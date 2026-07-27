దివిసీమలో అన్నదాతకు 'ఎల్నినో' గండం - వర్షం, సాగునీటి కోసం రైతుల ఎదురుచూపులు
ఎల్నినో ప్రభావంతో సగానిపై పైగా తగ్గిన సాగు విస్తీర్ణం - దుక్కులు దున్ని భూములు సిద్ధం చేసిన రైతులు - వ్యవసాయ పనులు లేక కూలీలకు ఇక్కట్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 9:30 AM IST
Elnino Effect On Farmers In Krishna District : ఎల్నినో తీవ్ర ప్రభావంతో దివిసీమలో ఖరీఫ్ సాగుపై నీలినీడలు కమ్ముకుంటున్నాయి. సాధారణ విస్తీర్ణంలో ఇప్పటివరకూ సగం కూడా పంటల సాగు జరగలేదు. వరినాట్లతో కళకళలాడాల్సిన పొలాలు సాగునీరు లేక ఖాళీగా దర్శనమిస్తున్నాయి. దుక్కులు దున్ని భూములు సిద్ధం చేసిన రైతులు వరుణుడి రాకకోసం వేయి కళ్లతో అశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఆశతో ఎదురుచూస్తున్న అన్నదాతలు : తీవ్ర వర్షభావ పరిస్థితులతో కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ నియోజకవర్గ పరిధిలో రైతుల పరిస్థితి దయానీయంగా మారింది. సాగునీటి ఎద్దడితో ఘంటసాల, చల్లపల్లి, మోపిదేవి మండలాల్లో అరకొరగా వరి సాగు చేస్తున్నారు. అవనిగడ్డ, నాగాయలంక, కోడూరు మండలాల్లో సుమారు 80 వేల ఎకరాల్లో ప్రతి ఏటా వరి చేస్తుండగా ఈ ఏడాది ఒక్క ఎకరాలో కూడా వరి నాట్లు వేయలేదు. కాలువల్లో సరిపడా నీరు రాకపోవడంతో బోర్ల కింద నారుమళ్లు వేసిన రైతులు వాటిని కాపాడుకునేందుకు నానా తంటాలు పడుతున్నారు. నేడో, రేపో వర్షాలు కురవకపోతాయా అని వరుణుడి రాకకోసం ఆకాశం వైపు చూస్తున్నారు.
కూలి దొరకక కూలీల ఆందోళన : వానలు లేక కనీసం చెరువుల్లోనూ నీళ్లు లేవని ఫలితంగా బోర్లు కూడా ఎండిపోతున్నాయని అన్నదాతలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కాలువల్లో అరకొరగా వస్తున్న నీటిని ఆయిల్ ఇంజిన్లు పెట్టి పొలాలకు తరలించేందుకు అదనంగా ఖర్చువుతోందని వివరిస్తున్నారు. మరోవైపు కూలి పనులు దొరకడం లేదని వ్యవసాయ కూలీలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"గత సంవత్సరాలతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం వర్షాలు చాలా తక్కువ. దీని వల్ల రైతులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నీళ్లు, కాలువలు లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. మోపిదేవి మండలం, కోడూరు, నాగాయలంక, అవనిగెడ్డ మండలం ఎక్కడా నాట్లు వేయడానికి అవకాశం లేదు. నాట్లు వేసిన వారికి కూడా నీళ్లు లేవు. బోర్లు కూడా రావట్లేదు. ప్రస్తుతం చెరువులు కూడా నిండే అవకాశం లేదు." - రైతులు
"కాలువాల్లో నీళ్లు లేకపోవడం వల్ల కూలికి వచ్చినా సరే మనిషికి 400 రూపాయలు కూడా రావట్లేదు. వర్షాలు సరిగా లేక మాకు పనులు కూడా ఉండట్లేదు." - వ్యవసాయ కూలీలు
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