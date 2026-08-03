అమరావతిలో భూగర్భ విద్యుత్ లైన్లు - ఇక కరెంట్ స్తంభాలు, తీగలకు గుడ్ బై
విద్యుత్ లైన్ల మళ్లింపు, రీ-రూటింగ్ పనులను చేపట్టిన విద్యుత్ శాఖ - భవిష్యత్తులో విద్యుత్ తీగలు బయటకు కనపడని విధంగా చర్యలు - భూగర్భం ద్వారా విద్యుత్ సరఫరా జరిగేలా అత్యాధునిక సాంకేతికత వినియోగం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 10:41 AM IST
Underground Power Lines in Amaravati : రాజధాని అమరావతి కోర్ క్యాపిటల్లో నిర్మాణాలకు అడ్డుగా ఉన్న విద్యుత్ లైన్ల మళ్లింపు, రీ-రూటింగ్ పనులను విద్యుత్ శాఖ చేపట్టింది. భవిష్యత్తులో విద్యుత్ తీగలు బయటకు కనపడని విధంగా రాజధానిని తీర్చిదిద్దేందుకు పనులను దశల వారీగా చేపట్టేలా ప్రతిపాదన సిద్ధం చేశారు. ప్రస్తుతం కోర్ క్యాపిటల్ ప్రాంతంలో అడ్డుగా ఉన్న 400 కేవీ విద్యుత్ లైన్లను మళ్లించడంతో పాటు కొత్తగా రెండు సబ్స్టేషన్ల నిర్మాణానికి రూ.1,979.10 కోట్లతో 18 పనులు చేపట్టారు. ఇక్కడి నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు 400 కేవీ, 220 కేవీ విద్యుత్ లైన్లు వెళ్తున్నాయి. ప్రధాన నిర్మాణాలకు అవి అడ్డుగా ఉండటంతో వాటిని మళ్లించే పనులను ఏపీ ట్రాన్స్కో చేపట్టింది. ప్రతిపాదించిన పనుల్లో సుమారు 27 శాతం పూర్తయ్యాయి. దశల వారీగా మిగతావి పూర్తి చేస్తారు.
భూగర్భం ద్వారా విద్యుత్ సరఫరా : రాజధాని ప్రాంతంలో భవిష్యత్తులో విద్యుత్ సరఫరా మొత్తం భూగర్భం ద్వారా జరిగేలా అత్యాధునిక సాంకేతికతను వినియోగిస్తున్నారు. ఇందుకు భారీ డక్ట్లు నిర్మిస్తున్నారు. రాజధానిలో క్వాంటమ్ వ్యాలీ, కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రముఖ విద్యా సంస్థలు, కీలక భవనాల నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. వాటన్నింటికీ విద్యుత్ సరఫరా చేసేందుకు వీలుగా భూగర్భం ద్వారా విద్యుత్ లైన్లు మొత్తం వెళ్లేలా డిజైన్లు రూపొందించారు. అందుకు అనుగుణంగా నిర్మాణాలు చేపట్టారు.
తాళ్లాయిపాలెం సబ్స్టేషన్ నుంచి భారీ డక్ట్ను నిర్మిస్తున్నారు. ఇక్కడి నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు 220 కేవీ విద్యుత్ సరఫరాకు వీలుగా సుమారు 24 లైన్లు వెళ్లే అవకాశముంది. 55 కి.మీ.మేర భూగర్భం నుంచే విద్యుత్ తీగలు తీసుకెళ్తున్నారు. ప్రస్తుతం విద్యుత్ సరఫరా కోసం వినియోగిస్తున్న లైన్లు, స్తంభాలు, తీగలను దశల వారీగా తొలగిస్తారు. రాజధాని ప్రాంతం మొత్తానికి 33 కేవీ/415 వోల్టుల లైన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీంతో భవిష్యత్తులో రోడ్లకు అడ్డంగా విద్యుత్ తీగలు వెళ్లే అవకాశం ఉండదు.
నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం : తుళ్లూరు, తాడేపల్లి, లింగాయపాలెం, నేలపాడు ప్రాంతాల్లో 220 కేవీ గ్యాస్ ఇన్సులేటెడ్ సబ్స్టేషన్లతో (జీఐఎస్) విద్యుత్ నెట్వర్క్ను అనుసంధానించనున్నారు. ఇప్పటికే నేలపాడు, లింగాయపాలెం వద్ద సబ్స్టేషన్ల నిర్మాణ పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. తాడేపల్లిలోని 132 కేవీ సబ్స్టేషన్ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతున్నారు. తర్వాతి దశలో తుళ్లూరు సబ్స్టేషన్ నిర్మాణం ప్రారంభించనున్నారు. ఇవన్నీ అందుబాటులోకి వస్తే సుమారు 500 మెగావాట్ల విద్యుత్ సరఫరా సామర్థ్యం ఉన్న నెట్వర్క్ అందుబాటులోకి వస్తుంది.
400 కేవీ వీటీపీఎస్-సత్తెనపల్లి, పీజీసీఐఎల్-నున్న-నెల్లూరు మధ్య లైన్ల రీ-రూటింగ్ ప్రక్రియ ఇప్పటికే మొదలైంది. రాజధానిలో నిర్మాణాలకు అడ్డుగా ఉన్న ట్రాన్స్కో, కేంద్ర ప్రభుత్వరంగ సంస్థ పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్కు చెందిన లైన్లను కలిపి ఒకే టవర్ నుంచి తీసుకెళ్లేలా డిజైన్ చేశారు. ప్రస్తుతం టవర్ల నిర్మాణం దాదాపుగా పూర్తి కావొచ్చింది.
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