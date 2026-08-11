24 రోజులకే రూ.27 కోట్ల కరెంట్ బిల్లు - గోదావరి నీరు చాలా కాస్ట్లీ గురూ!
4 రోజుల్లో 3.1 టీఎంసీల నీరు ఎత్తిపోత - రూ.27 కోట్ల కరెంటు బిల్లు - పొదుపుగా వినియోగించుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా - 24 రోజుల పాటు నడిచిన సీతారామ ప్రాజెక్టు మోటార్లు
Published : August 11, 2026 at 1:11 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 1:20 PM IST
Godavari Waters Towards Khammam : ఎల్నినో ప్రభావంతో ఏర్పడ్డ కరవు ఛాయలను తుడిచి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా ప్రజలకు కనీసం తాగునీటినైనా అందించేందుకు ప్రభుత్వం సీతారామ ప్రాజెక్టు ద్వారా గోదావరి జలాల్ని కొంత వరకు పొదుపు చేసింది. దిగువకు వెళుతున్న జలాలను ఖమ్మం జిల్లాలోని సాగర్ కాలువల్లోకి మళ్లించారు. వైరా రిజర్వాయర్కూ చేర్చారు.
ఖమ్మం పట్టణానికి సమీపంలోకి తీసుకొచ్చారు. అయితే ఈ భగీరథ ప్రయత్నంలో నీటి పారుదల శాఖ అధికారుల లెక్కల ప్రకారం కరెంటు బిల్లు ఏకంగా రూ.27 కోట్లు దాటింది. గోదావరి జలాలను ఖమ్మం చేర్చేందుకు రూ.కోట్లు ఖర్చవుతున్న నేపథ్యంలో వాటిని సక్రమంగా వినియోగించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఇప్పుడు అందరిపైనా ఉంది.
నిర్విరామంగా 24 రోజులు : జులై 7వ తేదీ అర్ధరాత్రి అశ్వాపురం మండలం బీజీ కొత్తూరు వద్ద ప్రధాన పంప్హౌస్లోని ఓ మోటారును ప్రారంభించారు. అక్కడి నుంచి నీటిని ఎత్తి కాలువలో పోయగా ములకలపల్లి మండలం వీకే రామవరానికి గోదావరి జలాలు చేరుకున్నాయి. ఇక్కడ పంప్హౌస్లో ఓ మోటారు, తర్వాత ములకలపల్లి మండలం కమలాపురం పంప్ హౌస్లో ఓ మోటార్ను ప్రారంభించారు. మెయిన్ కెనాల్ ద్వారా జూలూరుపాడు వరకు చేరుకున్న గోదావరి జలాలు రాజీవ్ లింక్ కాలువ ద్వారా వివిధ దశల్లో సాగర్ కాల్వలోకి, వైరా జలాశయం, లంకాసాగర్కు చేరుకున్నాయి. మధ్యలో మధిర బ్రాంచి కాలువకు వదిలారు. ఏన్కూరు నుంచి ఖమ్మం సమీపంలోని సాగర్ కాలువ డీప్కట్ వరకు తీసుకొచ్చి పలు గ్రామాల్లోని చెరువులను నింపారు.
సాగర్ ఆయకట్టులో వరి నాట్లు : గోదావరి జలాలు భారీ ఎత్తున రావటం, కొద్దిగా వర్షాలు కురవటంతో కల్లూరు, పెనుబల్లి, తల్లాడ, వేంసూరు మండలాల్లో సాగర్ ఆయకట్టులో చాలా మంది రైతులు వరి నాట్లు వేశారు. ప్రభుత్వం వరి వద్దన్నా తమ భూముల్లో వేరే పంటలు వేసుకునే సౌకర్యం లేదని రైతులు చెబుతున్నారు. అధికారులు మాత్రం సాగుకు ససేమిరా అని ప్రస్తుతం పంటలకు నీటి విడుదల లేదని చెబుతున్నారు. జులై 31 వరకు నిర్విరామంగా 24 రోజుల పాటు సీతారామా ప్రాజెక్టు మోటార్లు నడిచి నీటిని ఎత్తిపోసి 3.1 టీఎంసీ నీటిని తరలించాయి. ఈ మేరకు భద్రాద్రి నీటి పారుదల శాఖ చీఫ్ ఇంజినీర్ శ్రీనివాస రెడ్డి వివరాలను ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు.
"ఎల్నినో పరిస్థితులు వచ్చే ఏడాది జులై వరకు ఉంటాయని సైంటిస్టులు చెబుతున్నారు. రానున్న రోజుల్లో నీటి ఎద్దడి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. గోదావరి జలాలను వచ్చే డిసెంబర్ వరకు తాగునీటికి వినియోగించుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం వైరా, లంకాసాగర్ రిజర్వాయర్లు నిండుగా ఉన్నాయి. వాటిని అందరం పొదుపుగా వాడుకోవాలి." -వెంకటేశ్వర్లు, ఎస్ఈ, ఖమ్మం ఇరిగేషన్ సర్కిల్
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