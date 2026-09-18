ఇంట్లో ఉడికిపోతోంది! : పగలు చెమటలు - రాత్రివేళ ఉక్కపోతతో ఉక్కిరిబిక్కిరి
హైదరాబాద్లో సాధారణం కంటే అధికంగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. దీంతో నగరవాసులు పగటిపూట చెమటతో, రాత్రులు ఉక్కపోతతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. ఏసీలు, ఫ్యాన్లు నిరంతరాయంగా పనిచేస్తున్నాయి. దీంతో విద్యుత్తు డిమాండ్లో సరికొత్త రికార్డులు నెలకొంటున్నాయి.
Published : September 18, 2026 at 10:53 AM IST
Electricity Consumption Rises in Hyderabad : రాష్ట్రంలో వానాకాలం చివరి దశకు చేరుకుంటున్నా, వర్షాలు ఆశించిన స్థాయిలో కురవడం లేదు. ఫలితంగా ఎండలు వేసవిని తలపిస్తున్నాయి. ఇటీవల పెరిగిన భానుడి భగభగలతో భాగ్యనగరం ఉక్కపోతతో ఉడికిపోతోంది. ఎల్నినో ప్రభావంతో వానాకాలం కాస్త వేసవిని తలపిస్తోంది. పగలూ రాత్రి అనే భేదం లేకుండా సాధారణం కంటే అధికంగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి.
వేసవి తరహాలో పగటిపూట ఎండలు చెమట కక్కిస్తుంటే, రాత్రివేళలో ఉక్కపోతతో నగర వాసులు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. పగటిపూట ఎండలు చురుక్కుమనిపిస్తున్నాయి. దీంతో ఫ్యాన్లు, ఏసీల వినియోగం పెరగడంతో నగరంలో విద్యుత్కు భారీ డిమాండ్ నెలకొంటోంది. వానాకాలంలోనూ విద్యుత్ వినియోగంలో రికార్డులు నెలకొల్పుతున్నాయి.
సాధారణం కంటే 3.5 డిగ్రీలు అధికంగా ఉష్ణోగ్రత
హైదరాబాద్లో పగటి పూట వేసవి తరహాలోనే ఉదయం 8 గంటల నుంచి భానుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. సాధారణంగా రోజూ 31 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత సమోదవుతోంది. అయితే గురువారం నగరంలో 34.5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. అంటే సాధారణం కంటే 3.5 డిగ్రీలు అధికంగా ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
ఓ వైపు దోమల బెడద, మరోవైపు ఉక్కపోత
నగరంలో ఇటీవల కురిసిన వర్షాలతో వాతావరణం కాస్త చల్లబడినప్పటికీ ఎండల తీవ్రతతో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే రాజధాని నగరంలోని ప్రజలు పగలు కంటే రాత్రివేళ ఎక్కువ అవస్థలు పడుతున్నారు. ఓవైపు దోమల బెడద, మరోవైపు ఉక్కపోతతో నగరవాసులు అల్లాడిపోతున్నారు. గురువారం రాత్రి ఉష్ణోగ్రత 26.1 డిగ్రీలుగా నమోదైంది. ఇది సాధారణం కంటే 3.7 డిగ్రీలు అధికం.
విద్యుత్తు డిమాండ్లో సరికొత్త రికార్డ్
అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, ఉక్కపోత కారణంగా రాత్రీపగలు అనే తేడా లేకుండా ఇళ్లలోని ఫ్యాన్లు నిరంతరాయంగా తిరుగుతున్నాయి. అనేక మంది ఏసీలను సైతం వేసవి స్థాయిలో ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇంట్లో వీటి వినియోగం మరింతగా పెరగడంతో ఈ సంవత్సరం వానాకాలంలో కొత్త రికార్డు నమోదు చేస్తోంది. విద్యత్ డిమాండ్ 4 వేల మెగావాట్లపైనే రికార్డవుతోంది. సాధారణంగా ఈ తరహా విద్యుత్ వినియోగాన్ని వేసవిలో గమనిస్తూ ఉంటాం. అయితే ఈ ఏడాది మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా వానాకాలంలోనూ విద్యుత్ డిమాండ్ పెరుగుతోంది.
విద్యుత్ వినియోగం 82.64 మిలియన్ యూనిట్లకు
ఈ నెల 15న నగరంలో 4,022 మెగావాట్ల గరిష్ఠ డిమాండ్ నెలకొంది. ఒకరోజు విద్యుత్ వినియోగం 76.92 మిలియన్ యూనిట్లుగా నమోదైంది. 16న అది మరింతగా పెరిగింది. గరిష్ఠ డిమాండ్ 4,176 మెగావాట్లకు చేరింది. ఒకరోజు విద్యుత్ వినియోగం 82.64 మిలియన్ యూనిట్లకు చేరింది. నగరంలో గత సంవత్సరం కంటే దాదాపు ఆరువందల మెగావాట్ల విద్యుత్ డిమాండ్ పెరిగింది.
హైదరాబాద్ నగరంలో విద్యుత్ వినియోగం ఇలా
|తేదీ
|గరిష్ఠ డిమాండ్ (మెగావాట్)
|ఒక్క రోజు వినియోగం (మి.యూ.)
|2026
|2025
|2026
|2025
|సెప్టెంబర్ 15
|4022
|3428
|76.92
|68.28
|సెప్టెంబర్ 16
|4176
|3498
|82.64
|70.15
4 రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు
నగరంలో పరిస్థితులు ఇలా ఉండగా, మరోవైపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో ఈ నెల 20 నుంచి 23 వరకు 4 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, సూర్యాపేట, వరంగల్, జనగామ, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, కామారెడ్డి, నిర్మల్, నల్గొండ, మహబూబాబాద్, హనుమకొండ, సిద్దిపేట, మెదక్, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ‘పసుపు’ రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. నేడు, రేపు కూడా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడనున్నట్లు పేర్కొంది. బంగాళాఖాతంలో 19వ తేదీ నాటికి అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలిపింది. అది దక్షిణ ఒడిశా - ఉత్తరాంధ్ర తీరాల వైపు కదులుతోందని అంచనా వేస్తోంది.
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