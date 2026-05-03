ఉదయం డ్యూటీ, సాయంత్రం చోరీలు - విద్యుత్‌శాఖ ఉద్యోగి నిర్వాకం

రుణదాతల ఒత్తిళ్లతో గొలుసు దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న విద్యుత్‌శాఖ ఉద్యోగి - ఆఫీసు డ్యూటీ పూర్తయ్యాక స్కూటీపై వెళ్తూ మహిళల మెడల్లోని బంగారు గొలుసులు చోరీలు - సీసీకెమెరా ఫుటేజీల ఆధారంగా అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

Employee Turns To Chain Snatcher in Sathya Sai District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 1:22 PM IST

Employee Turns To Chain Snatcher in Sathya Sai District : అతను విద్యుత్‌శాఖలో ఉద్యోగి. వేలల్లో జీతం, సమాజంలో మంచి గౌరవం. అయినా డబ్బుపై మోజుతో షేర్ మార్కెట్​లో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టి నష్టపోయాడు. అంతేగాక జల్సాలకు అలవాటు పడి పక్కదారి పట్టాడు. వచ్చిన జీతం మొత్తం షేర్లు, జల్సాలకు ఖర్చు చేయడంతో చేతిలో చిల్లగవ్వ కూడా లేకుండా పోయింది. దీంతో అందినకాడికి అప్పులు చేసి రోజులు గడుపుతున్నాడు.

తీరా అప్పులు ఇచ్చిన రుణదాతలు వాటిని తీర్చాలంటూ వెంటపడ్డారు. రోజురోజుకు వారి ఒత్తిళ్లు పెరగడంతో ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. చివరికి ఏలాగైనా డబ్బు సంపాదించాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. అలా గొలుసు దొంగతనాలు మొదలు పెట్టాడు. ఆఫీసు డ్యూటీ పూర్తయ్యాక మహిళల మెడల్లోని బంగారు గొలుసులను లాక్కుపోయేవాడు. చివరికి పోలీసులకు చిక్కి కటకటాల పాలయ్యాడు. ఈ ఘటన శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో వెలుగు చూసింది.

షేర్‌ మార్కెట్‌లో రూ.1.50 కోట్ల పెట్టుబడులు : శ్రీసత్యసాయి జిల్లా కదిరి డీఎస్పీ శివనారాయణస్వామి కథనం ప్రకారం కదిరిలో విద్యుత్‌ శాఖ సీనియర్‌ అసిస్టెంట్‌గా పని చేస్తున్న రమేశ్‌నాయక్‌ షేర్‌ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టి రూ.1.50 కోట్లకుపైగా నష్టపోయాడు. దీనికితోడు చెడు వ్యసనాలకు బానిసయ్యాడు. చేసిన అప్పులు తీర్చేందుకు చోరీల బాట పట్టాడు.

స్కూటీపై వెళ్తూ మహిళల మెడల్లోని : ఆఫీసు డ్యూటీ పూర్తయ్యాక రాత్రి 7 గంటల సమయంలో స్కూటీపై వెళ్తూ మహిళల మెడల్లోని బంగారు గొలుసులను లాక్కుపోయేవాడు. గత నెల (ఏప్రిల్) 29న అనంతపురం రోడ్డులో వెళ్తున్న ఓ మహిళ మెడలోని గొలుసును లాక్కోబోయాడు. ఆమె ప్రతిఘటించడంతో దాడికి యత్నించాడు. స్థానికులు రావడంతో పారిపోయాడు. బాధిత మహిళ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సీసీకెమెరా ఫుటేజీల ఆధారంగా రమేశ్‌నాయక్‌ను పోలీసులు నిన్న (శనివారం) అరెస్టు చేశారు. నిందితుడి నుంచి రూ.2 లక్షల విలువైన బంగారు గొలుసులు, కత్తి, స్కూటీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

జైల్లో ఊసలు లెక్కపెడుతున్న యువత : ఇలా ఎంతోమంది యువతీ యువకులు సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలని అక్రమ మార్గంలో వెళ్తున్నారు. చివరికి పోలీసులకు చిక్కి జైల్లో ఊసలు లెక్కపెడుతున్నారు. దీంతో అంతవరకు కష్టపడి సంపాదించుకున్న గౌరవ, ప్రతిష్ఠలు ఒక్కసారిగా మంట కలిసిపోతున్నాయి. అంతేగాక వారినే నమ్ముకున్న కుటుంబాలు రోడ్డున పడుతున్నాయి. సమాజంలో ఇలాంటి ఘటనలు రోజురోజుకు పెరిగిపోతుండటం భయందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి.

కొత్త కొత్త ఐడియాలతో చోరీలు : మరోవైపు ప్రజలు ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా కేటుగాళ్లు తమ చేతి వాటానికి పని చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం వారు కొత్త ఐడియాలతో తమ పని చేసుకుపోతున్నారు. ఎవ్వరికీ అనుమానం రాకుండా పక్కా ప్లాన్​లు వేస్తున్నారు. అందినకాడికి దోచుకొని పరారవుతున్నారు. దొరికితే దొంగ దొరక్కపోతే దొర అన్నట్లు సాగుతుంది వీరి వ్యవహారం. పోలీసులు ఎంత నిఘా పెట్టినా దొంగతనాలకు మాత్రం అడ్డుకట్ట పడటం లేదు.

