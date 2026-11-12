ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ - నీటిని ఇలా వాడుకుంటే సాగుకు ఇబ్బందులే ఉండవు!
Agricultural is Dependent on Borewells : ఎల్నినో నేపథ్యంలో బావులు, బోర్లలో పరిమితంగా ఉన్న నీటిని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకునేందుకు రైతులు డ్రిప్ ఇరిగేషన్తో పాటు స్ప్రింక్లర్ల విధానాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు.
Published : November 12, 2026 at 8:00 PM IST
రాష్ట్రంలో వ్యవసాయం ఎక్కువగా బోరుబావులు, ఇతర నీటి వనరులపై ఆధారపడి నడుస్తోంది. ఎల్నినో నేపథ్యంలో అందుబాటులో ఉన్న కొద్ది నీటిని సమర్థంగా వినియోగించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. సంప్రదాయ పద్ధతిలో పొలమంతా నీటిని పారించే విధానానికి స్వస్తి పలికి, ఆధునిక సూక్ష్మ సేద్యాన్ని అందిపుచ్చుకుంటే నీటి వృథాను గణనీయంగా తగ్గించవచ్చని వ్యవసాయ అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం బావులు, బోర్లలో పరిమితంగా ఉన్న నీటిని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకునేందుకు రైతులు డ్రిప్ ఇరిగేషన్తోపాటు స్ప్రింక్లర్ల విధానాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు. దీని ద్వారా ప్రతి మొక్కకు సమానంగా తేమ అందడంతోపాటు, తక్కువ సమయంలోనే మొత్తం పొలానికి నీరందించే అవకాశం కలుగుతుంది.
రెయిన్గన్తో
రెయిన్గన్తో ఎక్కువ దూరం నీటిని చల్లవచ్చు. పెద్ద విస్తీర్ణంలో సాగు నీరందించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. దీనికి అధిక నీటి ఒత్తిడి, తగినంత సరఫరా అవసరం. నీటి లభ్యత తక్కువగా ఉన్న బోరుబావులకు ఇది అన్ని సందర్భాల్లో అనుకూలం కాకపోవచ్చు.
బిందు సేద్యంతో నీరు
బిందు సేద్యంతో మొక్కల మొదళ్లకు నేరుగా చుక్కలు రూపంలో నీటిని అందించవచ్చు. ఇతర వాటిలో పోలిస్తే 30-60 శాతం నీటిని ఆదా చేసే అవకాశముంది. పత్తి, మిరప, కూరగాయలు, పండ్ల తోటలు, ఆయిల్పాం వంటి పంటలకు అనుకూలం. ఎరువులనూ అవసరమైన మోతాదులో అందించే ఫర్టిగేషన్ విధానం అందుబాటులో ఉంది. ఉద్యాన పంటలకు బిందు సేద్యం పరికరాలు రాయితీపై అందిస్తున్నారు.
స్ప్రింక్లర్తో వర్షం మాదిరిగా
స్ప్రింక్లర్ విధానంలో పైపులకు అమర్చిన పరికరాలతో వర్షం మాదిరిగా నీటిని పంటపై చల్లుతారు. మొక్కజొన్న, కంది, పొద్దుతిరుగుడు, వేరుసెనగ వంటి వాటికి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ విధానాన్ని వినియోగించవచ్చు. భూమి మొత్తం నీటితో తడవాల్సిన అవసరం లేకుండా అందించవచ్చు.
సాయిల్ మాయిశ్చర్ సెన్సార్లు కీలకపాత్ర
మోడ్రన్ వ్యవసాయంలో సాయిల్ మాయిశ్చర్ సెన్సార్లు కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాయి. నేలలో తేమశాతాన్ని గుర్తించి పంటకు నీరు ఎప్పుడు అవసరమో తెలియజేస్తాయి. ఆటోమెటిక్ ఇరిగేషన్ కంట్రోలర్లతో అనుసంధానిస్తే నిర్ణీత తేమస్థాయి కంటే తగ్గినప్పుడు మోటార్లు, వాల్వులు పనిచేసేలా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. ఫలితంగా అనవసర నీటి వృథాను అరికట్టవచ్చు.
రెయిన్ పైపుల ద్వారా ఇరువైపులా నీరు
రెయిన్ పైపులు కర్షకులకు మరో ప్రత్యామ్నాయంగా నిలుస్తున్నాయి. ప్రత్యేక రంధ్రాలున్న పైపుల ద్వారా పంటకు ఇరువైపులా నీటిని చల్లవచ్చు. సాధారణ స్ప్రింక్లర్ వ్యవస్థతో పోలిస్తే కొన్ని సందర్భాల్లో పెట్టుబడి, నిర్వహణ సులభంగా ఉంటుంది. కూరగాయల సాగుకు అనుకూలంగా అమర్చుకోవచ్చు. ఎకరానికి సుమారు రూ.25 వేల ఖర్చుతో ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.
కలిగే ప్రయోజనాలు
- పంటలకు అవసరమైన నీరు మోతాదులో అందుతుంది.
- పంపింగ్ అవసరం తగ్గే అవకాశం ఉంది.
- విద్యుత్తు ఆదా అవుతుంది. డ్రిప్ పద్ధతిలో మొక్కల మధ్య కలుపు తగ్గుతుంది.
- మల్చింగ్ షీట్ వేసుకుంటే కలుపు పూర్తిగా తగ్గించవచ్చు.
- సరైన తేమ నిర్వహణతో పంట పెరుగుదల, నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది. దిగుబడి పెరుగుతుంది.
- నీరు పెట్టడానికి అవసరమయ్యే శ్రమ, కలుపు నివారించేందుకు కూలీల ఖర్చు తగ్గించవచ్చు.
- తక్కువ నీటితో సాగు చేసి భూగర్భ జలాలను పరిరక్షించుకోవచ్చు.
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