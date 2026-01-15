ఇలాగే ఉంటే త్వరలోనే దిల్లీని దాటేస్తాం - ప్రమాదకరంగా మారిన ఈ-వేస్ట్
ఈ-వ్యర్థాలతో తీవ్రంగా కాలుష్యం ముప్పు - పరిస్థితి చేయి దాటితే దిల్లీని దాటేలా నగర కాలుష్యం - రాబోయే రోజుల్లో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోనే ఏటా లక్ష టన్నుల వరకు ఈ-వేస్ట్ ఉత్పత్తవుతుందని అంచనా
Published : January 15, 2026 at 4:37 PM IST
E-waste Policy in hyderabad : ఈ-వ్యర్థాలు హైదరాబాద్ నగరానికి శాపంగా మారుతున్నాయి. ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల వినియోగం ఎంత పెరుగుతుందో అదే స్థాయిలో వ్యర్థాలు కూడా ఉంటున్నాయి. నిర్వహణ సరిగా లేక చాలా పరికరాలు సాధారణ చెత్తలో కలిసిపోయి డంపింగ్యార్డులోని విద్యుదుత్పత్తి కేంద్రంలో బూడిదవుతున్నాయనే విమర్శలు పెద్ద ఎత్తున వస్తున్నాయి. ఇటీవల డంపింగ్ యార్డులోని విద్యుదుత్పత్తి కేంద్రం నుంచి సేకరించిన బూడిదలో సీసం, పలు ఇతర భార లోహాలను కాలుష్య నియంత్రణ మండలి గుర్తించడమే అందుకు నిదర్శనం. ఆ బూడిద నేలలో కలిస్తే భూమితో పాటు భూగర్భంలో ఉన్న నీటి వనరులు కూడా పాడవుతాయి. గాల్లో కలిస్తే ప్రాణ వాయువు తీవ్రంగా కలుషితం అవుతుంది.
బల్దియా పిలుపునకు స్పందన కరవు : గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ఈ-వ్యర్థాల సేకరణ చేపట్టినా అవగాహన కల్పించక ప్రజల నుంచి స్పందన రాలేదు. 3 రోజుల్లో కేవలం 88 టన్నులే సేకరించగలిగింది.
2017లో ఈ-వేస్ట్ విధానం : పెరుగుతోన్న ఈ-వ్యర్థాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 2017లో ఈ-వ్యర్థాల పాలసీని తీసుకొచ్చింది. దుండిగల్, పటాన్చెరు ప్రాంతాల్లో పలు ప్రైవేటు సంస్థలు నిర్వహణ కేంద్రాలను సొంతంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. మొత్తం వ్యర్థాల్లో 75 శాతం ఇళ్లలోని వస్తువులేనని అంచనా. విదేశాల్లో మాదిరి ఈ-వేస్ట్కు ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తే ప్రజల నుంచి మరింత స్పందన వచ్చే అవకాశం ఉంది.
పెరుగుతోన్న వ్యర్థాలు : 2009లో 3,500 టన్నులు ఉత్పత్తవగా, 2017లో 33,000 టన్నులు, 2022లో 51,000 టన్నుల వ్యర్థాలు ఉత్పత్తయ్యాయి. ఎక్కువ చెత్త ఉత్పత్తిలో హైదరాబాద్ నగరం దేశంలో ఏడో స్థానంలో ఉంది.
లేదంటే సమస్య తప్పదు..
- రీసైక్లింగ్ చేయకపోతే టీవీల్లో క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్ల్లోని లెడ్, బేరియం, ఇతర భార లోహాలు, నీటిని విషంగా మార్చే సల్ఫర్ భూమిలో కలిసి నేలను, భూగర్భ జలాలను తీవ్రంగా కలుషితం చేస్తాయి.
- ఫోన్లు, రిమోట్లు, ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డులు, కంప్యూటర్ల మదర్ బోర్డులు, ఈ-చిప్స్లలోని బ్రోమిన్, బెరీలియం, కాడ్మియం, మెర్క్యూరీ వంటి భార లోహాలు భూమిలోకి చేరితే అత్యంత ప్రమాదమే. మండించినా వాటి నుంచి వచ్చే బూడిదలో భారలోహాలు అలాగే ఉండి నేలను, గాలిని విషతుల్యం చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాల వినియోగం పెరుగుతుండటంతో : ఫోన్లు, కంప్యూటర్లు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాల వాడకం ప్రస్తుత తరుణంలో జీవితావసరాలుగా మారిన సంగతి తెలిసిందే. వీటి వాడకం పెరుగుతున్నకొద్దీ వాటి వ్యర్థాలు కూడా అదే సంఖ్యంలో పెరుగుతున్నాయి. పాడైపోయిన ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాల్లోని విడిభాగాల్లో ప్రమాదకరమైన, పర్యావరణానికి హానిచేసే లెడ్, కాడ్మియం, మెర్క్యురీ వంటి మూలకాలు ఉంటాయి. వీటివల్ల నీటి వనరులు, మట్టి, వాతావరణం విషతుల్యం అవుతున్నాయి. వేడికి స్పందించే గుణం ఉండటం వల్ల రసాయనిక మార్పులు జరిగి పర్యావరణానికి హాని కలుగుతుంది. అందుకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది అతి పెద్ద సమస్యగా మారింది. రాబోయే రోజుల్లో జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోనే ప్రతి ఏటా లక్ష టన్నుల వరకు ఈ-వేస్ట్ ఉత్పత్తవుతుందని అంచనా. మారుమూల పల్లెల్లో కూడా ఈ-వేస్ట్ పెరుగుతోంది.
2022లోనే ప్రత్యేక నిబంధనలు : ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలను సరైన పద్ధతిలో సేకరించి, రీసైకిల్ చేయకపోతే ప్రాణుల ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునే కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ మంత్రిత్వశాఖ 2022లో ప్రత్యేక నియమ నిబంధనలను రూపొందించింది. ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలను సేకరించడం, వాటిని పునర్వినియోగ కేంద్రాలకు తరలించడం వంటి తదితర అంశాలను అందులో పేర్కొంది.
ఈ-వేస్ట్ నిర్వహణ పకడ్బందీగా చేయాలని, ఇందుకు కేంద్రం రూపొందించిన నిబంధనలను పాటించాలంటూ రాష్ట్ర పురపాలక పట్టణాభివృద్ధిశాఖకు కాలుష్య నియంత్రణ మండలి లేఖ రాసింది. దీంతో రాష్ట్రంలోని ఇంటి నుంచి చెత్త సేకరించేటప్పుడే ఈ-వేస్ట్ను వేరుచేయాలని దాన్ని రీసైకిల్ కేంద్రాలకు తరలించేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలని అన్ని మున్సిపాలిటీల కమిషనర్లనూ సీడీఎంఏ ఆదేశించారు. ఈ-వేస్ట్ సేకరణపై పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు శిక్షణ ఇవ్వాలనీ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో 24 రీసైకిల్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయగా అన్నీ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కలే ఉండటం గమనార్హం.
