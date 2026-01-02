ETV Bharat / state

ఫ్యూచర్​ సిటీలో 11 పర్యావరణ మిత్ర టౌన్​షిప్​లు - ఏసీలు లేకుండానే అంతా కూల్​ కూల్​

ప్రతిష్ఠాత్మక భారత్​ ఫ్యూచర్​ సిటీ ప్రాజెక్టు - స్వయంగా సమీక్షిస్తున్న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - 30 నెలల్లోనే 11 టౌన్​షిప్​లు పూర్తి కావాలన్న లక్ష్యం - పర్యావరణ మిత్రలుగా ఉండేలా ఏర్పాటు

Bharat Future City in Hyderabad
Bharat Future City in Hyderabad (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 2, 2026 at 8:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bharat Future City in Hyderabad : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా హైదరాబాద్​ నగరానికి 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో కందుకూరు మండలంలోని మీర్​ఖాన్​పేట్​, ముచ్చర్ల గ్రామాల మధ్య 30 వేల ఎకరాల్లో భారత్​ ఫ్యూచర్​ సిటీని నిర్మిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా పదకొండు టౌన్​షిప్​లు నిర్మాణం చేయనున్నారు. ఈ 11 టౌన్​షిప్​ల రూపకల్పన, అనుమతులు, ఇతర వ్యవహారాలను చూసేందుకు అక్కడే ఫ్యూచర్​ సిటీ డెవలప్​మెంట్​ కార్పొరేషన్​ కార్యాలయాన్ని తీసుకువచ్చారు. వీటి కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తున్న అధికారులకు వీటి వివరాలను సీఎం రేవంత్​రెడ్డినే స్వయంగా వివరించారు. అలాగే నిర్మాణాలు 30 నెలల్లోనే పూర్తి కావాలంటూ లక్ష్యాన్ని కూడా నిర్దేశించారు.

ఈ భారత్​ ఫ్యూచర్​ సిటీ ప్రణాళికను రూపొందించినప్పుడు కేవలం నైపుణ్య విశ్వవిద్యాలయం, ఎలక్ట్రానిక్స్​ సిటీ, ఏఐ నగరం, స్పోర్ట్స్​ సిటీ మాత్రమే ఏర్పాటు చేయాలని అనుకున్నారు. అయితే ఆ ప్రాంతాన్ని మరింతగా అభివృద్ధి చేస్తూ, ఫార్చ్యూన్​ 500 కంపెనీల్లోని 70 శాతం సంస్థలకు భారత్​ ఫ్యూచర్​ సిటీలో కార్యాలయాలు ఉండేలా చూడాలని సీఎం నిర్ణయించారు. దీంతో అధికారులు వాటిని రూపొందించారు. వీటిన్నింటినీ పర్యావరణ మిత్రలుగా ఉండేలా పర్యవేక్షణ చేయనున్నారు.

ఇప్పటికే ఎడ్యుకేషన్​ సిటీలో భాగంగా నైపుణ్య విశ్వవిద్యాలయాన్ని 2024 డిసెంబరు 9న ప్రారంభం చేశారు. వృత్తి విద్య నేర్చుకునే విద్యార్థులకు ప్రత్యేకంగా అడ్వాన్స్​డ్​ టెక్నాలజీ సెంటర్​ను ఏర్పాటు సైతం చేశారు. ఒకటో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు విద్యార్థులు చదువుకునేందుకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో యంగ్​ ఇండియా సమీకృత గురుకుల పాఠశాల పనులు కూడా ప్రారంభం అయ్యాయి. మిగిలిన టౌన్​ షిప్​లు నిర్మాణాలు కూడా త్వరలోనే ప్రారంభం అవ్వనున్నాయి.

భారత్​ ఫ్యూచర్​ సిటీలో డిస్ట్రిక్ట్​ కూలింగ్​ విధానం : భారత్​ ఫ్యూచర్​ సిటీలో డిస్ట్రిక్ట్​ కూలింగ్​ విధానం (డీసీఎస్​) వినియోగించనున్నారు. ఏసీ లేకుండానే చల్లబర్చే డీసీఎస్​ను కొత్తగా నిర్మించే నగరాలు, టౌన్​షిప్పులు, మాల్స్​లో వాడుతున్నారు. తెలంగాణలో మొదటగా ఫ్యూచర్​సిటీలో అమలుకు సర్కారు ప్రణాళికలు సైతం సిద్ధం చేసింది. ఇటీవల తెలంగాణ విజన్​ 2047 పత్రంలో దీని గురించి ప్రకటన చేశారు.

