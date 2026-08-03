మన్యం జిల్లాలో ఏనుగుల గుంపు హల్చల్ - మామిడి, జీడి తోటలు ధ్వంసం
భామిని-మనుము కొండలో ఏనుగుల గుంపు హల్చల్ - పామాయిల్, మామిడి, జీడి తోటలను ధ్వంసం చేసిన ఏనుగులు - ఏనుగుల సంచారంతో తీవ్ర భయాందోళనలకు గురైన సమీప గ్రామస్థులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 3:12 PM IST
Elephants Hulchul at Manyam District : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా భామిని మండలంలో ఏనుగుల గుంపు హల్చల్ చేసింది. గత కొంతకాలంగా ఆంధ్ర ఒడిస్సా సరిహద్దు ప్రాంతంలోనే సంచరించిన ఏనుగులు ఇప్పుడు ఆంధ్ర భూభాగంలో తిష్ట వేశాయి. భామిని-మనము కొండ గ్రామాల మధ్య పామాయిల్, మామిడి, జీడి తోటలను ధ్వంసం చేస్తున్నాయి. ఏనుగుల సంచారంతో సమీపంలోని గిరిజన గ్రామాల ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు.
ఏనుగులను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ఇటీవల ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశాలతో రెండు కుంకీ ఏనుగులను అధికారులు జిల్లాకు తీసుకొచ్చారు. చాలాకాలంగా ఏనుగుల జాడ లేకపోవడంతో గిరిజనులు ప్రశాంతంగా ఉన్నారు. తిరిగి ఏనుగుల గుంపు గిరిజన గ్రామాలకు సమీపంలో సంచరిస్తుండటంతో ఏ క్షణంలో గ్రామం పైకి దాడి చేస్తాయోనని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలాగే ప్రస్తుతం ఖరీఫ్ సీజన్ కావడంతో పంట పొలాలకు పనులు చేసేందుకు వెళ్లిన గిరిజన రైతులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. దీంతో తక్షణం అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని వీరంతా కోరారు. ఏనుగుల గుంపును తిరిగి ఒడిశా భూభాగంలోకి తరలిస్తామని అధికారులు తెలిపారు.
రంగంలోకి జయంత్ అభిమన్యులు : అడవి ఏనుగుల దాడులతో కొన్ని ఏళ్లుగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న మన్యం జిల్లా రైతులకు తాజాగా ఉపశమనం లభించనుంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్రంలోని పలమనేరులో ఉన్న నానియాల్ ఏనుగుల శిబిరంలో ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన జయంత్ అనే కుంకీతో పాటు కర్ణాటక నుంచి తీసుకొచ్చిన అభిమన్యుని మన్యం జిల్లా గుచ్చిమి శిబిరానికి అటవీ శాఖ అధికారులు కొద్దిరోజుల క్రితం తరలించారు. అడవి ఏనుగులను నియంత్రించడం, వాటిని అటవీ ప్రాంతాల వైపు మళ్లించడం, గ్రామాలు, వ్యవసాయ భూముల్లోకి రాకుండా అడ్డుకోవడంలో ఈ కుంకీ ఏనుగులు కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయి.
ఈ రెండు కుంకీ ఏనుగులు ఇప్పటివరకు ఆరు ప్రధాన ఆపరేషన్లలో పాల్గొని విజయవంతంగా తమ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించాయి. ఇటీవల పలమనేరు సమీపంలో సంచరిస్తూ ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసిన ఒంటరి మగ అడవి ఏనుగును బంధించిన ఆపరేషన్లో కూడా జయంత్, అభిమన్యు కీలక పాత్ర పోషించాయి. అడవి ఏనుగులను నియంత్రించడంలో వీటికి ఉన్న అనుభవం మన్యం జిల్లాలో కూడా ఉపయోగపడుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. కుంకీలతో పాటు ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన అటవీ సిబ్బంది కూడా అక్కడే మకాం వేసి పరిస్థితులను నిరంతరం పర్యవేక్షించనున్నారు.
వ్యవసాయ పొలాల్లోకి చొరబడి : మన్యం జిల్లా సరిహద్దులకు ఆనుకుని ఉన్న ఒడిశా అటవీ ప్రాంతాల నుంచి తరచూ అడవి ఏనుగుల గుంపులు రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. వ్యవసాయ పొలాల్లోకి చొరబడి వరి, మొక్కజొన్న, అరటి, ఇతర పంటలను ధ్వంసం చేయడంతో పాటు గ్రామాల్లోకి ప్రవేశించి ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్నాయి. ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కోసం ఒడిశా ప్రభుత్వంతో సమన్వయం చేసి అడవి ఏనుగులను తిరిగి వాటి సహజ ఆవాసాల వైపు మళ్లించే కార్యాచరణ రూపొందించాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు.
భవిష్యత్తులో అవసరమైతే ఒడిశా నుంచి కూడా అదనపు కుంకీ ఏనుగులను తీసుకురావాలని నిర్ణయించారు. అయితే రైతులకు తక్షణ ఉపశమనం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ముందస్తు చర్యగా రాష్ట్రంలోని రెండు కుంకీ ఏనుగులను మన్యం జిల్లాకు తరలించారు. ఈ చర్యలతో అడవి ఏనుగుల బెడద తగ్గి రైతుల ప్రాణ, ఆస్తి, పంటలకు మెరుగైన రక్షణ లభిస్తుందని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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