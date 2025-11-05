గృహ, వాణిజ్య విద్యుత్తు ఛార్జీల మధ్య తేడాలివే - ఇది తెలిస్తే మీరే లెక్కెయ్యొచ్చు!
వినియోగించిన విద్యుత్తుకు అదనంగా ఫిక్స్డ్, కస్టమర్ ఛార్జీలు - ఎలక్ట్రసిటీ డ్యూటీ, ట్రూఅప్, ఎఫ్పీపీసీఏ ఛార్జీలు కలిపి మొత్తంగా బిల్లు లెక్కింపు
Published : November 5, 2025 at 2:23 PM IST
Electricity Bill Reading Details : విద్యుత్తు బిల్లులు ఎలా లెక్కిస్తారో మీకు తెలుసా? అని అడిగితే ఏముంది ఎన్ని యూనిట్లు ఉపయోగిస్తే అన్నింటికి లెక్కేసి బిల్లు చేతిలో పెడ్తారు అంటారా? అది నిజమే కానీ అందులోనూ మరో విధానం ఉంది. సాధారణ గృహ నిర్వహణకు వినియోగించే విద్యుత్తుకు, వాణిజ్య సంస్థలో ఉపయోగించేదాని లెక్కలు వేరుగా ఉంటాయి. అదెలా అనుకుంటున్నారా. రెండింటికీ ఛార్జీలు వేర్వేరుగా ఉండటమేంటనుకుంటున్నారా. వినియోగించిన యూనిట్లను బట్టి ధరలు మారుతుంటాయి. అవి ఎలా అనేది ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం
ఉదాహరణలు : విజయవాడలోని స్వర్ణభారతినగర్కు చెందిన వెంకటేష్ అక్టోబరు నెలలో 123 యూనిట్ల గృహ విద్యుత్తును వినియోగించుకున్నారు. దానికి ఎనర్జీ ఛార్జెస్ కింద రూ.408లు బిల్లులో వచ్చింది. కొత్తపేటకు చెందిన ఒక మెడికల్ ల్యాబ్ 134 యూనిట్లు వాణిజ్య విద్యుత్తును వినియోగించుకుంది. దానికి ఎనర్జీ ఛార్జెస్ రూ.960లు అయింది. రెండింటి మధ్య తేడా చూసి ఆశ్చర్యపోయారా?
వాటిని ఎలా లెక్కించారంటే : గృహ విద్యుత్తు వినియోగదారులకు 30 యూనిట్ల వరకు కరెంట్ ఉపయోగిస్తే యూనిట్కు రూ.1.90లు వసూలు చేస్తారు. తర్వాత 31 నుంచి 75 యూనిట్ల వరకు (45 యూనిట్లకు) యూనిట్కు రూ.3లు, 76 నుంచి 125 యూనిట్ల వరకు (50 యూనిట్లు) యూనిట్కు రూ.4.50లు ఇలా వసూలు చేస్తారు. ఇలా వెంకటేష్ అక్టోబరు నెలలో 123 యూనిట్లు వాడుకోగా మొదటి 30 యూనిట్లకు రూ.1.90 చొప్పున రూ.57లు, తర్వాత 45 యూనిట్లకు రూ.3లు చొప్పున రూ.135లు లెక్కించారు. 48 యూనిట్లు మిగలగా వాటికి యూనిట్కు రూ.4.50 చొప్పున రూ.216లు లెక్కించారు. ఇవన్నీ కలిపితే రూ.408లు వచ్చింది. అదే ఎనర్జీ ఛార్జెస్గా లెక్కిస్తారు.
బీ కొత్తపేటలోని మెడికల్ ల్యాబ్కు 134 యూనిట్లకు ఇదే విధంగా వాణిజ్య ఛార్జీల ప్రకారం లెక్కిస్తే రూ.960లు అయింది. ఇది బిల్లులో మొదటి లైనులోనే ఎనర్జీ ఛార్జెస్ అని ఉంటుంది. ఇది మనం వినియోగించిన విద్యుత్తుకు అయిన బిల్లు. దీనికి అదనంగా ఫిక్స్డ్, కస్టమర్ ఛార్జీలు, ఎలక్ట్రసిటీ డ్యూటీ, ట్రూఅప్, ఎఫ్పీపీసీఏ ఛార్జీలు కలిపి మొత్తం బిల్లు పంపిస్తారు.
గృహ ఛార్జీలు ఇలా
- 0-30 యూనిట్లకు రూ.1.90
- 31 నుంచి 75 యూనిట్లకు రూ.3.00
- 76 నుంచి 125 యూనిట్లకు రూ.4.50
- 126 నుంచి 225 యూనిట్లకు రూ.6.00
- 226 నుంచి 400 యూనిట్లకు రూ. 8.75
- 400 పైన యూనిట్లకు రూ. 9.75
వాణిజ్య విద్యుత్తు
- 0-50 యూనిట్లకు రూ.5.40
- 51- 100 యూనిట్లకు రూ.7.65
- 101-300 యూనిట్లకు రూ. 9.05
- 301-500 యూనిట్లకు రూ. 9.60
- 500 పైన యూనిట్లకు రూ. 10.15
పొరపాటు జరగకుండా ఇలా: విద్యుత్తు బిల్లు కట్టాలంటే ఏపీఈపీడీసీఎల్ యాప్, వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి అందులో మన మీటర్ సర్వీస్ అంకెలు నమోదు చేసి చెల్లిస్తుంటాం. పొరపాటున సర్వీస్ నెంబర్ అంకెలు తప్పుగా నమోదు చేస్తే వేరొకరి బిల్లు చెల్లింపు జరిగిపోతుంది. ఇక డిజిటల్ చెల్లింపుపై అవగాహన లేని వారంతా విద్యుత్తు కార్యాలయాలకు వెళ్తుంటారు. ఒక్కోసారి అక్కడ సర్వర్ పని చేయక గంటలకొద్దీ నిరీక్షించాల్సి ఉంటుంది. ఈ బాధలు పడకుండా సులువుగా కూర్చున్న చోట నుంచే ఫోన్లో బిల్లు చెల్లించే విధానాన్ని ఏపీఈపీడీసీఎల్ ప్రవేశపెట్టింది. వినియోగదారునికి ఇచ్చే విద్యుత్తు బిల్లు కింద క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది. దాన్ని ఫోన్పే, గూగుల్పే, పేటీఎం ద్వారా స్కాన్ చేసి వెంటనే బిల్లు చెల్లించే అవకాశం కల్పించిన సంగతి తెలిసిందే.
