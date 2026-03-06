ఈ-సిగరెట్ : తాగిన వారికే కాదు, కుటుంబసభ్యులకూ ముప్పే - గుండెపోటుకు 91 శాతం ఛాన్స్!
యువతనే లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ-సిగరెట్ల అమ్మకాలు - పాన్షాపులు, దుకాణాల వద్ద విక్రయాల దందా - వీటి ద్వారా క్యాన్సర్ సమస్యలు త్వరగా ఉత్పన్నమవుతాయంటున్న వైద్యులు
Published : March 6, 2026 at 2:02 PM IST|
Updated : March 6, 2026 at 2:14 PM IST
E Cigarettes in Hyderabad City : హైదరాబాద్ నగరంలో విచ్చలవిడిగా ఈ-సిగరెట్ల దందా మూడు పూలు ఆరు కాయలుగా నడుస్తోంది. దాదాపు 261 ప్రాంతాల్లో ఈ-సిగరెట్ల అమ్మకాలు జరుగుతున్నట్లు ఈగల్ టీం తాజాగా గుర్తించిన సంగతి తెలిసిందే. ముఖ్యంగా యూత్నే లక్ష్యంగా చేసుకుని అమ్మకాలు జోరుగా కొనసాగిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. సిటీలోని పలు కళాశాలల వద్ద ఉన్న పాన్షాపులు, దుకాణాల వద్ద వీటి దందా ఎక్కవగా జరుగుతోందంటున్నారు.
పెరుగుతున్న క్యాన్సర్ కేసులు : ప్రధానంగా నోటి, గొంతు, ఊపిరితిత్తులు, పొట్ట క్యాన్సర్లు పెరుగుతున్నాయని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. ఇందులో 25 నుంచి 35 ఏళ్ల వారు ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. చాలా మందిలో ఈ-సిగరెట్ తాగితే ఇబ్బంది లేదనే దారుణమైన అపోహ ఉందంటున్నారు. సాధారణ సిగరెట్, బీడీ, చుట్టతో ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయో ఈ-సిగరెట్తో కూడా అవే సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులైన డాక్టర్లు. ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ ఆసుపత్రికి ఏటా 2 వేలకు పైగా బాధితులు వస్తున్నారంటే పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవచ్చు.
అత్యంత ప్రమాదం : ఈ-సిగరెట్ను సాధారణంగా ఎలక్ట్రానిక్ నికోటిన్ డెలివరీ సిస్టమ్ (ఈఎన్డీఎస్)గా పిలుస్తారు. ద్రవ రూపంలోని నికోటిన్ సిగరెట్ వంటి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లో ఉంటుంది. బ్యాటరీ సాయంతో పనిచేస్తుంది. నోటి ద్వారా పీల్చినప్పుడు బ్యాటరీ నికోటిన్ను మండిస్తుంది.
- క్యాన్సర్ కారకాలు నికోటిన్, ఆర్సినిక్, బెంజిన్, బ్యూటేన్, కాడ్మియం, ఆసిటోన్, అమ్మోనియా, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, నాఫ్తలీన్, నికెల్, ప్రొపైన్, స్టిరియారిక్ ఆమ్లాలు తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి.
- సాధారణ సిగరెట్ కంటే ఈ-సిగరెట్తో ఎక్కువగా పీల్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో ఎక్కువ పొగ ఊపిరితిత్తులకు చేరుతుంది. అధిక రక్తపోటు, హర్ట్ ఎటాక్, క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు.
- ఇంట్లో ఒక్కరికి పొగతాగే అలవాటు ఉన్నా సరే కుటుంబ సభ్యులకు క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం 30 శాతం, గుండెజబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం 91 శాతం ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
యువతకు మత్తుపై అవగాహన అవసరం : గంజాయి, ఈ - సిగరెట్ల వినియోగంపై తెలంగాణలో పూర్తి నిషేధం ఉందని పోలీసు అధికారులు చెబుతున్నారు. విశ్వసనీయ సమాచారం ఆధారంగా పాన్ షాపులు, టీ షాపులలో ఆకస్మికంగా దాడులు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. వీలైనంత మేరకు మత్తు అనర్థాలపై యువతకు అవగాహన కల్పిస్తున్నామని అధికారులు అంటున్నారు.
ఒకరు తాగితే వ్యాపించడమే : భారత్లో ఎలక్ట్రానిక్ మత్తు ఉత్పత్తులపై 2019 నుంచి నిషేధం విధించారు. అయినప్పటికీ తెలంగాణలోని పలు నగరాల్లో, పట్టణాల్లో ఇవి విచ్చలవిడిగా లభిస్తున్నాయి. కొందరు యువత గోవా, ముంబయి, హైదరాబాద్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి వీటిని ప్రత్యేకంగా ఆర్డర్లు పెట్టి మరి తెప్పించుకుంటున్నారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లా కేంద్రాల్లోని కొన్ని పాన్ షాప్ల నిర్వాహకులు సరుకు తెప్పించుకుని గుట్టుగా అధిక ధరలతో విక్రయిస్తున్నట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది. స్నేహితుల్లో ఒకరి నుంచి మరొకరికి ఈ-వ్యసనం ఎక్కువగా అంటుతోంది.
వాసన రాకపోవడంతో : ఈ-ఉత్పత్తులు వాడే వారి నుంచి పొగాకు సిగరెట్ల మాదిరిగా పొగ వాసన అనేది అస్సలు ఉండదు. దీని వల్ల పిల్లల్లో ఈ అలవాట్లు ఉన్నట్లు తమ తల్లిదండ్రులు సైతం గుర్తించలేకపోతున్నారని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. రాష్ట్రం నుంచి ప్రతి ఏటా సుమారు వేల మంది గల్ఫ్, తదితర దేశాలకు వలస వెళ్లిపోతున్నారు. వారిలో కొందరు దుబాయ్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి తమ స్వగ్రామాలకు తిరిగి వచ్చే సందర్భంలో నిషేధిత ఉత్పత్తులను తెచ్చుకుని వాటిని వినియోగిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇంట్లోని కుటుంబ సభ్యులే ఇలాంటి వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలని అధికారులు అంటున్నారు. నిషేధించిన ఈ సిగరెట్లను విక్రయించే వారిపై పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత కచ్చితంగా ప్రజలదే అని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
'ఈ-వ్యసనం' ప్రాణాంతకం - ఎవరూ గుర్తించలేరని మత్తుకు బానిసలవుతున్న యువత
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 305 చోట్ల ఈ-సిగరెట్ల అమ్మకాలు - గుట్టు రట్టు చేసిన ఈగల్ టీమ్