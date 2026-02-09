ETV Bharat / state

చిత్తూరులో రెండు ఏనుగుల సంచారం - ఎఫ్‌బీవోపై దాడికి యత్నం

రోజంతా చిత్తూరులోని చెరువులో సేదతీరిన ఏనుగులు - ఆందోళనలో స్థానికులు

elephants roaming at chittoor town
చిత్తూరులో రెండు ఏనుగుల సంచారం (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 10:42 AM IST

Elephants Roaming at Chittoor: దంతాలతో ఉన్న రెండు మగ ఏనుగులు ఆదివారం చిత్తూరు నగరంలోకి ప్రవేశించాయి. నగరంలో ఏనుగులు కనిపించడంతో స్థానికులు ఆందోళన చెందారు. వాటిని చూసేందుకు భారీ సంఖ్యంలో అక్కడికి చేరుకున్నారు. సంతపేట సమీపంలోని బుడ్డమాను చెరువులో ఏనుగులు ఉండటాన్ని స్థానికులు గుర్తించి అటవీ సిబ్బందికి సమాచారమిచ్చారు. పోలీసులు, అటవీశాఖ అధికారులు అక్కడికి చేరుకుని స్థానికులను అప్రమత్తం చేశారు. ఏనుగుల సమీపంలోకి ఎవరూ వెళ్లకుండా అడ్డుకున్నారు. అదే సమయంలో ఓ ఏనుగు ఎఫ్‌బీవో రెడ్డెప్పపై దాడికి యత్నించగా, ఆయన త్రుటిలో తప్పించుకున్నారు.

చిత్తూరులో రెండు ఏనుగుల సంచారం - ఎఫ్‌బీవోపై దాడికి యత్నం (ETV Bharat)

ఏనుగులు రోజంతా చెరువులోనే సేదతీరాయి. మరోవైపు వాటికి ఎలాంటి ప్రమాదం వాటిల్లకుండా ఆ ప్రాంతంలో విద్యుత్తు సరఫరా నిలిపివేశారు. డీఎఫ్‌వో సుబ్బరాజు మాట్లాడుతూ.. జంట ఏనుగులను 20 రోజులుగా తమ సిబ్బంది, ట్రాకర్లు వెంబడిస్తున్నారని తెలిపారు. ఇవి తమిళనాడులోని కాట్పాడి సమీపం నుంచి మన రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించాయని, గుడిపాల, ఎస్‌ఆర్‌పురం, కార్వేటినగరం, వెదురుకుప్పం, పెనుమూరు మండలాల మీదుగా చిత్తూరుకు వచ్చాయని అన్నారు. చీకటి పడ్డాక అవి ఏదిశలో ప్రయాణిస్తాయో గమనించి అటువైపు ఉన్న అడవుల్లోకి మళ్లించే ప్రయత్నం చేస్తామని అన్నారు.

ఏనుగుల రాకతో: చిత్తూరు నగరంలోకి ఏనుగుల రాకతో కొన్ని గంటల పాటు ఉత్కంఠ నెలకొంది. నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న చెరువులో ఏనుగుల సంచారంతో జనం భయాందోళనలు వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఏనుగుల కారణంగా ఎలాంటి నష్టం జరగలేదని అటవీ శాఖ అధికారి సుబ్బరాజు తెలిపారు. ఏనుగులను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలిస్తున్నామని చెప్పారు.

ఏనుగులు జనావాసాలు, పొలాల్లోకి రాకుండా : ఏనుగులు జనావాసాలు, పొలాల్లోకి రాకుండా ఇప్పటికే అటవీశాఖ అధికారులు వినూత్న చర్యలు చేపట్టారు. అందులో భాగంగా చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం నియోజకవర్గంలో సోలార్ లైట్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ దీపాలను ఎలిఫెంట్‌ డిటర్రెంట్‌ లైట్లుగా అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. రాత్రి సమయాల్లో ఏనుగులు జనావాసాల వైపు వస్తున్నప్పుడు వాటి కళ్లలోకి ఈ లైట్ల ఫోకస్‌ పడటంతో పాటు శబ్దాలు చేస్తాయని, తద్వారా అవి బెదిరి వెనుదిరుగుతాయని స్థానిక అటవీ అధికారులు తెలిపారు.

ఏనుగుల బాధ తప్పించేందుకు ​ ప్రభుత్వం చర్యలు: ఇప్పటికే ఏనుగుల బెడదను నివారించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్​ ప్రభుత్వం పలు చర్యలు తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఏపీలో గత కొన్నేళ్లుగా అటవీ ఏనుగులు విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నాయి. పంట పొలాలపై దాడులు చేస్తూ అపార నష్టాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. అలాగే కొన్ని సార్లు ఏనుగుల దాడులలో అన్నదాతలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. వీటి నివారణకు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ చొరవ చూపారు. కుంకీ ఏనుగులతో పలు జిల్లాల్లో విచ్చలవిడిగా తిరుగుతున్న అటవీ ఏనుగులను నియంత్రించాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి 4 కుంకీ ఏనుగులను రప్పించారు. కుంకీ ఏనుగులకు ట్రైనింగ్ ఇప్పించారు.

కుంకీ ఏనుగులు ఏం చేస్తాయి: చిత్తూరు, మన్యం జిల్లా అటవీ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఎనుగుల గుంపులు పెద్ద ఎత్తున పంటల విధ్వంసంతో పాటు ప్రాణ, ఆస్తినష్టం కలిగిస్తున్నాయి. జనావాసాల్లోకి వచ్చి, పంటల విధ్వంసం, ప్రాణ, ఆస్తినష్టం కలిగిస్తున్న అటవీ ఏనుగుల గుంపును కుంకీ ఏనుగులు అటవీ ప్రాంతాల్లోకి తరిమికొడతాయి. ప్రత్యేకంగా ట్రైనింగ్ పొందినవాటిని కుంకీ ఏనుగులుగా పరిగణిస్తారు. అటవీ ఏనుగులను మచ్చిక చేసుకోవడం, తరిమేయడం, మదమెక్కి ఉన్నవాటిని శాంతింపజేయడం ఇలా అన్ని రకాలుగా కుంకీ ఏనుగులు ఉపయోగపడతాయి. కుంకీ ఏనుగులను పట్టుకోవడం మొదలు వాటి ట్రైనింగ్, ఆపరేషన్లలో వినియోగం అన్నీ ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి.

