ఫ్యూచర్ సిటీలో 11 పర్యావరణ మిత్ర టౌన్షిప్లు - ఏసీలు లేకుండానే అంతా కూల్ కూల్
ప్రతిష్ఠాత్మక భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ ప్రాజెక్టు - స్వయంగా సమీక్షిస్తున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి - 30 నెలల్లోనే 11 టౌన్షిప్లు పూర్తి కావాలన్న లక్ష్యం - పర్యావరణ మిత్రలుగా ఉండేలా ఏర్పాటు
Published : January 2, 2026 at 8:37 AM IST
Bharat Future City in Hyderabad : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా హైదరాబాద్ నగరానికి 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో కందుకూరు మండలంలోని మీర్ఖాన్పేట్, ముచ్చర్ల గ్రామాల మధ్య 30 వేల ఎకరాల్లో భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని నిర్మిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా పదకొండు టౌన్షిప్లు నిర్మాణం చేయనున్నారు. ఈ 11 టౌన్షిప్ల రూపకల్పన, అనుమతులు, ఇతర వ్యవహారాలను చూసేందుకు అక్కడే ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయాన్ని తీసుకువచ్చారు. వీటి కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తున్న అధికారులకు వీటి వివరాలను సీఎం రేవంత్రెడ్డినే స్వయంగా వివరించారు. అలాగే నిర్మాణాలు 30 నెలల్లోనే పూర్తి కావాలంటూ లక్ష్యాన్ని కూడా నిర్దేశించారు.
ఈ భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ ప్రణాళికను రూపొందించినప్పుడు కేవలం నైపుణ్య విశ్వవిద్యాలయం, ఎలక్ట్రానిక్స్ సిటీ, ఏఐ నగరం, స్పోర్ట్స్ సిటీ మాత్రమే ఏర్పాటు చేయాలని అనుకున్నారు. అయితే ఆ ప్రాంతాన్ని మరింతగా అభివృద్ధి చేస్తూ, ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీల్లోని 70 శాతం సంస్థలకు భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో కార్యాలయాలు ఉండేలా చూడాలని సీఎం నిర్ణయించారు. దీంతో అధికారులు వాటిని రూపొందించారు. వీటిన్నింటినీ పర్యావరణ మిత్రలుగా ఉండేలా పర్యవేక్షణ చేయనున్నారు.
ఇప్పటికే ఎడ్యుకేషన్ సిటీలో భాగంగా నైపుణ్య విశ్వవిద్యాలయాన్ని 2024 డిసెంబరు 9న ప్రారంభం చేశారు. వృత్తి విద్య నేర్చుకునే విద్యార్థులకు ప్రత్యేకంగా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్ను ఏర్పాటు సైతం చేశారు. ఒకటో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు విద్యార్థులు చదువుకునేందుకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో యంగ్ ఇండియా సమీకృత గురుకుల పాఠశాల పనులు కూడా ప్రారంభం అయ్యాయి. మిగిలిన టౌన్ షిప్లు నిర్మాణాలు కూడా త్వరలోనే ప్రారంభం అవ్వనున్నాయి.
భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ విధానం : భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ విధానం (డీసీఎస్) వినియోగించనున్నారు. ఏసీ లేకుండానే చల్లబర్చే డీసీఎస్ను కొత్తగా నిర్మించే నగరాలు, టౌన్షిప్పులు, మాల్స్లో వాడుతున్నారు. తెలంగాణలో మొదటగా ఫ్యూచర్సిటీలో అమలుకు సర్కారు ప్రణాళికలు సైతం సిద్ధం చేసింది. ఇటీవల తెలంగాణ విజన్ 2047 పత్రంలో దీని గురించి ప్రకటన చేశారు.
ఈ ఫ్యూచర్ సిటీలో సెంట్రల్ బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్(సీబీడీ) ఎంతో కీలకం కానుంది. సీబీడీని పలు జోన్లుగా అభివృద్ధి చేస్తారు. ఇందులో 300 ఎకరాల్లో ఏఐ సిటీ, 200 ఎకరాల్లో హెల్త్ సిటీ, 500 ఎకరాల్లో ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా మార్చనున్నారు. 3 వేల ఎకరాల్లో లైఫ్ సైన్సెస్ హబ్ను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ విధానాన్నే తీసుకురానున్నారు. గుజరాత్లోని గిఫ్ట్ సిటీలో డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ విధానం అమలులో ఉంది. అలానే రాష్ట్రంలోని పోచారంలో ఇన్ఫోసిస్, ఐటీ కారిడార్లోని ఒక గేటెట్ కమ్యూనిటీలో ఈ తరహాలోనే కూలింగ్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇప్పుడు అధునాతమైన డీసీఎస్ను సిటీకి సర్కారు పరిచయం చేయనుంది.
ఎలా పని చేస్తుంది? : ఇటీవల కాలంలో ఏసీల వినియోగం పెరగడంతో నగరాలు హీట్ ఐలాండ్స్గా మారుతున్నాయి. దీంతో మరింతగా ఏసీల వాడకం అవసరం అవుతోంది. ఎక్కడ చూసినా భవనాల బయట ఏసీ అవుట్ డోర్ యూనిట్లే కనిపిస్తున్నాయి. ఫ్యూచర్సిటీలో ప్రణాళికాబద్ధంగా అభివృద్ధికి అవకాశం ఉండటంతో సాధారణ ఏసీల స్థానంలో చల్లని నీటిని పైపుల ద్వారా పంపి, భవనాల లోపల ఉష్ణోగ్రతలను తగ్గిస్తున్నారు. ఇందుకోసం శుద్ధి చేసిన జలాలను 5 డిగ్రీలకు శీతలీకరిస్తారు. సాధారణ ఏసీలతో పోలిస్తే 30 శాతం విద్యుత్తును ఆదా చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా పర్యావరణానికి మేలు జరుగుతుందని ప్రభుత్వం అంటోంది.
- పైపులైను ద్వారానే ప్రతి భవనం, గదికి సరఫరా చేస్తారు.
- భవనాల్లో ఉన్న ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్లు గదులను చల్లబరుస్తాయి.
- ఈ క్రమంలో గదిలోని ఉష్ణోగ్రతకు పైపులోని నీరు వేడెక్కుతుంది.
- తిరిగి నీటిని శీతలీకరణ ఛాంబర్కు తరలించి, చల్లబర్చాక మళ్లీ సరఫరా చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియ నిరంతరం కొనసాగుతుంది.
765 చ.కి.మీ విస్తీర్ణంలో ఫ్యూచర్ సిటీ - దేశానికే రోల్మోడల్గా నిలిచేలా అభివృద్ధి
గ్లోబల్ సమిట్ ఎఫెక్ట్ : ఆ ప్రాంతాల్లో హాట్కేకుల్లా ప్రైవేట్ లే-అవుట్లు - ప్రభుత్వ భూముల రక్షణకు కార్యాచరణ