"ఎల్​నినో ఎఫెక్ట్​" - వర్షపాతంపై ప్రభావం పడకుండా అడ్డుకట్ట వేసేదేలా?

మే నుంచి 2027 జనవరి వరకు రుతుపవనాలపై ప్రభావం - గడచిన మూడు నెలలుగా రాబోయే 12 నెలల్లో వాతావరణ మార్పుల లెక్కింపు - ఎల్​నినో ఎఫెక్ట్​ పడకూడదంటే ఏం చేయాలి?

Published : May 16, 2026 at 4:47 PM IST

El nino Effect In India : తూర్పు, మధ్య పసిఫిక్‌ మహా సముద్రం ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతల్లో మార్పుల నేపథ్యంలో ఎల్‌నినో ప్రారంభమైందని భారత జాతీయ సముద్ర సమాచార సేవల సంస్థ ఇన్‌కాయిస్‌ ఇటీవలే ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశ రుతుపవన వర్షపాతంపై ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. ప్రస్తుత మే నుంచి 2027 జనవరి వరకు దీని ప్రభావం ఉంటుందని తెలిపింది. ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన బేయేసియన్‌ కన్వల్యూషనల్‌ న్యూరల్‌ నెట్‌వర్క్‌ అనే డీప్‌ లెర్నింగ్‌ మోడల్‌ ద్వారా సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలను విశ్లేషించి అంచనాలను రూపొందించినట్లు ఇన్‌కాయిస్‌ తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో అసలు ఎల్‌నినో అంటే ఏమిటి? అది ఎందుకు ఏర్పడుతుంది? దాని వల్ల రాబోయే వర్షాకాలంపై ఏ మేరకు ప్రభావం ఉంటుంది? అనే అంశాలపై ఇన్‌కాయిస్‌ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్‌ బొర్రా శివయ్య మాటల్లో తెలుసుకుందాం.

గడచిన మూడు నెలలుగా సముద్ర ఉష్ణోగ్రతలను అంచనా వేసి రాబోయే 12 నెలల్లో వచ్చేందుకు అవకాశం ఉన్న వాతావరణ మార్పులను లెక్కించినట్లు ఇన్‌కాయిస్‌ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్‌ బొర్రా శివయ్య తెలిపారు. ఎల్‌నినో వల్ల రాబోయే నైరుతి రుతుపవనాల మీద కొంత మేరకు ప్రభావం చూపేందుకు ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆయన వెల్లడించారు. ఎల్‌నినో ఏర్పడడానికి చాలా కారణాలే ఉన్నా వాతావరణ మార్పులు మాత్రం ప్రధాన కారణం అని ఆయన తెలిపారు. ఈ అంశాలకు సంబంధించి డాక్టర్‌ బొర్రా శివయ్య ద్వారా మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.

ఎల్​నినో అంటే ఏంటి : పసిఫిక్ మహా సముద్రం, దానిపైన వాతావరణానికి మధ్య పరస్పరంగా జరిగే చర్యను ఎన్​సో అంటారు. అంటే ఎల్​నినో సదరన్​ ఆసిలేషన్. ఎల్​నినో అనేది సముద్రానికి సంబంధించిన ప్రక్రియ. సదరన్​ ఆసిలేషన్​ అనేది వాతావరణంపై జరిగే ప్రక్రియ. పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో భూమధ్యరేఖకు సమీపంలో ఉన్నటువంటి మధ్య, తూర్పు ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా నమోదవడాన్ని ఎల్​నినో ప్రక్రియ అంటారు. అదే విధంగా ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే తక్కువగా నమోదవడాన్ని లానినో అంటారు.

"భూమధ్య రేఖకు ఇరువైపులా తూర్పు నుంచి పడమరకు వీచే బలమైన గాలులు బలహీనపడతాయి. అంతేకాకుండా కొన్నిసార్లు వాటి దశను కూడా మార్చుకుంటాయి. తూర్పు నుంచి పడమరకు ప్రయాణించకుండా, పడమర నుంచి తూర్పుకు ప్రయాణిస్తాయి. ఇది మొదటి మార్పు. పడమర వైపు ఉన్న వేడి ఉష్ణోగ్రతలు, నీరు తూర్పు వైపునకు మళ్లుతాయి. లోతైన చల్లని నీరు పైకి రావడాన్ని అప్​వెల్లింగ్​ అంటారు. ఆ ప్రక్రియ బలహీనపడుతుంది" - డాక్టర్‌ బొర్రా శివయ్య, ఇన్‌కాయిస్‌ శాస్త్రవేత్త

ఎల్​నినో వర్షాలపై ప్రభావం : ఎల్​నినో ప్రభావం వల్ల అల్ప పీడనం బలహీనపడుతుంది. వేడినీరు ఎక్కువై అల్ప పీడనం తక్కువైపోతుంది. దీంతో భారతదేశానికి అవసరమైన వర్షాలు తెచ్చే నైరుతి రుతుపవనాల గమనం తగ్గుతుంది. అల్పపీడనం తగినంత బలంగా లేకపోవడం వల్ల అవసరమైన సగటు వర్షపాతం తగ్గిపోతుంది. కరువు, తీవ్రతరమైన ఎండలు అధికంగా నమోదవుతాయి.

ఇన్​కాయిస్ ఇచ్చే సూచనలు ఏంటి : అందరు పర్యావరణ అనుకూల పనులు చేయడం ద్వారా శీతోష్ణస్థితి సాధారణంగా ఉండేలా చేయవచ్చు. అవేంటంటే, కార్బన్ వినియోగాన్ని తగ్గించాలి. అవసరమైతేనే వాహనాలు వినియోగించాలి. ప్లాస్టిక్​ను తక్కువగా వాడడం. చెట్లని నరకడాన్ని ఆపేసి, పెంచడం చేయాలి. నేలను కాంక్రీట్​ చేయకుండా సారవంతంగా ఉంచడం ద్వారా భూగర్భ జలాలు నేలలో ఇంకుతాయి. తద్వారా భూగర్భ జలాల నీటిశాతం అనేది పెరుగుతుంది. సగటు వ్యక్తి తన జీవన విధానంలో పర్యవరణానికి రక్షణ కల్పించేలా పనులు చేస్తే దీర్ఘకాలికంగా అవసరమైన మార్పునకు దోహదపడవచ్చు.

