ్మ సాగర్‌లో 6 టీఎంసీల నీటి నిల్వలు ఉన్నాయి.

హైదరాబాద్‌తో పాటు సంగారెడ్డి, మెదక్‌, నిజామాబాద్‌, కామారెడ్డి జిల్లాల తాగు నీటి అవసరాలకు సింగూరు జలాశయం కీలక వనరు. అయితే ప్రస్తుతం అక్కడ 4 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ప్రస్తుత వినియోగం ఆధారంగా సింగూరులోని నీరు మరో 2 నెలల వరకు మాత్రమే సరిపోతుందని అంచనా. ఆలోగా వర్షాలు కురిసి ఎగువ నుంచి ప్రవాహం రాకపోతే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

తాగు నీటికే ప్రాధాన్యం

ఇటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 44,034 చెరువులు ఉండగా, దాదాపు 40 శాతం చెరువుల్లో పావు సామర్థ్యంలోపే నీటి నిల్వలు ఉన్నాయి. చెరువుల్లోకి తగినంత నీరు చేరకపోతే భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోయి రాబోయే రబీ సీజన్‌లో బోర్లు, బావులపై ఆధారపడే రైతులు ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. నీటి లభ్యతను బట్టి సాగు కంటే తాగు నీటికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. కృష్ణా, గోదావరి నదులపై ఉన్న జలాశయాల్లో ప్రస్తుతం తాగు నీటికి పెద్దగా ఇబ్బంది లేదని అధికారవర్గాలు చెబుతున్నాయి.

కనీస నీటిమట్టం ఉండేలా అధికారుల చర్యలు
జూరాల, శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్‌లోని నిల్వలు తాగు నీటి అవసరాలకు సరిపోతాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. జూరాలలో నిల్వలు తగ్గితే కర్ణాటక నుంచి నీటిని తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. పాలేరు, వైరా, దుమ్ముగూడెం ప్రాంతాల్లోనూ ప్రస్తుతం తాగునీటికి ఇబ్బంది లేదని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న నీటిని సాగు, తాగు, పారిశ్రామిక అవసరాల మధ్య సమతుల్యం చేయడం ప్రభుత్వానికి కీలకంగా మారింది. మిషన్‌ భగీరథ, హైదరాబాద్‌ జలమండలి అధికారులు నీటి పారుదల శాఖతో నిరంతరం సమన్వయం చేస్తున్నారు. తాగు నీటి అవసరాలకు సరిపడా నిల్వలను కొనసాగించడంతో పాటు ప్రతి జలాశయంలో కనీస వినియోగ మట్టం ఉండేలా ముందస్తు చర్యలు చేపడుతున్నారు.

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Last Updated : October 1, 2026 at 8:15 AM IST

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PRESENT SINGGORU WATER LEVELS
ప్రస్తుతం జలాశాయాల్లో నీటి నిల్వలు
WATER SCARCITY IN TELANGANA

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