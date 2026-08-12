కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్న గజరాజులు - ప్రాణభయంలో గ్రామస్థులు
తమిళనాడు రాష్ట్రం హోసూరు నుంచి కుప్పం మీదుగా పలమనేరు వరకు కౌండిన్య అభయారణ్యం - అడవులు వీడి గుంపులుగా విస్తరించిన ఏనుగులు - భయాందోళనలో ప్రజలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 3:24 PM IST
Elephants Roaming In Kuppam : చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం కేవలం మూడు రాష్ట్రాల సరిహద్దులో ఉన్న ప్రాంతం మాత్రమే కాదు, దట్టమైన అడవులతో నిండిన ఒక అందమైన ప్రాంతం కూడా. తమిళనాడులోని హోసూర్ నుంచి కుప్పం మీదుగా పలమనేరు వరకు కౌండిన్య వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం విస్తరించి ఉంది. దీనివల్ల, ఏనుగులు తరచుగా అడవి నుంచి బయటకు వచ్చి (గుంపులుగా లేదా ఒంటరిగా) పంట పొలాలపై దాడి చేయడం, మనుషులపై దాడి చేయడం వంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నాయి. దీనివల్ల ప్రజల్లో తీవ్ర భయాందోళనలు నెలకొంటున్నాయి. కుప్పం అటవీ ప్రాంతంలో 11 ఏనుగులు శాశ్వతంగా నివసిస్తుండగా, మరో 22 ఏనుగులు తమిళనాడు, కర్ణాటక అటవీ ప్రాంతాల నుంచి తరచుగా ఇక్కడికి వస్తూ పోతూ ఉంటాయి.
ఇక్కడ కూడా అక్రమ కార్యకలాపాలు: కుప్పం అటవీ ప్రాంతం 37,687.18 హెక్టార్లలో విస్తరించి ఉంది. ఏనుగుల కదలికలను నియంత్రించడానికి గతంలో 266 కిలోమీటర్ల మేర కందకాలు తవ్వారు. అయితే, ఇసుక, మట్టి, కలప రవాణా కోసం అక్రమ రవాణాదారులు వీటిలో సగానికి పైగా కందకాలను పూడ్చివేశారు.
సోలార్ ఫెన్సింగ్ ప్రతిపాదనలు: ప్రస్తుతం నాడిమూరు (3 కి.మీ), గొల్లపల్లి (4 కి.మీ) ననియాల (2 కి.మీ) ప్రాంతాల్లో సోలార్ కంచెలు ఉన్నాయి. నారాయణపురం తండా, ననియాల తండా, చెలిమిచెన్లు తండా, పిఎంకె (PMK) తండా, పెద్దూరు, అరిమానిపెంట, వీర్నమాల, ననియాల వంటి ప్రాంతాల్లో 'హ్యాంగింగ్ సోలార్ ఫెన్సింగ్' (వేలాడే సోలార్ కంచెలు) ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు సమర్పించారు.
మన్యం ప్రాంతానికి తరలిన జయంత్ : రామకుప్పం మండలంలోని ననియాల ఏనుగుల సంరక్షణ కేంద్రానికి చెందిన శిక్షణ పొందిన ఏనుగులైన జయంత్, వినాయక్లను రెండు నెలల క్రితం పలమనేరు మండలంలోని మోసలిమడుగుకు తరలించారు. ఏనుగులను అడవిలోకి తరలించే ఆపరేషన్ (ఎలిఫెంట్ డ్రైవ్) కోసం జయంత్ను మన్యం జిల్లాకు తరలించగా, వినాయక్ ప్రస్తుతం ఇక్కడే ఉన్నాడు. మార్చి 2025–26 నాటికి ఏనుగులు 107 దాడులకు పాల్పడ్డాయి. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి సుమారు 50 దాడులు జరిగాయి.
ప్రాంతాలు - సంఖ్యలు:
నాడిమూరు: 8 ఏనుగులు, అదనంగా మూడు ఒంటరి ఏనుగులు.
ననియాల: మూడు ఒంటరి ఏనుగులు - ఆరు ఏనుగుల గుంపు.
16 ఏనుగుల గుంపును తమిళనాడు వైపు తరలించారు.
11 ఏనుగుల సమూహం కుప్పం ప్రాంతంలోనే స్థిరపడి ఉంది.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి: ఏనుగు ఎదురుపడటం ప్రమాదకరమని, వాటితో నేరుగా తలపడటానికి ప్రయత్నించవద్దు అటవీ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. అక్కడ పిల్లలు లేదా వృద్ధులు ఉంటే, వారిని వెంటనే సురక్షితమైన ప్రదేశానికి తరలించాలి. తెల్లని దుస్తులు ధరించడం మానుకోవాలి. ఏనుగులు ఆహారం, నీటి కోసం వెళ్లే మార్గాల గురించి మీకు తెలిసినట్లయితే, ఆ పొలాల వైపు వెళ్లకపోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
ముఖ్య గమనిక : ఏనుగుల మంద కనిపిస్తే, సమాచారం సహాయం కోసం అటవీ శాఖ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 1962కు తెలియజేయాలి. మీరు అత్యవసర హెల్ప్లైన్ నంబర్లు 1800 425 5909 లేదా 0863 2377500 లను కూడా ఉపయోగించవచ్చు లేదా 112 నంబర్ ద్వారా పోలీసులను సంప్రదించవచ్చు.
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