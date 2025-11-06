ETV Bharat / state

ఏళ్ల తరబడి చీకట్లో మగ్గిన గిరిజన గ్రామం - పవన్‌కల్యాణ్ చొరవతో విద్యుత్‌ వెలుగులు

ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్ చొరవతో గూడెం ప్రజల ఇళ్లకు విద్యుత్‌ వెలుగులు - గ్రామంలోని మొత్తం 17 ఇళ్లకు విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఇచ్చిన అధికారులు

Electricity to Gudem Tribal Village in AP
Electricity to Gudem Tribal Village in AP (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 7:03 PM IST

2 Min Read
Electricity to Gudem Tribal Village in AP : కొండపై నివాసం ఉంటున్న ఆ గిరిజన గ్రామం ఎన్నో ఏళ్లుగా చీకట్లోనే మగ్గుతోంది. ఉదయం ఉపాధి కోసం బయటకు వెళ్లే గ్రామస్థులు రాత్రి సమయానికి గూడెంకు చేరుకుంటారు. అలసిపోయి కంటినిండా కునుకు తీద్దామంటే జంతువులు, పాముల భయం. గ్రామానికి విద్యుత్ వెలుగులు లేక అజ్ఞాతంలోనే జీవిస్తున్నారు. సమస్యను ఎంతో మంది అధికారులకు విన్నవించినా పరిష్కారం కాలేదు. ఇటీవల ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పర్యటనతో గ్రామంలో తాజాగా వెలుగులు వచ్చాయి. అది కూడా కార్తిక పౌర్ణమి రోజున విద్యుత్ వెలుగులు రావడంతో గిరిజన గ్రామస్థులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఏళ్ల తరబడి చీకట్లో మగ్గిన గిరిజన గ్రామం - పవన్‌కల్యాణ్ చొరవతో విద్యుత్‌ వెలుగులు (ETV)

కార్తిక పౌర్ణమి రోజున విద్యుత్ వెలుగులు : ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చొరవతో అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అనంతగిరి మండలం రొంపల్లి పంచాయతీ పరిధిలోని గూడెం ప్రజల ఇళ్లకు విద్యుత్‌ వెలుగులు వచ్చాయి. గ్రామంలోని మొత్తం 17 ఇళ్లకీ బుధవారం విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఇచ్చారు. దీంతో నిన్న(బుధవారం) కార్తిక పౌర్ణమి రోజున గ్రామానికి విద్యుత్ వెలుగులు వచ్చాయి. గూడెంలో నివసించే గిరిపుత్రులకు రోడ్లు, రక్షిత తాగునీరు, విద్యుత్ వంటి కనీస మౌలిక వసతులు అందేవి కావు. పగటి పూట ఉపాధి కోసం బయటకు వెళ్లే గూడెం గ్రామస్తులు రాత్రిళ్లు బిక్కు బిక్కుమంటూ కాలం వెళ్లదీసేవారు. గతంలో ఎన్నోసార్లు అధికారులకు సమస్య చెప్పుకున్నా పరిష్కారం లభించలేదు.

17 ఇళ్ల కోసం 217 విద్యుత్ స్తంభాలు : 5 నెలల క్రితం ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ దృష్టికి సమస్యను గిరిజన గ్రామస్థులు తీసుకొచ్చారు. 17 ఇళ్ల కోసం 9.6 కిలోమీటర్ల పొడవునా 217 విద్యుత్ స్తంభాలకు అడవులు, కొండల్లో విద్యుత్ లైన్లు వేయాలని, రూ. 80 లక్షలకుపైగా ఖర్చు అవుతుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. సమస్యను విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవి కుమార్, ఏపీ జెన్కో సీఎండీలకు పవన్‌ కల్యాణ్‌ తెలియజేశారు.

ప్రత్యామ్నాయంగా సోలార్ ప్యానళ్లు : పవన్ సూచనతో కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని నాన్ PVGT పథకం ద్వారా గిరిజన గ్రామంలో విద్యుత్ శాఖ వెలుగులు నింపింది. ప్రత్యామ్నాయ చర్యల్లో భాగంగా సోలార్ ప్యానళ్లు ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యేక ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌కి అనుసంధానించారు. గూడెంలో విద్యుత్ వెలుగులు నింపేలా సహకరించిన ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్​కు గూడెం ప్రజలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

