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వ్యవసాయ రంగంపై ఎల్​నినో ప్రభావం - ఈ కూరగాయలు సాగు చేస్తే మేలు!

ఎల్​నినో ప్రభావం వల్ల సరిపడా కురవని వర్షాలు - వానలు లేకపోవడంతో భూగర్భ జలాలు పడిపోయి నీటి ఎద్దడి ఏర్పడే అవకాశం - వ్యవసాయం చేయడానికి ఆసక్తి కనబరచని రైతులు

El Niño Effects on Agriculture
El Niño Effects on Agriculture (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 12, 2026 at 1:10 PM IST

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El Nino Effect on Agriculture : వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా రైతులు స్వల్పకాలిక ఉద్యాన పంటలు పండిచడం వల్ల నీటి ఎద్దడిని అధిగమించవచ్చని జిల్లా ఉద్యాన శాఖాధికారి ఎంవీ మధుసూదన్ అన్నారు. ఎల్​నినో ప్రభావంతో అవసరమైనంత మేర వర్షాలు కురవడం లేదని వాతవరణ శాఖ ఇప్పటికే హెచ్చరించింది. ఉద్యాన పంటల సేద్యం పెరగనున్న నేపథ్యంలో ఆయన ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడారు. వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా పంటలు ఏవీ పండించాలో తెలిసేలా రైతులకు అవసరమైన సలహాలు, సూచనలు ఇచ్చారు. అవి ఆయన మాటల్లోనే,

గత సంవత్సరం క్వింటా మిర్చి రూ.21 వేలకు పైగా ధర పలికింది. ధరలు బాగున్నా ఎల్​నినో కారణంగా సాగు విస్తీర్ణం పెరిగే అవకాశం లేదు. వర్షాపాతం తగ్గినట్లయితే భూగర్భ జలాలు పడిపోయి నీటి ఎద్దడి నెలకొంటుందని రైతులు ఆశించినంత స్థాయిలో ఆసక్తి కనబరచడం లేదు.

ఈఈ పంటలు పండించాలి : ఐసీఎంఆర్​ సూచనల ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తి రోజూ 300 గ్రాముల కూరగాయలు తీసుకోవాలి. ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్న జనాభా ప్రకారం 30 వేల ఎకరాల్లోనే పండించారు. ఈసారి సాగు విస్తీర్ణం రెట్టింపు కానుంది. అయితే రైతులు ఎలాంటి సలహాలు, సూచనలు, ముందు చూపు పాటించకుండా దీర్ఘకాలిక పంటలు వేస్తే ఏదో ఒక దశలో ఎల్​నినో కారణంగా నీటి ఎద్దడి ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది. అందుకోసం తక్కువ కాలంలోనే పండేవి పండించడం మంచిది. అవి టమాట, కాకర, బెండ, సోర, బీర, గోరుచిక్కుడు, ఆకుకూరలు పండించాలి.

ఆయిల్​పామ్​కు మంచి రోజులొచ్చాయి : ప్రస్తుతం నూనెకు ఉన్న డిమాండ్ కారణంగా ఆయిల్​ పామ్​ సేద్యం పెరగాల్సిన అవసరముంది. ఖమ్మంలో 43 ఎకరాల్లో ఆయిల్ ​పామ్​ సాగు చేస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం కొత్తగా 14,500 ఎకరాల్లో పెంచడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇందుకోసం రైతులకు రాయితీ కల్పిస్తున్నారు.

కూరగాయల సాగును ప్రోత్సహించేందుకు, మేం ఇటీవల ప్రజలకు 3,500 విత్తన పొట్లాలను పంపిణీ చేశాం. బీరకాయ, దొండకాయ, కాకరకాయ వంటి పంటల కోసం పాదుల ఆధారిత సాగు విధానాన్ని (ట్రెల్లిస్) ఏర్పాటు చేసుకునే రైతులకు మేం రాయితీలను అందిస్తున్నాం. ఒక ఎకరం విస్తీర్ణంలో ఈ విధానాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి రూ.2 లక్షల ఖర్చు అవుతుంది. దీనిపై రూ.1 లక్ష రాయితీ వర్తిస్తుంది. అలాగే బిందు సేద్యం పరికరాలను ఎస్సీ, ఎస్టీ రైతులకు 90 శాతం, చిన్న, సన్నకారు, బీసీ రైతులకు 80 శాతం, ఇతర రైతులకు 70 శాతం రాయితీతో సరఫరా చేస్తున్నాం. త్వరలో కూరగాయల రైతులకు 50 శాతం రాయితీతో ప్లాస్టిక్ క్రేట్‌లను కూడా పంపిణీ చేయనున్నాం - ఎంవీ. మధుసూదన్, జిల్లా ఉద్యాన శాఖాధికారి

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TAGGED:

VEGETABLE FARMING
ELNINO EFFECTS
వ్యవసాయంపై ఎల్​నినో ప్రభావం
HOW TO INCREASE VEGETABLE FARMING
EL NIñO EFFECTS ON AGRICULTURE

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