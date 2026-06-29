ETV Bharat / state

పైకి తీసుకెళ్తుందో - ప్రాణాలే తీస్తుందో : నగరవాసులను వెంటాడుతోన్న 'లిఫ్ట్​' భయం

లిఫ్ట్​ చట్టం అమలుపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉదాసీనత వైఖరి - రోజురోజుకూ రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న లిఫ్ట్​ ప్రమాదాలు - లిఫ్ట్స్‌ అండ్‌ ఎస్కలేటర్స్‌ చట్టాన్ని అమలు చేస్తున్న ఏపీ, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాలు

ELEVATOR ACCIDENTS IN TELANGANA
ELEVATOR ACCIDENTS IN TELANGANA (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 29, 2026 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Elevator Accidents in Telangana : లిఫ్ట్‌ లోపల ఉన్నప్పుడే ఒక్కసారిగా కరెంట్‌ పోయింది. చుట్టూ మొత్తం అంతా చీకటి. ఊపిరాడని పరిస్థితిలో ఏం చేయాలో తెలియని అయోమయం. ఊహించుకుంటేనే వెన్నులో ఒక రకమైన వణుకు పుడుతుంది కదూ! అలాంటి సమయంలో ఒక్కసారిగా లిఫ్ట్‌ తీగలు తెగిపడితే? ఈ భయమే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నగరవాసులను వెంటాడుతోంది. ఇటీవల జరిగిన పలు ఘటనలు ఆందోళనను మరింత తీవ్రంగా పెంచుతున్నాయి.

వరుస ప్రమాదాలు, కలవర పెడుతున్న లిఫ్ట్​లు : శనివారం మీర్‌పేట్‌లో ప్రమాదవశాత్తు లిఫ్ట్‌ తీగలు తెగిపడి 8 మంది తీవ్రంగా గాయపడటం, ఖైరతాబాద్‌లో లిఫ్ట్‌ రాకముందే గ్రిల్​ డోర్‌ తెరుచుకొని ఒక మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోవడం, గచ్చిబౌలి గౌలిదొడ్డిలోని పీజీ హాస్టల్‌లో గ్రిల్‌ తరహా ఎలివేటర్‌ లిఫ్ట్‌లో ఇరుక్కుపోయి ఐదేళ్ల బాలిక ప్రాణాలు కోల్పోవడం వంటి ఘటనలు భద్రతను ప్రశ్నార్థకం చేస్తున్నాయి. ఏపీ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు సహా చాలా రాష్ట్రాల్లో లిఫ్ట్స్‌ అండ్‌ ఎస్కలేటర్స్‌ చట్టం అమలు అవుతుండగా ఇక్కడ అసలు ఆ ప్రస్తావన ఊసేలేదు. ఇది బిల్డర్లకు, కాంట్రాక్టర్లకు ఒక వరంగా మారింది.

ఇక్కడి పరిస్థితిదీ : 2015లోనే లిఫ్ట్స్​ అండ్ ఎస్కలేటర్ చట్టం తీసుకురావడానికి ముసాయిదా సిద్ధం చేసినా అది చట్టరూపం దాల్చలేదు. సెప్టెంబర్‌ 2025లో ప్రభుత్వం దీనికి పలు రకాల సవరణలు చేసింది. ప్రస్తుతం గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్ పరిధిలో భవన నిర్మాణ అనుమతులు ఇచ్చే సమయంలో లిఫ్ట్‌ ప్రస్తావన ఉన్నా దాని నాణ్యత, నెలవారీ మెయింటెనెన్స్, భద్రతా ఆడిటింగ్‌ను పర్యవేక్షించే కచ్చితమైన చట్టపరమైన శాఖ మాత్రం లేదు.

ప్రమాదాలకు కారణాలివే :

  • బిల్డర్లు నాసిరకం, తక్కువ విలువైన మాన్యువల్‌ లిఫ్టులను ఎక్కువగా పెడుతున్నారు. దీంతో లాభాలు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి.
  • పెద్ద పెద్ద అపార్ట్‌మెంట్లు, కమర్షియల్‌ కాంప్లెక్స్‌లలో నెలవారీగా ఏ మాత్రం సర్వీసింగ్‌ చేయించకపోవడం, మెయింటెనెన్స్‌ కాంట్రాక్ట్‌ అనేది అస్సలు లేకపోవడం
  • కేబుల్‌ వైర్లు, చైన్లను క్రమం తప్పకుండా చెకింగ్ చేయకపోవటం
  • లిఫ్ట్‌ డోర్‌ సెన్సర్లు సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం, ఫ్లోర్‌ లెవెలింగ్‌ స్విచ్‌ల మార్పులతో లిఫ్ట్‌ రాకముందే డోర్స్​ తెరచుకోవడం వంటి సమస్యలు.

భవన యాజమాన్యాలు, అసోసియేషన్లు చేయాల్సినవి :

  • గుర్తింపు పొందిన లిఫ్ట్‌ కంపెనీలతో మాత్రమే నెలవారీ చెకింగ్​లు, టెక్నికల్ ఆడిట్‌ నిర్వహించాలి.
  • కరెంట్​ సరఫరా నిలిచినప్పుడు లిఫ్ట్‌ మధ్యలో ఆగిపోకుండా, సమీపంలోని ఫ్లోర్‌కు చేర్చి డోర్‌ తెరిచే ఆటోమేటిక్‌ రెస్క్యూ డివైజ్‌ను అమర్చాలి.
  • పాత గ్రిల్‌ గేట్ల స్థానంలో సురక్షితమైన ఆటోమేటిక్‌ స్లైడింగ్‌ డోర్లను ఏర్పాటు చేయాలి.
  • లిఫ్ట్‌ లోపల అలారమ్‌ బటన్, హెల్ప్‌లైన్‌ నంబర్లు, ఇంటర్‌కామ్‌ వ్యవస్థ నిరంతరం చురుకుగా పనిచేసేలా చూడాలి.
  • లిఫ్ట్‌ గరిష్ఠంగా ఎంత బరువు లేదా ఎంతమందిని మోయగలదో తెలిపే సూచికలను లేదంటే స్టిక్కర్‌ను స్పష్టంగా లోపల అంటించాలి.

"హైకోర్టు సైతం లిప్ట్​ చట్టం అమలు చేయడానికి ఉన్న ఆలస్యంపై ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. ఇప్పటివరకు మధ్యంతర మార్గదర్శకాలను ప్రభుత్వం అమలు చేయలేదు. చట్టం అమల్లోకి వస్తే నివాస సముదాయాలు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఆటోమెటిక్‌ డోర్‌ ఎలివేటర్లనే తప్పనిసరిగా వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది." -అవినాశ్​, తెలంగాణ ఎలివేటర్స్‌ అసోసియేషన్‌ అధ్యక్షుడు

లిఫ్ట్​ వచ్చిందనుకొని అడుగేసింది - సీసీటీవీ వీడియో వైరల్

లిఫ్ట్​లో చిక్కుకుని ఏడేళ్ల బాలుడు మృతి

TAGGED:

LIFTS AND ESCALATORS ACT
ELEVATOR ACCIDENTS IN TELANGANA
HYDERABAD LIFT SAFETY CRISIS
NO LIFT ACT IN TELANGANA
ELEVATOR ACCIDENTS IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.