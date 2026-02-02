ETV Bharat / state

విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులకు 'కేంద్ర బడ్జెట్‌ - 2026' ద్వారా లబ్ధి - ప్రతి ఇంటా సూర్యఘర్‌ వెలుగులు!

పీఎం సూర్యఘర్‌ ముఫ్త్‌ బిజిలీ యోజన అమలుకు కేంద్రం రూ.22,000 కోట్లు బడ్జెట్‌ - పవర్‌ సిస్టమ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ఫండ్‌ కింద రూ.1,103 కోట్లు

Electricity Projects To benefit From The 'Central Budget - 2026' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 7:34 AM IST

2 Min Read
Electricity Projects To benefit From The 'Central Budget - 2026' - దేశంలో సుమారు కోటి సౌర విద్యుత్తు ఫలకాలను ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలోనే ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో విశాఖపట్నంలో 'తేలియాడే సోలార్ ప్లాంట్ల'ను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే తాజాగా కేంద్రం ప్రకటించిన బడ్జెట్‌ ద్వారా రాష్ట్రంలో చేపట్టిన విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులకు భారీగా లబ్ధి కలుగనుంది. ఏడాదిగా రాష్ట్రంలో పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో 1.60 గిగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేయాలన్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యోచన. ఈ మేరకు కేంద్ర బడ్జెట్‌లో కేటాయింపులతో రాష్ట్రానికి గరిష్ఠ ప్రయోజనం దక్కనుంది.

విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటు :

  • పీఎం సూర్యఘర్‌ ముఫ్త్‌ బిజిలీ యోజన అమలుకు కేంద్రం రూ.22,000 కోట్లు బడ్జెట్‌లో ప్రతిపాదించింది. రాష్ట్రంలో ఒక నెలకు 200 యూనిట్లు, అంతకంటే తక్కువ విద్యుత్‌ను వినియోగించే బీసీ వర్గాలకు దాదాపు 27.59 లక్షల విద్యుత్​ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. కనెక్షన్లు ఉన్న వారికి రూఫ్‌టాప్‌ విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. కేంద్రం ఇచ్చే సబ్సిడీతో పాటు అదనంగా మరో రూ.20 వేలు ప్రోత్సాహకంగా అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
  • రాష్ట్రంలో సుమారు 21 లక్షల మంది ఎస్టీ, ఎస్సీ విద్యుత్‌ వినియోగదారులకు రూఫ్‌ టాప్‌ ప్రాజెక్టుల ద్వారా సౌర విద్యుత్‌ను అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే దాదాపు 7.5 లక్షల రూఫ్‌ టాప్‌ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేసి, గుత్తేదారులకు దీనికి సంబంధించిన పనులను కూడా అప్పగించింది.
  • విద్యుత్‌ పంపిణీ సంస్థల పునర్‌వ్యవస్థీకరణ పథకం (ఆర్‌డీఎస్‌ఎస్‌) కింద దాదాపు రూ.13 వేల కోట్లతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫీడర్ల విభజన పనులను చేపట్టింది. ఇందులో సుమారు రూ.6 వేల కోట్లను కేంద్రం గ్రాంటు కింద అందించాలి. ఈ పనులకు ఇప్పటి వరకు ఇచ్చింది పోనూ ఇంకా దాదాపు రూ.4 వేల కోట్లు కేంద్రం నుంచి రావాల్సి ఉంది. కేంద్రం ఈ పథకానికి బడ్జెట్‌లో సుమారు రూ.18,000 కోట్లు ప్రతిపాదించింది. కేంద్రం, పవర్‌ సిస్టమ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ఫండ్‌ కింద రూ.1,103 కోట్లు బడ్జెట్‌లో ప్రతిపాదించింది.
  • మినీ సౌర విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటును పీఎం కుసుమ్‌ పథకం రెండో దశలో ఫీడర్‌ స్థాయిలో కేంద్రం ప్రోత్సహిస్తోంది. దీనికి కేంద్ర బడ్జెట్‌లో దాదాపు రూ.5,000 కోట్లు కేటాయించారు. రాష్ట్రంలో ఈ పథకం కింద 4 లక్షల వ్యవసాయ విద్యుత్‌ కనెక్షన్లకు అవసరమైన విద్యుత్‌ కోసం ఫీడర్‌ స్థాయిలో మినీ సౌర విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేయాలన్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆలోచన. ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా సుమారు 2,000 మెగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ అందుబాటులోకి వస్తుంది. పీఎం కుసుమ్‌ మొదటి దశలో సుమారు 2.93 లక్షల వ్యవసాయ కనెక్షన్లకు విద్యుత్‌ను అందించేందుకు ఫీడర్‌ స్థాయిలో మినీ సౌర ప్రాజెక్టులను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తిచేసి, గుత్తేదారులకు పనులు అప్పగించింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

