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అరటి, బొప్పాయి తోటలపై ఏనుగుల దండయాత్ర - ఆందోళనలో రైతులు

మన్యం జిల్లాలో ఏనుగుల సంచారం, భయాందోళనలో స్థానికులు - పార్వతీపురం మండలం బందలుప్పి మైదాన ప్రాంతానికి చేరుకున్న ఏనుగులు - కొద్దిరోజులుగా సాలూరులో పలు ప్రాంతాల్లో తిరిగిన ఏనుగులు -పలు సూచనలు చేస్తున్న అధికారులు

Elephant Herd Roaming In Manyam
Elephant Herd Roaming In Manyam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 10:28 PM IST

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Elephant Herd Roaming in Manyam : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఏనుగుల సంచారం తీవ్ర భయాందోళనలు సృష్టిస్తోంది. ఇటీవల వరకు సాలూరు, మక్కువ మండలాల్లోని పామాయిల్, అరటి తోటల్లో బీభత్సం సృష్టించిన గజరాజుల గుంపు, తాజాగా పార్వతీపురం మండలం బంధలుప్పి పరిసర ప్రాంతాల్లోకి ప్రవేశించింది. ఎనిమిది ఏనుగులతో కూడిన ఈ మంద గ్రామాల్లోకి చొరబడటంతో స్థానిక ప్రజలు, రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.

రైతులకు భారీ నష్టం: ఏనుగులు బొప్పాయి, అరటి, మొక్కజొన్న, పామాయిల్ తోటలపై పడి పూర్తిగా నష్టపరుస్తున్నాయి. చేతికొచ్చిన పంటలు నాశనం కావడంతో రైతులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. తోటల్లో ఉన్న మోటార్లు, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ పైపులు, వ్యవసాయ బోర్లను ఏనుగులు తొక్కి పగలగొడుతున్నాయి. వాటి దారికి అడ్డంగా ఉన్న తాత్కాలిక పాకలు, రేకుల షెడ్లను సైతం ధ్వంసం చేస్తుండటంతో వ్యవసాయ కూలీలు భయంతో పరుగులు తీస్తున్నారు.

అధికారుల నిఘా : ఏనుగుల సంచారం ఎక్కువగా ఉన్న ఎర్రగడ్డవలస, బంధలుప్పి వంటి పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రజలు గుంపులుగా తిరగకుండా ఉండేందుకు రెవెన్యూ అధికారులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. అటవీ శాఖ, విద్యుత్, రెవెన్యూ శాఖల సిబ్బంది సమన్వయంతో ఏనుగుల కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఏనుగులు నివాస ప్రాంతాల వైపు రాకుండా ప్రత్యేక ట్రాకర్లను రంగంలోకి దించారు.

ఏనుగులు సాధారణంగా పగటిపూట నిశ్శబ్దంగా ఉండి, రాత్రి వేళల్లో ఆహారం, నీటి కోసం బయటకు వస్తుంటాయి. కాబట్టి రాత్రి వేళల్లో రైతులు పొలాల వద్దకు వెళ్లవద్దని, ఏనుగులను చూసి వాటిని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నాలు చేయవద్దని అటవీ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో గత కొంతకాలంగా ఏనుగుల దాడి కారణంగా దాదాపు 12 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తాత్కాలిక చర్యల వల్ల ప్రయోజనం లేదని, గజరాజుల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

రైతులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • ఏనుగును ఎదుర్కోవడం ప్రమాదకరం.
  • దానిని నేరుగా ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నించవద్దు.
  • పిల్లలు లేదా వృద్ధులు ఉన్నట్లయితే, వారిని వెంటనే సురక్షిత ప్రదేశానికి తరలించండి.
  • తెల్లని దుస్తులు ధరించవద్దు.
  • ఏనుగులు ఆహారం, నీరు పొందడానికి ఉపయోగించే మార్గాలను మీరు గమనిస్తే, పొలాలకు వెళ్లకుండా ఉండటం ఉత్తమం.
  • పొలాల చుట్టూ ముళ్ల మొక్కలను నాటాలి.
  • లైటింగ్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఏనుగులు ప్రవేశించకుండా నివారించవచ్చు.

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TAGGED:

మన్యంలో ఏనుగుల సంచారం
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