మన్యం జిల్లాలో ఏనుగుల గుంపు హల్​చల్​ - గ్రామస్థుల్లో ఆందోళన

సుమారు 70 బస్తాల ధాన్యం ధ్వంసం చేసిన గజరాజులు - ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న అన్నదాతలు - రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని మంత్రి హామీ

Elephant Group Hulchul in Parvathipuram Manyam District
Elephant Group Hulchul in Parvathipuram Manyam District (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 6:44 PM IST

Updated : January 7, 2026 at 7:00 PM IST

Elephant Group Hulchul in Parvathipuram Manyam District: మన్యం జిల్లాలో ఏనుగులు అలజడి సృష్టిస్తున్నాయి. రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఏనుగుల సంఖ్యతో ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. ఎప్పుడు ఏ గ్రామంలోకి వచ్చి దాడులు చేస్తాయోనని వణికిపోతున్నారు. దీంతో ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని బిక్కుబిక్కుమంటూ కాలం గడుపుతున్నారు. అడవుల్లో సంచరించే ఏనుగుల గుంపుల మధ్య అస్తిత్వ పోరాటం వల్ల సమీప గ్రామాల వారికి కంటిమీద కునుకులేకుండా చేస్తోంది. కొన్నిసార్లు గజరాజులు ఆధిపత్యం కోసం పోట్లాడుకుంటున్నాయి. అంతేకాక పంట పొలాల్లో దిగి విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నాయి.

తాజాగా పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కొమరాడ మండలం గంగరేగువలస గ్రామంలో ఏనుగుల గుంపు హల్​చల్ చేసింది. మంగళవారం రాత్రి గ్రామంలోకి ప్రవేశించిన గజరాజులు ధాన్యం బస్తాలను ధ్వంసం చేశాయి. దీంతో గ్రామస్థులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనలో సుమారు 70 బస్తాల ధాన్యం ధ్వంసమయ్యాయి. కళ్ల ముందే ధాన్యం నాశనం కావడంతో అన్నదాతలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఏనుగుల గుంపును గ్రామం నుంచి తరలించి, పంట నష్టపరిహారం చెల్లించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్థులు, రైతులు కోరుతున్నారు.

మన్యం జిల్లాలో ఏనుగుల గుంపు హల్​చల్​ - ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న గ్రామస్థులు (ETV)

'సుమారు 70 బస్తాల ధాన్యాన్ని ఏనుగుల గుంపు ధ్వంసం చేశాయి. ఒక్కసారిగా ఏనుగులు రావడంతో మాకు ఏం చేయాలో తెలియలేదు. పండగ ముందు వీటిపైనే ఆధారపడి ఉన్నాం. ప్రభుత్వం పంట నష్ట పరిహారం చెల్లించాలని కోరుకుంటున్నాం.' - గ్రామస్థుడు

ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని మంత్రి హామీ: మన్యం జిల్లాలో ఏనుగుల దాడిపై మంత్రి సంధ్యారాణి, కలెక్టర్‌, డీఎఫ్‌వోతో మాట్లాడారు. గంగరేగువలస గ్రామంలో ధాన్యం బస్తాలను ఏనుగులు ధ్వంసం చేశాయి. నష్టపోయిన రైతుల పంట పరిహారం అంచనా వేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితి అదుపులో ఉందని అధికారులు వివరించారు. అప్రమత్తంగా ఉంటూ ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని మంత్రి సంధ్యారాణి అన్నారు.

కుంకీ ఏనుగులు: మరోవైపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏనుగుల దాడులు పెరిగిపోయాయి. పంట పొలాలను ఏనుగుల గుంపులు తొక్కి నాశనం చేసిన ఘటనలు అనేకం ఉన్నాయి. వీటి దాడులను అరికట్టి రైతన్నలకు ఊరట కలిగించే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోని శిక్షణ పొందిన 4 కుంకీలను కర్ణాటక నుంచి ఆంధ్రాకు తీసుకువచ్చారు. ప్రత్యేక శిక్షణ అనంతరం రంగంలోకి దిగిన కుంకీలు ఏనుగుల గుంపులను అడవులకు మళ్లించాయి.

ఎక్కడైనా ఏనుగుల గుంపు దాడికి దిగినప్పుడు కుంకీలను రంగంలోకి దింపుతారు. ఏనుగులను తరమికొట్టడంలో ఇవి కీలక భూమిక పోషిస్తాయి. కొన్నిసార్లు గాయపడిన, లేదా చిక్కుకున్న అడవి ఏనుగును రక్షించడానికి కూడా వీటిని ఉపయోగిస్తారు. చిత్తూరు జిల్లా బంగారుపాళ్యం మండల పరిధిలోని మొగిలి వద్ద మామిడి తోటలను ధ్వంసం చేస్తున్న అటవీ ఏనుగుల గుంపును కుంకీలు విజయవంతంగా దారి మళ్లించి అడవిలోకి తరిమికొట్టాయి. దీంతో కుంకీ ఏనుగుల తొలి ఆపరేషన్​ కూడా విజయవంతమైంది. అదే ఉత్సాహంతో కుంకీ ఏనుగుల మలి ఆపరేషన్‌ మొదలైంది. రాత్రి అడవి ఏనుగులు పంటల మీదకు రాకుండా కుంకీ కట్టడి చేశాయి.

వినూత్న చర్యలకు శ్రీకారం: ఇప్పటికే ఏనుగులు జనావాసాలు, పొలాల్లోకి రాకుండా అటవీశాఖ అధికారులు వినూత్న చర్యలు కూడా చేపట్టారు. అందులో భాగంగా చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం నియోజకవర్గంలో సోలార్ లైట్ల ఏర్పాటుకు సైతం శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ దీపాలను ఎలిఫెంట్‌ డిటర్రెంట్‌ లైట్లుగా అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. రాత్రి సమయాల్లో ఏనుగులు జనావాసాల వైపు వస్తున్నప్పుడు వాటి కళ్లలోకి ఈ లైట్ల ఫోకస్​తో పాటు శబ్దాలు చేస్తాయి. తద్వారా ఏనుగులు బెదిరి వెనుదిరుగుతాయని స్థానిక అటవీ రేంజ్‌ అధికారి జయశంకర్‌ తెలిపారు.

