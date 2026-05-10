మహిళా ఉద్యోగుల ఫొటోలు మార్ఫింగ్ - విద్యుత్ శాఖ ఉద్యోగి మహేశ్ అరెస్ట్
హుస్నాబాద్ విద్యుత్ శాఖ కార్యాలయంలో సంచలనం - మహిళా ఉద్యోగుల ఫొటోలను మార్ఫింగ్ చేసిన మహేశ్ - నిందితుడిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు - వాట్సాప్ లాగిన్తో బయటపడిన వ్యవహారం
Published : May 10, 2026 at 10:59 PM IST
Employee who Morphed Photos of Female Colleagues : హుస్నాబాద్లోని విద్యుత్ శాఖ డీఈ కార్యాలయంలో చోటు చేసుకున్న ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. కార్యాలయంలో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్గా పని చేస్తున్న మహేష్ అనే వ్యక్తి మహిళా ఉద్యోగుల ఫోటోలను రహస్యంగా సేకరించి, వాటిని అసభ్యకరంగా మార్ఫింగ్ చేసిన వ్యవహారం బయటపడటంతో పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనతో ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో మహిళల భద్రత, డిజిటల్ ప్రైవసీ అంశాలపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది.
పరిచయాన్ని ఆసరాగా చేసుకున్న ఉద్యోగి : మహేష్ గత తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా కార్యాలయంలో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. సహోద్యోగులతో స్నేహపూర్వకంగా మెలుగుతూ అందరి నమ్మకాన్ని సంపాదించిన అతడు, అదే పరిచయాన్ని దుర్వినియోగం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. విద్యుత్ శాఖ డీఈ కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న మహిళా ఉద్యోగుల ఫోటోలతో పాటు ఇతర మహిళల చిత్రాలను కూడా రహస్యంగా సేకరించినట్లు తెలిసింది.
అతడు సేకరించిన ఫోటోలను తన వ్యక్తిగత వాట్సాప్ అకౌంట్ ద్వారా అసభ్యకరంగా మార్ఫింగ్ చేసి, వాటిని ల్యాప్టాప్లో భద్రపరుస్తూ వచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ ప్రక్రియను చాలా కాలంగా కొనసాగించినట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
వాట్సాప్ లాగిన్తో బయటపడిన వ్యవహారం : ఒక రోజు కార్యాలయంలోని కంప్యూటర్ సిస్టమ్లో మహేష్ తన వాట్సాప్ అకౌంట్ను లాగౌట్ చేయకుండా వదిలివెళ్లాడు. అదే సమయంలో ఓ మహిళా ఉద్యోగి తన ఫోటో మార్ఫింగ్ చేసిన చిత్రాలను గుర్తించింది. దీంతో విషయం ఒక్కసారిగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ విషయాన్ని వెంటనే ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లగా, వారు ల్యాప్టాప్ను పరిశీలించారు. తనిఖీల్లో దాదాపు 1300 వీడియోలు, 2500కు పైగా మార్ఫింగ్ ఫోటోలు, పలు సీడీలు లభించినట్లు సమాచారం. దీంతో కార్యాలయంలో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది.
దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్న పోలీసులు : బాధిత మహిళల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి మహేష్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం అతడిని విచారిస్తూ, మరెవరైనా మహిళల ఫోటోలను దుర్వినియోగం చేశాడా? ఈ వ్యవహారంలో ఇతరుల పాత్ర ఉందా? అనే కోణాల్లో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.
విద్యుత్ శాఖ అధికారులు కూడా ఈ ఘటనను అత్యంత తీవ్రంగా పరిగణించి మహేష్ను ఉద్యోగం నుంచి సస్పెండ్ చేశారు. ఈ సంఘటన మహిళల గోప్యతకు భంగం కలిగించే డిజిటల్ నేరాలపై అప్రమత్తత అవసరాన్ని మరోసారి గుర్తు చేస్తోంది. సోషల్ మీడియా, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
