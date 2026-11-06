వేరెవరో వాడిన కరెంటుకు బిల్లులు - వచ్చే నెల నుంచి మరింత పెరగనున్న 'ట్రూ అప్' ఛార్జీలు
Electricity True up Charges : క్యూర్ పరిధిలో ప్రస్తుతం 63.51 లక్షల విద్యుత్తు కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. వీటిలో 53.06 లక్షల గృహ కనెక్షన్లు, 8.60 లక్షల వాణిజ్య విద్యుత్తు కనెక్షన్లు ఉన్నాయి.
Published : November 6, 2026 at 12:15 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 12:22 PM IST
అప్పుడెప్పుడో వినియోగించిన కరెంట్కు తెలంగాణ విద్యుత్ డిస్కంలు ఇప్పుడు ఛార్జీలను వసూలు చేస్తున్నాయి. ఈ నెల నుంచి ట్రూ అప్ ఛార్జీల మోత మొదలైంది. నవంబర్ నెల బిల్లుల్లో అప్పుడు కాల్చిన యూనిట్లు ఎన్ని? ట్రూ అప్ ఛార్జీలు ఎంత అనే వివరాలతో విద్యుత్ అధికారులు బిల్లులను ప్రతి ఇంటికి జారీ చేస్తున్నారు. అసలే వానలు లేక విద్యుత్ వినియోగం పెరిగి కరెంట్ బిల్లులు ఎక్కువగా వస్తుంటే, ఇప్పుడు దానికి ట్రూ అప్ ఛార్జీలు తోడవడంతో బిల్లులు మరింత పెరిగాయని వినియోగదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
క్యూర్ (కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ) పరిధిలో ప్రస్తుతం 63.51 లక్షల విద్యుత్తు కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. వీటిలో 53.06 లక్షల గృహ కనెక్షన్లు, 8.60 లక్షల కమర్షియల్ విద్యుత్తు కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. మిగిలినవి హెచ్టీ, ఇతర డిపార్ట్మెంట్ల కనెక్షన్లు. మూడు నాలుగేళ్ల క్రితం 2022-23, 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో 57 లక్షల వరకు విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఉండేవి. ఆ రెండేళ్లలో వ్యవసాయానికి మినహా విద్యుత్తు కొనుగోళ్లకు చేసిన అదనపు వ్యయం(ట్రూ ఆప్) టీజీఎస్పీడీసీఎల్ పరిధిలో రూ.4,222.93 కోట్ల వసూలుకు విద్యుత్తు నియంత్రణ మండలి ఆమోదించింది. ఇందులో క్యూర్ పరిధి వాటానే 60 శాతంగా ఉంది. ఆ ప్రకారం హైదరాబాద్ వాసులపై భారం రూ.2,533 కోట్లపైనే ఉండటం గమనార్హం.
రెండున్నరేళ్లపాటు వసూలు
ట్రూ అప్ ఛార్జీలను 29 నెలల పాటూ వినియోగదారులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. సగటున నెలకు రూ.87 కోట్లపైనే ఈ ఛార్జీల వసూలు అవుతోంది. ట్రూ అప్ ఛార్జీలు అప్పటి వినియోగంపై ఈ నెల ప్రతి యూనిట్కు 30 పైసల ఛార్జీని వేశారు. వచ్చే డిసెంబరు నెల నుంచి 50 పైసల చొప్పున వసూలు చేయనున్నారు. అప్పుడు వినియోగదారులపై మరింత విద్యుత్ భారం పడనుంది.
గేటెడ్ కమ్యూనిటీలకు రూ.లక్షల్లో బిల్లులు
ట్రూ అప్ బిల్లులు గేటెడ్ కమ్యూనిటీలకు అధికంగా వస్తున్నాయి. గచ్చిబౌలిలోని మైంహోం విహంగకు ట్రూ అప్ ఛార్జీలు ఈ నెల రూ.2.39 లక్షలు వచ్చింది. ఐటీ కారిడార్లో పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్న గేటెడ్ కమ్యూనిటీలకు రూ.లక్షల్లో ట్రూ అప్ ఛార్జీలు రావడం ఆందోళనకు గురి చేసింది. వచ్చే నెల నుంచి ఈ ఛార్జీలు మరింత పెరగనుండటంతో వినియోగదారులు వాపోతున్నారు.
అద్దెదారులకు కష్టం
హైదరాబాద్ నగరంలో అద్దెకు ఉన్న వారు తరచూ ఇల్లు మారుతుంటారు. 2022-23 అంటే నాలుగేళ్ల క్రితం. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒకే ఇంట్లో ఉంటున్న అద్దెదారుల కంటే, ఇల్లు మారిన వారే ఎక్కువగా కనిపిస్తారు. వేరెవరో వినియోగించిన విద్యుత్తుకు ఇప్పుడు వారు ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి రావడంపై పెద్ద ఎత్తున అభ్యంతరాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. అద్దెదారులు, ఇళ్ల యజమానుల మధ్య ఈ అంశం వాగ్వాదాలకు దారితీస్తున్న ఘటనలు వెలుగు చూశాయి.
విద్యుత్ వినియోగదారులపై 'ట్రూ-అప్' ఛార్జీల భారం - వచ్చే నెల నుంచి మరింత పెరగనున్న కరెంట్ బిల్లు
నవంబరు బిల్లులో ట్రూ అప్ ఛార్జీలు - మీకు గృహజ్యోతి పథకం ఉంటే సేఫ్