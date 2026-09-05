వైద్యారోగ్యశాఖలో సమస్యలకు పరిష్కారం - ప్రతి 11నెలల తర్వాత 30 రోజుల ప్రత్యేక సెలవులు
మంత్రి సత్యకుమార్ ఆదేశాల మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ - స్టాఫ్ నర్సులు, ఓటీ టెక్నీషియన్లు, అనస్థీషియా టెక్నీషియన్లు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు, ఫార్మసిస్టులకు క్యాడర్ ఆధారంగా ప్రోత్సాహకాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 12:11 PM IST
Problems Solved For Contract Workers : కూటమి ప్రభుత్వం వైద్యారోగ్యశాఖలోని కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ఆదేశాల మేరకు దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలకు పరిష్కారం చూపుతూ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి.
కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు ఊరటనిచ్చేలా ఉత్తర్వులు : ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా ట్రస్ట్ పరిధిలో శస్త్రచికిత్సలు, ఇతర వైద్య ప్రక్రియలలో పాల్గొనే సిబ్బందికి (స్టాఫ్ నర్సులు, ఓటీ సిబ్బంది, అనస్థీషియా, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు, ఫార్మసిస్టులు, ఇతర సిబ్బందితో సహా) కూడా ప్రోత్సాహకాలను వర్తింపజేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఏపీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల జేఏసీ విజ్ఞప్తులకు సానుకూలంగా స్పందిస్తూ, ఆ శాఖలోని కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల సర్వీసు సంబంధిత సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్ జేఏసీ ప్రతినిధులతో చర్చలు జరిపి, సమస్యల పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. దీని ఫలితంగా, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి వీరపాండియన్, కమిషనర్ చక్రధర్ బాబు ఈ అంశాన్ని సమీక్షించి, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు ఊరటనిచ్చేలా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
30 రోజులు ప్రత్యేక సెలవు : రేడియేషన్ ముప్పు ఉండే బోధనా ఆసుపత్రుల ఎక్స్- రే రేడియాలజీ విభాగాల్లో పనిచేసే కాంట్రాక్ట్ రేడియోగ్రాఫర్లు టెక్నీషియన్లకు, ప్రతి 11 నెలల సేవకు 30 రోజుల తప్పనిసరి ప్రత్యేక సెలవును ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. ఈ సెలవును వారి సాధారణ సెలవుల కోటా నుంచి మినహాయించకూడదని స్పష్టం చేశారు.
ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల (పీహెచ్సీల)లో నర్సులపై ఉండే నిరంతర 12 గంటల షిఫ్టుల భారాన్ని తగ్గించేందుకు కూడా చర్యలు తీసుకున్నారు. ముగ్గురు నర్సులు ఉన్న కేంద్రాలలో, ఒకరు సెలవులో ఉన్నప్పుడు మిగిలిన సిబ్బంది మధ్య రొటేషన్ పద్ధతిలో విధులను సర్దుబాటు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పీహెచ్సీలలో సిబ్బంది కొరతను అధిగమించడానికి, పగటిపూట ఎమ్ఎన్ఓలు,ఎఫ్ఎన్ఓల సేవలను, అలాగే అవసరానికి అనుగుణంగా రాత్రిపూట ఎస్ఏడబ్యూల సేవలను వినియోగించుకోవాలని సూచించారు.డీఎమ్ఎల్టీ, బీఎస్సీ ఎమ్ఎల్టీ విద్యార్థులకు పీహెచ్సీలు, అర్బన్ పీహెచ్సీలు ఒక నెల రోజుల క్లినికల్ శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసే అవకాశం కల్పించరు.
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