కేబీఆర్ పార్కు ప్రాజెక్టు రద్దు - పంజాగుట్ట, జూబ్లీహిల్స్ను కలుపుతూ ఎలివేటెడ్ కారిడార్
KBR Park Project : కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ ఏడు కూడళ్లలో అండర్పాస్లు, స్టీలు వంతెనలు నిర్మించే పనులను రద్దు చేసిన ప్రభుత్వం బదులుగా పొడవైన పైవంతెన నిర్మాణానికి అనుమతించింది.
Published : October 7, 2026 at 8:54 AM IST
KBR Park Project Cancelled : రాజధాని నగరం హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ సమస్యను పరిష్కారించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పంజాగుట్ట, జూబ్లీహిల్స్ పెద్దమ్మ తల్లి రోడ్డును కలుపుతూ ఆరు లేన్లతో 4 కిలోమీటర్ల మేర ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ ఏడు జంక్షన్లలో అండర్పాస్లు, స్టీలు ఫ్లైఓవర్లు నిర్మించే పనులను రద్దు చేసి దాని స్థానంలో పొడవైన ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణానికి అనుమతించింది. ఆ మేరకు మున్సిపల్ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయేశ్రంజన్ మంగళవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
పూర్తిగా మార్చేసిన వన్ వే
పంజాగుట్ట, హైటెక్సిటీ మధ్య ప్రతి రోజు లక్షకుపైగా వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తాయి. ఆయా వాహనాలు పంజాగుట్ట నాగార్జున సర్కిల్, ముగ్ధ జంక్షన్, కేబీఆర్ పార్కు, జూబ్లీ చెక్పోస్టు జంక్షన్లలో ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్ల కారణంగా రోజూ 20 నిమిషాలు ఆగాల్సి వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ కూడళ్లలో స్టీలు బ్రిడ్జిలు, అండర్పాస్ల నిర్మాణం కోసం పనులు ప్రారంభించింది. అవి వేగం పుంజుకున్న దశలో వాహనాల దారి మళ్లింపులో భాగంగా కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ చేపట్టిన వన్ వే విధానం వ్యవహారాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. పార్కు చుట్టూ వాహనాలు సాఫీగా సాగిపోతుండటంతో అధికారులు వన్ వే విధానాన్ని శాశ్వతం చేశారు. కేబీఆర్ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టును రద్దు చేయాలని, బదులుగా ఎలివేటెడ్ కారిడార్ను నిర్మించాలన్న జీహెచ్ఎంసీ ప్రతిపాదనకు ప్రభత్వం ఆమోదం తెలిపింది.
మేఘాకు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ పనులు
ప్యాకేజీ-1లో భాగంగా రూ.580 కోట్లతో పలు జంక్షన్లను అభివృద్ధి చేసేందుకు తలపెట్టిన పనులకు బదులుగా జూబ్లీ చెక్పోస్టు నుంచి ముగ్ద కూడలి వరకు, ప్యాకేజీ-2 కింద రూ.510 కోట్లతో నిర్మించాలనుకున్న అండర్పాస్లు, స్టీలు బ్రిడ్జిలకు బదులుగా ముగ్ద జంక్షన్ నుంచి ముఫకంజా కాలేజీ వరకు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ను నిర్మించాలని ప్రభుత్వం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అనుమతి ఇచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన కాంట్రాక్టు పనులను మేఘా కంపెనీకి అప్పగించింది. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం రెండేళ్లలో పనులు మొత్తం పూర్తి కావాలి. ఇవి పూర్తయితే పంజాగుట్ట నుంచి నిమిషాల వ్యవధిలోనే మాదాపూర్ చేరుకోవచ్చు.
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