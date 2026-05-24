ఎటు వెళ్లాలి? ఎక్కడికి పోవాలి? - దిక్కుతోచని స్థితిలో 24 ఏనుగుల బృందం

తీవ్ర ఇబ్బందికరంగా మారిన 24 ఏనుగుల బృందం పరిస్థితి - సరిహద్దుల్లో చిత్తూరు జిల్లాకు తరుముతున్న తమిళనాడు అటవీ శాఖ అధికారులు - తీవ్రంగా పంటలు నష్టపోతున్న అటవీ సమీప రైతులు

Elephants Facing Difficulties in Chittoor District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 1:46 PM IST

Elephants Facing Difficulties in Chittoor District : ఓ వైపు జంట ఏనుగులు, మరోవైపు ఏనుగుల గుంపు. ఇలా తమ ఉనికి కోసం మూడు రాష్ట్రాల నడుమ జీవన పోరాటాలు చేస్తున్నాయి ఆ గజరాజులు. అలవాటు పడిన ప్రాంతానికి వలసలు వెళ్తామంటే అక్కడి వారు తరిమి కొడుతున్నారు. పోని పొలాల్లో సంచరిద్దామంటే రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దీంతో ఆ ఏనుగులు బృందం ఎటువెళ్లాలో తెలియక దిక్కుతోచని స్థితిలో తిరుగుతున్నాయి. మరోవైపు అటవీ సమీప రైతులు తీవ్రంగా పంటలు నష్టపోతున్నారు. రాష్ట్రంలోని చిత్తూరు జిల్లా, పక్కన ఉన్న తమిళనాడు అటవీశాఖ అధికారుల మధ్య సమన్వయం లేకపోవడంతో ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది.

ఆ ఏనుగుల బృందానికి తీవ్ర ఇబ్బందులు : ప్రస్తుతం పలు ఏనుగులు తమ ఉనికి కోసం మూడు రాష్ట్రాల నడుమ జీవన పోరాటాలు చేస్తున్నాయి. ఇలా చిత్తూరు జిల్లాలో ప్రస్తుతం 120 ఏనుగులు పలు ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తున్నాయి. అయితే ఆ గుంపులో 24 ఏనుగుల బృందానికి మాత్రం తీవ్ర ఇబ్బందిక పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఏనుగులు సాధారణంగా పలు ప్రాంతాలకు వలసలు పోతుంటాయి, కానీ ఒక ప్రాంతానికే ఎక్కువగా అలవాటు పడుతుంటాయి. ఇలా 24 ఏనుగుల బృందం పక్కరాష్ట్రం తమిళనాడు అడవిలో ఎక్కువగా సంచరిస్తున్నాయి. గుడియాత్తం, పేర్నంబట్‌, కృష్ణగిరి ప్రాంతాల్లో ఉండగా వాటిని అక్కడి అటవీ శాఖ అధికారులు మాత్రం తమిళనాడు సరిహద్దు ప్రాంతమైన చిత్తూరు జిల్లాకు తరుముతున్నారు. దీంతో ఆ ఏనుగులు బృందం చిత్తూరు జిల్లాలోని ననియాల, రామకుప్పం ప్రాంతాల్లో సంచరిస్తున్నాయి. ఇలా రెండు రాష్ట్రాల అటవీశాఖ అధికారుల మధ్య సమన్వయ లోపంతో ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది.

ఏనుగుల గుంపుతో రూ.లక్షల్లో నష్టం : అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఫలితంగా అటవీ సమీప రైతులు మాత్రం తీవ్రంగా పంటలు నష్టపోతున్నారు. అయినప్పటికీ సంబంధిత అధికారులు మాత్రం నష్ట పరిహారం అంతంతమాత్రంగానే ఇస్తున్నారని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏనుగుల గుంపుతో రూ.లక్షల్లో నష్టం వస్తున్నా, రూ.వేలల్లో పరిహారం ఇచ్చి చేతులు దులుపుకొంటున్నారని రైతులు వాపోతున్నారు.

ఈ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఏనుగుల సంచారం : రామకుప్పం మండల పరిధిలోని పీఎంకే తండా, పీఎం తండా, రామాపురం తండా, ననియాల, ననియాల తండా, నారాయణపురం తండా, ఆరిమానుపెంట, జీడిమాకులపల్లి, 89 పెద్దూరు, నాయకనేరి, కవ్వంపల్లి, పంద్యాలమడుగు గ్రామాలతో పాటు కల్లూరు, పలమనేరు, సోమల మండలాల్లో ఏనుగుల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తాం :

" గతేడాది మార్చి నుంచి ఈ సంవత్సరం మార్చి నెల వరకు రూ.4 కోట్ల పరిహారం రైతులకు పంట నష్ట పరిహారం అందించాం. ఏనుగుల సంచార విషయమై రెండు రాష్ట్రాల అటవీశాఖ అధికారులతో సమావేశాలను నిర్వహిస్తున్నాం. త్వరలోనే మరోమారు వారితో సమావేశం అవుతాం. ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలని సమీక్షించుకుంటాం. రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తాం." - వేణుగోపాల్‌, సబ్‌డీఎఫ్‌వో, పలమనేరు

