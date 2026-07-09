'ఈవీ' తీసుకునే ప్లాన్లో ఉన్నారా? - ముందుగా ఇవి చెక్ చేసుకోకపోతే కష్టాలను 'కొని'తెచ్చుకున్నట్లే!
రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు - ప్రస్తుతం మంచి మార్గంగా ఎలక్ట్రానిక్ వాహనాలు - ఎలక్ట్రిక్ వెహికిల్ కొనుగోలు చేసే ముందు పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు
Published : July 9, 2026 at 12:13 PM IST
Electronic Vehicles Precautions : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న అనిశ్చిత పరిస్థితుల కారణంగా పెట్రోల్, డీజిల్ వంటి ఇంధన ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి. వాహనాలు, ఫ్యాక్టరీలు విడుదల చేసే వ్యర్థాల కారణంగా వాతావరణం కాలుష్యం ఏర్పడటంతో ప్రజలు అనారోగ్యాల బారిన పడుతున్నారు. ఈ ఇబ్బందులను నియంత్రించేందుకు ప్రభుత్వం ఎలక్ట్రానిక్ వాహనాలను ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ వాహనాలు తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తాయి. పైగా వాతావరణానికి ఎలాంటి హాని తలపెట్టవు. ఈ కారణంగా ప్రజలు కూడా విద్యుత్ వాహనాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. భవిష్యత్తులోనూ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలే అంతటా వినియోగంలోకి వచ్చేలా ఉన్నాయి! అయితే ఎలక్ట్రానిక్ వాహనాలు కొనుగోలు చేసే ముందు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- ఈవీ ఏ కంపెనీ నుంచి కొనుగోలు చేస్తున్నారనేది చాలా ముఖ్యం. ఆ సంస్థకు ఆదరణ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలి. ఆన్లైన్లో కస్టమర్స్ నుంచి వచ్చిన రివ్యూలు, సేవలకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులను గమనించాలి. తక్కువ ధరకు విక్రయిస్తున్న కొత్త కంపెనీలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
- రాత్రి ఛార్జింగ్ పెట్టేసి వదిలేయవద్దు. ఇంట్లో ఛార్జింగ్ సామర్థ్యానికి తట్టుకునే ఎలక్ట్రానిక్ బోర్డు, వైరింగ్ను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. బ్యాటరీ కనీసం 3 నుంచి 5 సంవత్సరాలు వారంటీ ఉండేలా చూసుకోవాలి. లిథియం అయాన్దైతే బాగుంటుంది. సామర్థ్యం, రిప్లేస్మెంటు, ధర మొదలైన పూర్తి వివరాలు ముందే తెలుసుకోవాలి. బ్యాటరీ బీఐఎస్ ధ్రువీకరణ, నీటి నుంచి రక్షణకు ఐపీ 67, ఐసీ 65 రేటింగ్ ఉన్న వాటిని ఎంచుకోవాలి.
- ఈవీకి ఒకసారి బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ చేస్తే 'ఎన్ని కిలోమీటర్లు వస్తుంది' అనేది స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. కంపెనీ చెప్పినట్లు వాస్తవంలో ప్రయాణించే కిలోమీటర్లను సరిపోల్చుకోవాలి. రోజూ అవసరాల ప్రయాణానికి సరిపడా కిలోమీటర్లు తిరగడానికి బ్యాటరీ సామర్థ్యం సరిపోతుందో లేదో గమనించాలి.
- వాహనానికి సంబంధించిన సర్వీస్ సెంటర్ మీకు అందుబాటులో ఉందా లేదా ముందుగానే చెక్ చేసుకోవడం బెటర్. ఉంటే వాటి సౌకర్యం ఎలా ఉంది? విడి భాగాలు సులువుగా దొరుకుతున్నాయా? నిర్వహణ ఖర్చు ఎలా ఉంది? వంటి పూర్తి విషయాలను పరిశీలించాలి. ఇంకా సంస్థ నుంచి వచ్చిన ఛార్జర్నే వినియోగించాలి.
- బ్యాటరీ నాణ్యత, వారంటీ, సర్టిఫికేషన్ తప్పనిసరిగా పరిశీలించుకోవాల్సిన విషయాలు.
- వాహనానికి ఓవర్ ఛార్జింగ్ చేయకపోవడం మంచిది. ఈవీలు వాటర్ రెసిస్టెన్స్ అయినప్పటికీ నీటిలో ముంచడం, ఛార్జింగ్ పోర్ట్ను తడవకుండా చూసుకోవడం మంచిది.
- అత్యధిక వేడి లేదా చలి బ్యాటరీ పనితీరును తగ్గిస్తుంది. వీలైనంత వరకు వాహనాలను నీడలో పెట్టడం మంచిది. బ్రేక్, టైర్లు, బ్యాటరీ హెల్త్, లైట్లు వంటి ముఖ్యమైన భాగాలను ఎప్పటికప్పుడు సరి చూసుకోవాలి. ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే వాహనానికి సంబంధించిన అధికారిక సర్వీసింగ్ సెంటర్లోనే చూపించాలి.
- లోకల్గా ఉన్న మెకానిక్ వద్ద చూపిస్తే, అప్పటికి సమస్య తీరినా, దీర్ఘకాలంలో అది బండి కండీషన్ను దెబ్బతీయవచ్చు.