ఈ ఫ్యూచర్​ సిటీలో సెంట్రల్​ బిజినెస్​ డిస్ట్రిక్ట్​(సీబీడీ) ఎంతో కీలకం కానుంది. సీబీడీని పలు జోన్లుగా అభివృద్ధి చేస్తారు. ఇందులో 300 ఎకరాల్లో ఏఐ సిటీ, 200 ఎకరాల్లో హెల్త్​ సిటీ, 500 ఎకరాల్లో ఎడ్యుకేషన్​ హబ్​గా మార్చనున్నారు. 3 వేల ఎకరాల్లో లైఫ్​ సైన్సెస్​ హబ్​ను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్​ కూలింగ్​ విధానాన్నే తీసుకురానున్నారు. గుజరాత్​లోని గిఫ్ట్ ​సిటీలో డిస్ట్రిక్ట్​ కూలింగ్ విధానం అమలులో ఉంది. అలానే రాష్ట్రంలోని పోచారంలో ఇన్ఫోసిస్​, ఐటీ కారిడార్​లోని ఒక గేటెట్​ కమ్యూనిటీలో ఈ తరహాలోనే కూలింగ్​ సిస్టమ్​ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇప్పుడు అధునాతమైన డీసీఎస్​ను సిటీకి సర్కారు పరిచయం చేయనుంది.

ఎలా పని చేస్తుంది? : ఇటీవల కాలంలో ఏసీల వినియోగం పెరగడంతో నగరాలు హీట్​ ఐలాండ్స్​గా మారుతున్నాయి. దీంతో మరింతగా ఏసీల వాడకం అవసరం అవుతోంది. ఎక్కడ చూసినా భవనాల బయట ఏసీ అవుట్​ డోర్​ యూనిట్లే కనిపిస్తున్నాయి. ఫ్యూచర్​సిటీలో ప్రణాళికాబద్ధంగా అభివృద్ధికి అవకాశం ఉండటంతో సాధారణ ఏసీల స్థానంలో చల్లని నీటిని పైపుల ద్వారా పంపి, భవనాల లోపల ఉష్ణోగ్రతలను తగ్గిస్తున్నారు. ఇందుకోసం శుద్ధి చేసిన జలాలను 5 డిగ్రీలకు శీతలీకరిస్తారు. సాధారణ ఏసీలతో పోలిస్తే 30 శాతం విద్యుత్తును ఆదా చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా పర్యావరణానికి మేలు జరుగుతుందని ప్రభుత్వం అంటోంది.

  • పైపులైను ద్వారానే ప్రతి భవనం, గదికి సరఫరా చేస్తారు.
  • భవనాల్లో ఉన్న ఎయిర్​ హ్యాండ్లింగ్​ యూనిట్లు గదులను చల్లబరుస్తాయి.
  • ఈ క్రమంలో గదిలోని ఉష్ణోగ్రతకు పైపులోని నీరు వేడెక్కుతుంది.
  • తిరిగి నీటిని శీతలీకరణ ఛాంబర్​కు తరలించి, చల్లబర్చాక మళ్లీ సరఫరా చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియ నిరంతరం కొనసాగుతుంది.

765 చ.కి.మీ విస్తీర్ణంలో ఫ్యూచర్ సిటీ - దేశానికే రోల్‌మోడల్​గా నిలిచేలా అభివృద్ధి

గ్లోబల్ సమిట్ ఎఫెక్ట్ : ఆ ప్రాంతాల్లో హాట్​కేకుల్లా ప్రైవేట్ లే-అవుట్లు - ప్రభుత్వ భూముల రక్షణకు కార్యాచరణ

TAGGED:

DISTRICT COOLING SYSTEM
ELEVEN TOWNSHIPS CONSTRUCTION
భారత్​ ఫ్యూచర్​ సిటీ
TOWNSHIPS CONSTRUCTION FUTURE CITY
BHARAT FUTURE CITY IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.