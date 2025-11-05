నంబరు మాదే ఇస్తాం, నమ్మించి మోసం చేస్తాం! - ఇదీ విద్యుత్ ఉద్యోగుల పరిస్థితి
విద్యుత్ కనెక్షన్లకు కట్టాల్సిన ఫీజు దరఖాస్తుదారులకు తెలియకుండా పన్నాగం - ఒకే ఫోన్ నంబరుతో వందల సంఖ్యలో దరఖాస్తులు - కొత్త కనెక్షన్ కోసం రూ.10వేలు అంటూ వసూలు చేస్తున్న విద్యుత్ ఉద్యోగులు, కాంట్రాక్టర్లు
Published : November 5, 2025 at 9:48 PM IST
Electricity Employee Fraud in Telangana : విద్యుత్ కాంట్రాక్టర్లు, ఉద్యోగులు కుమ్మక్కై ప్రజలను దోచుకుంటున్నారు. నూతన కనెక్షన్లు, మీటర్ల కేటాయింపు, పాత కనెక్షన్ల లోడు పెంపు పనుల్లో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. కనెక్షన్ ఇవ్వడానికి అవసరమైన స్తంభాలు, లైన్లు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏర్పాటు పనులను కాంట్రాక్టర్లు చేస్తారు. దరఖాస్తు చేయడానికి వచ్చిన ప్రజలను ఫలానా కాంట్రాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లి అంచనా వ్యయం రాయించుకు రావాలని సిబ్బందే పంపుతున్నారు. అక్కడి నుంచే అసలు కథ మొదలవుతోంది.
అంచనా వ్యయం రాసిచ్చిన కాంట్రాక్టర్లు, కొందరు విద్యుత్ సిబ్బంది దరఖాస్తుల్ని వారే నింపుతూ వినియోగదారుల ఫోన్ నంబరు స్థానంలో తమ నంబరును రాసి డిస్కంకు పంపుతున్నారు. కనెక్షన్ మంజూరు, ఎంత రుసుం చెల్లించాలి, ఎప్పుడుబిగిస్తారు అనే ప్రతి విషయాన్ని ఆ నంబరుకే డిస్కం ఎస్ఎంఎస్లు పంపిస్తుంది.
వసూళ్ల దందాకు : ఉదాహరణకు డిస్కం నుంచి కొత్త కనెక్షన్ కోసం రూ. 2వేలు చెల్లించాలని ఎన్ఎంఎస్ రాగానే రూ.5 వేల నుంచి రూ.10 వేలు అని చెప్పి వసూలు చేస్తున్నారు. అధికారులకు లంచాలు ఇవ్వాలని మరకొంత తీసుకుంటున్నారు. చాలా మంది తమకు త్వరగా కొత్త మీటరు ఏర్పాటుచేసి కరెంటు కనెక్షన్ బిగించాలని తొందర పెడుతుండటం వసూళ్ల దందాకు బాగా కలసి వస్తోంది.
రూ.70 వేలలోపే ఖర్చు : కొత్త వ్యవసాయ కనెక్షన్కు అయ్యే వ్యయంలో రూ.70 వేలు మాత్రమే డిస్కం భరించాలనే నిబంధన ఉంది. ప్రస్తుతమున్న కరెంటు లైను నుంచి కొత్త బొరు వద్దకు స్తంభాలు, తీగలు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏర్పాటు చేయాలంటే చాలా ఖర్చు అవుతుందని చెప్పి వసూలు చేస్తున్నారు. నిజానికి చాలా కనెక్షన్లకు రూ.70 వేల లోపే ఖర్చు అవుతుందని రైతులు అదనంగా చెల్లించాల్సిన అవసరమే ఉండదని సీనియర్ ఇంజినీరు ఒకరు చెప్పారు.
