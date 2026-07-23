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దేవరపల్లి గ్రీన్‌ఫీల్డ్ జంక్షన్‌లో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్‌ - మూడు దుకాణాలు దగ్ధం

గురువారం తెల్లవారుజామున అగ్ని ప్రమాదం - ఈ ప్రమాదంలో భారీగా ఆస్తినష్టం వాటిల్లినట్లు సమాచారం

Devarapalli Fire Accident
Devarapalli Fire Accident (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 11:45 AM IST

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Devarapalli Fire Accident : తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి 16వ నంబరు జాతీయ రహదారిని ఆనుకుని ఉన్న గ్రీన్‌ ఫీల్డ్‌ రహదారి జంక్షన్‌ సమీపంలోని దుకాణాల్లో గురువారం తెల్లవారుజామున అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. విద్యుత్‌ షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ కారణంగా భారీగా మంటలు ఎగసిపడ్డాయి. దీంతో దుకాణాల్లో ఉన్న రెండు గ్యాస్‌ సిలిండర్లు పేలిపోయాయి. ఈ ప్రమాదంలో మూడు దుకాణాలు దగ్ధమయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు. దేవరపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మూడు షాపుల్లో ఫ్రిడ్జ్​లు, టేబుల్స్, కుర్చీలు, ఇతర సామాగ్రితో కలిపి రూ.10 లక్షల వరకు నష్టం ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేశారు.

దేవరపల్లి గ్రీన్‌ఫీల్డ్ జంక్షన్‌లో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్‌ - మూడు దుకాణాలు దగ్ధం (ETV Bharat)

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