అప్పుడు మావోయిస్టుల వెనక, ఇప్పుడు డ్రగ్ విక్రేతల వేట - 'ఈగల్‌' లోకి ఎస్‌ఐబీ, గ్రేహౌండ్స్‌ బలగాలు

నార్కోటిక్స్‌ విభాగం పనితీరును అభినందించిన డీజీపీ - ఈగల్​ను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా చర్యలు - డ్రగ్స్ నియంత్రణకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించినట్లు ప్రకటన

Published : May 8, 2026 at 8:54 AM IST

Eagle Force Special Unit : కలల ప్రపంచంలో వైపు, జీవితాశయాలతో గొప్పగా ముందుకు సాగాల్సిన యువత డ్రగ్స్​ వలలో చిక్కుకుంటుంది. బంగారు భవిష్యత్తును ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన వయస్సులో మత్తు ఊబిలో కూరుకుపోతున్నారు. విద్యార్థులు చదువుకొని, ఉద్యోగాలు సంపాదించుకొని ఉన్నతంగా ఎదగాల్సిందిపోయి మత్తుకు బానిసలై రోడ్లవెంట అల్లరిచిల్లరిగా తిరుగుతున్నారు. తీసుకున్న మత్తులో ఏం చేస్తున్నాం? ఏం మాట్లాడుతున్నాం? అని కూడా తెలియని ప్రవర్తనతో ఉంటున్నారు.

యువత, విద్యార్థుల జీవితాలను నాశనం చేస్తున్న డ్రగ్స్‌ మహమ్మారిని పూర్తి స్థాయిలో నిర్మూలించేందుకు'ఈగల్‌ ఫోర్స్‌ ప్రత్యేక విభాగాన్ని' ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ఎన్నో రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేక ఆపరేషన్లు నిర్వహించి మాదకద్రవ్యాల సరఫరాదారులను ఈగల్‌ టీమ్‌ అరెస్టు చేసింది. జాతీయ స్థాయిలో ప్రతి డ్రగ్స్‌ కేసులో సగటున 1.3 మంది అరెస్టవుతుంటే తెలంగాణలో అది 3.1 గా ఉంది. కేవలం డ్రగ్స్‌ సరఫరా చేసే వారినే కాకుండా అసలు సూత్రధారులనూ పట్టుకుంటున్నారు. ఆర్ధిక మూలాలను కనుగొంటూ నిందితుల ఆస్తులను జప్తు చేస్తున్నారు. ఎన్​డీపీఎస్ చట్టం కింద 386 ఫ్రీజింగ్‌ మెమోలు జారీ చేశారు. ఇప్పటివరకు సుమారు 93 మంది విదేశీయులను డిపోర్ట్‌ చేశారు.

డ్రగ్​, హవాలా నెట్​వర్క్​లకు ఈగల్ ఫోర్స్ చెక్ : గోవా, దిల్లీ కేంద్రాలుగా సాగుతున్న నైజీరియన్‌ డ్రగ్‌, హవాలా నెట్‌వర్క్‌లను ఈగల్‌ ఫోర్స్‌ గతంలో ఛేదించింది. డీ ఎడిక్షన్‌ కేంద్రాలు పెంచడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఈగల్‌ను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా చర్యలు చేపట్టారు. ఎస్‌ఐబీ, గ్రేహౌండ్స్‌ విభాగాలకు చెందిన సిబ్బందిని ఈగల్‌లోకి తీసుకోనున్నారు. ఈగల్‌ ఫోర్స్‌ పనితీరుపై డీజీపీ సీవీ ఆనంద్‌ సమీక్షించారు. పోలీసు కమిషనర్లు, జిల్లా ఎస్పీలు డ్రగ్స్‌ను అరికట్టడంలో భాగస్వామ్యులు కావాలని ఆయన సూచించారు.

" అంతరాష్ట్ర ఆపరేషన్, దిల్లీ , గోవా ఆపరేషన్​ వంటివి చేసి ఈగల్ ఫోర్స్ చాలా మందిని అరెస్టు చేశారు. భారీయెత్తున డ్రగ్స్​ను సీజ్​ చేశారు. నార్కొటిక్​కు సంబంధించిన సప్లై చేన్స్​, గ్యాంగ్స్ ఎలైతే ఉన్నాయో, డిమాండ్​ పరంగా కూడా వినియోగదారుల పై దృష్టి పెట్టడం జరిగింది. నార్కొటిక్​కు సంబంధించి ఇన్వెస్టిగేషన్​ చాలా కష్టమైనది. అయితే సివిల్ ఆఫీసర్స్ అవసరమౌవుతారు అందువల్ల వారి సంఖ్యను పెంచుతూ యాంటి నార్కొటిక్ డ్రైవ్​ను రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేస్తే సరిపోదు. ఎస్పీ, కమిషనర్లు కూడా ఇందులో భాగస్వామ్యం కావాలి" - సీవీ ఆనంద్‌, డీజీపీ

డ్రగ్స్‌ను అరికట్డడంతో పాటు వాటిని సరఫరాదారులను అణిచివేస్తున్న ఈగల్‌ ఫోర్స్‌ను పోలీస్‌ శాఖ మరింత బలోపేతం చేయనుంది. ప్రధానంగా సిబ్బంది సంఖ్య పెంపు, ఎన్​డీపీఎస్ చట్టాన్ని పకడ్భందీగా అమలు చేసే విధంగా పోలీసు అధికారులు, సిబ్బందికి అవగాహన కల్పించనున్నారు.

డ్రగ్స వల్ల కలిగే నష్టాన్ని వివరించాలి : మత్తు పదార్థాల వల్ల కలిగే దుష్ఫరిణామాలపై యువతకు సరైన అవగాహన లేకపోవడంతోనే యువత మత్తుకు బానిసవుతున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వాలు కేవలం దాడులకే పరిమితం కాకుండా, ప్రమాదకర మత్తు పదార్థాల గురించి విద్యాభ్యాసంలోనే అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి పరిణామాలు వారి జీవితాల్లో జరుగుతాయో చిన్న వయసులోనే తల్లిదండ్రులు, టీచర్లు చెప్పడం ద్వారా వారు మారే అవకాశాలు ఉంటాయని చెబుతున్నారు. ఎవరైనా పిల్లలు డ్రగ్స్​కు అడిక్ట్ అయినట్లైయితే డ్రగ్​ అడిక్ట్​ సెంటర్లలో జాయిన్​ చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. డ్రగ్స్ వినియోగం వల్ల కలిగే నష్టాన్ని బాగా వివరించగలగాలి. వారి ఆరోగ్యంపై పడే ప్రభావాన్ని వివరించాలి. ఒకేసారి ఆ అలవాటును శాశ్వతంగా దూరం చేయలేము. కానీ నెమ్మదిగా మంచి దారిలోకి తీసుకురావచ్చని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.