లోడు పెంచాలన్నా : ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 1.35 కోట్ల ఇళ్లకు కరెంటు కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. వీటిలో చాలా వరకు కనెక్షన్లు ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం తక్కువ లోడుతో తీసుకున్నవే ఉన్నాయి. ఆధునిక జీవనంలో విద్యుత్ గృహోపకరణాలను పెద్ద సంఖ్యలో వాడటం వల్ల ఇంటికి వాడే కరెంటు లోడు పెరుగుతోంది. గతంలో ఎప్పుడో 2, 3 కిలో వాట్ల లోడుతో కనెక్షన్ తీసుకుని ఇప్పుడు 5 నుంచి 10 కిలోవాట్ల వరకూ వినియోగిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఇళ్లకు లోడు పెంపునకు దరఖాస్తు చేయాలని కూడా కాంట్రాక్టర్లు, సిబ్బంది మోసపూరితంగా తమ ఫోన్ నంబర్లతో నమోదు చేసి వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారు.
అపార్టుమెంట్లంటే పండగే : ఎక్కడైనా కొత్త అపార్టుమెంట్లు, గ్రూప్ హౌస్లు నిర్మిస్తుంటే విద్యుత్ కాంట్రాక్టర్లకు, సిబ్బందికి పండగే. నిర్మాణానికి కరెంటు కనెక్షన్, మీటర్ల కేటాయింపు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ మంజూరు, పేరు మార్పు, కేటగిరీ మార్పు ఇలా ప్రతి చిన్న విషయానికీ పెద్ద ఎత్తున లంచాలు వసూలు చేస్తున్నారనే అభియోగాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
మీటర్ రీడర్ 1,928 దరఖాస్తులు : సంగారెడ్డి జిల్లోలో నెలనెలా ఇంటింటికీ తిరిగి కరెంటు మీటర్ రీడింగ్ నమోదు చేసే ఒక మీటర్ రీడర్ ఫోన్ నంబరు 79818 93459తో కొత్త కనెక్షన్ కోసం డిస్కంకు ఏకంగా 1,928 దరఖాస్తులు అందాయి. వినియోగదారుల నంబర్లను దరఖాస్తుల్లో రాయలేదు. కనెక్షన్ మంజూరు కాగానే ఈ మీటర్ రీడర్ నంబరుకు ఎంత రూసుం చెల్లించాలనే ఎస్ఎంఎస్ వెళ్తుంది. ఎక్కువ సొమ్ము డిమాండ్ చేసి అలా ఇచ్చిన వారికే తొలుత కొత్త కనెక్షన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
నగరం నడిబొడ్డునే కాంట్రాక్టర్ల దందా : గ్రేటర్ హైదరాబాద్ నగరం నడిబొడ్డునే అమీర్పేట విద్యుత్ సర్కిల్ కార్యాలయం పరిధిలో ఇద్దరు కాంట్రాక్టర్లు తమ ఫోన్ నంబర్లతో కొత్త కనెక్షన్ల కోసం ఏకంగా 2,669 దరఖాస్తులు ఇచ్చారు. ఒక కాంట్రాంక్టర్ 83092 16677తో 865 దరఖాస్తులు, మరో కాంట్రాక్టర్ 98855 844049 నంబరుతో ఏకంగా 1,804 దరఖాస్తులను ఇచ్చారు.
"ఫోన్ నంబరు ఒకటే ఇచ్చి వందల దరఖాస్తులు పెట్టి వసూళ్లకు పాల్పడుతున్న విషయం మాదృష్టికి కూడా వచ్చింది. దీనిపై విచారణ చేస్తాం. ఇకపై ఒక ఫోన్ నంబరుతో నాలుగు దరఖాస్తులు మాత్రమే తీసుకోవాలనే నిబంధనను పెడుతున్నాం. ప్రజలు కూడా దరఖాస్తులో వారి ఫోన్ నంబరే రాశారో లోదో తనిఖీ చేసుకోవాలి. ఎక్కడైనా మోసం జరిగిందనే అనుమానం వస్తే వెంటనే డిస్కం యాప్లో, అధికారిక వెబ్సైట్లో లేదా 1912 నంబరుకు ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి." - ముషారఫ్, సీఎండీ, దక్షిణ డిస్కం
