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ఉల్లి పంటపై ఎల్​నినో ఎఫెక్ట్ - కన్నీటితో సాగు చేస్తున్న రైతన్నలు

ఖరీఫ్ సీజన్ ముగుస్తున్న వాన జాడలే ఆందోళన చెందుతున్న రైతులు - వర్షాలు కురుస్తాయని ఆశతో ఉల్లిని సాగుచేస్తున్న వైనం - ఎకరాకు రూ.50 వేలు ఖర్చు

El Nino Effect on Onion Crop in Kurnool District
El Nino Effect on Onion Crop in Kurnool District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 6:15 PM IST

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El Nino Effect on Onion Crop in Kurnool District : వాతావరణ మార్పులు వ్యవసాయ రంగానికి పెను సవాల్‌గా మారుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఎల్​నినో ప్రభావం వల్ల రుతుపవనాలు బలహీనపడి వర్షాలు తగ్గడంతో ఖరీఫ్ పంటలకు తీవ్ర ముప్పు వాటిల్లుతోంది. ముఖ్యంగా పత్తి, మొక్కజొన్న, వరి వంటి వర్షాధార పంటలకు తీవ్ర నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలో లోటు వర్షపాతం, భూగర్భ జలాలు పడిపోవడంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.

కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరు మండలం వెంకటగిరి గ్రామ రైతులు ఖరీఫ్​లో ఉల్లి తప్ప మరో పంట ఆలోచించారు. లాభనష్టాలతో సంబంధం లేకుండా గత కొన్నేళ్లుగా ఉల్లినే నమ్ముకున్నారు. ఉల్లి పంట సాగు కోసం ఖర్చుకు వెనుకాడరు. సొంత పొలం లేకపోతే కౌలుకు పొలం తీసుకొని మరీ ఉల్లి సాగు చేస్తారు. తల్లి చేయని మేలు ఉల్లి చేస్తుందని, ఉల్లి సాగు చేస్తే నష్టాలు ఉండవని వెంకటగిరి రైతులు అంటారు. ఈ ఒక్క గ్రామంలోనే ఏటా 1500 ఎకరాల్లో పైగా ఉల్లి సాగు చేస్తారంటే దీనినిబట్టి వెంకటగిరి గ్రామ రైతులు ఉల్లి పంటను ఎంతగా నమ్ముకున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ రైతులకు బోరుబావులు లేవు, వాన మీద ఆధారం పడి పంట సాగు చేస్తారు.

ఉల్లి పంటపై ఎల్​నినో ఎఫెక్ట్ - కన్నీటితో సాగుచేస్తున్న రైతన్నలు (ETV Bharat)

ఎకర ఉల్లి సాగుకు రూ.50 వేలు ఖర్చు : ప్రస్తుతం ఖరీఫ్ సీజన్ మొదలైనా వాన జాడ లేక ఇక్కడి రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. తాజాగా పెద్ద శివన్న అనే రైతు నిన్న (మంగళవారం) సాయంత్రం మేఘావృతం కావడంతో వర్షం కురుస్తుందని భావించారు. దీంతో నేడు ( బుధవారం) ఉదయం ఉల్లినారు నాటాలని నారును తెచ్చుకున్నారు. అలాగే నారును నాటేందుకు కూలీలను సైతం సిద్ధం చేసుకున్నాడు.

అయితే సాయంత్రం నుంచి వాన జాడ లేదు. కూలిలకు మాట ఇవ్వడంతో వచ్చిన వారిని వెనక్కి పంపలేక 6 ఎకరాలను ఎటువంటి తడి లేకుండానే ఒట్టి నేలపై ఉల్లి నారు నాటించాడు. ఎకర ఉల్లి సాగుకు రూ.50 వేలు ఖర్చు అవుతుందని రైతులు తెలిపారు. ఎల్​నినో ప్రభావంతో వర్షపాతం తక్కువ కావడంతో ప్రభుత్వం కాలువల ద్వారా నీరు సరఫరా చేస్తే ఉల్లి రైతులకు కొంత మేర మేలు జరుగుతుందని వెంకటగిరి రైతులు కోరుతున్నారు.

"వెంటకగిరి గ్రామంలో ప్రతి ఏటా ఉల్లిసాగు ఎక్కువగా చేస్తాం. కానీ ఈసారి ఖరీఫ్ సీజన్ మొదలైనా వర్షాలు కురవలేదు. ప్రస్తుతం నాట్ల సమయం కావడంతో వర్షం కురుస్తుందనే ఆశతో నాట్లు మొదలుపెట్టాం. 8 ఎకరాల్లో 80 మందితో నాటిస్తున్నాం. ఒక్కొక్కరికి రూ.300 కూలీ ఉంటుంది. సమయానికి వర్షం పడకపోతే పెట్టిన పెట్టుబడి మొత్తం మట్టిలో కలిసిపోతుంది. ప్రభుత్వం స్పందించి కాలువలకు నీళ్లు వదిలితే కొంత వరకు మేలు జరుగుతుంది." - వెంటకగిరి రైతులు

9.10 లక్షల హెక్టార్లలో ఎల్‌నినో ప్రభావం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 9.10 లక్షల హెక్టార్లలో సాగయ్యే పంటలపై ఎల్‌నినో ప్రభావం పడే అవకాశం కనిపిస్తోంది. మొత్తం 8,489 రైతు సేవా కేంద్రాల (ఆర్‌ఎస్‌కే) పరిధిలో ఎల్‌నినో ప్రభావం ఉంటుందని, అందుకు అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వ్యవసాయశాఖ ప్రభుత్వానికి వివరించింది. గత పదేళ్లలో కరవు పరిస్థితులు, పొడి వాతావరణం, వాతావరణశాఖ అంచనాలతోపాటు భూగర్భజలాలు ఇతర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని వ్యవసాయశాఖ నివేదికలు రూపొందించింది. మొత్తం 50.51 లక్షల హెక్టార్లపై ఎల్‌నినో ప్రభావం ఉండవచ్చని అంచనా వేయగా అందులో 14.88 లక్షల హెక్టార్లలో మధ్యస్థంగా 26.53 లక్షల హెక్టార్లలో సాగయ్యే పంటలపై తక్కువ ప్రభావం ఉంటుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. 22.53 లక్షల హెక్టార్లలో సాగయ్యే వర్షాధార పంటలపై ఎల్‌నినో తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

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