వర్షాల వేళ 'కరెంటు'తో జాగ్రత్త - ఈ తప్పులు చేస్తే ప్రాణాలకే ప్రమాదం
విద్యుత్ ప్రమాదాల్లో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఘటనలు - ప్రమాదాలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు - తుపాను తీవ్రత దృష్ట్యా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న విద్యుత్శాఖ అధికారులు
Published : October 30, 2025 at 12:31 PM IST
Electrical Safety Tips During Rainy Season : రాష్ట్రంలో మొంథా తుపాను ప్రభావంతో పలుచోట్ల ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఈ క్రమంలోనే కొన్నిచోట్ల చెట్ల కొమ్మలు విరిగిపడి, విద్యుత్ స్తంభాలపై పడటంతో కరెంట్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగింది. తుపాను తీవ్రత దృష్ట్యా చాలా ఇళ్లల్లో కూడా కరెంట్ మీటర్లు, స్విచ్ బోర్డులు తడిచే అవకాశం ఉంది. తాజాగా వరంగల్ జిల్లాలోని స్టేషన్ఘన్పూర్ మండలంలో ఓ మహిళ తీగపై దుస్తులు ఆరేస్తుండగా విద్యుదాఘాతంతో ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ నేపథ్యంలోనే కరెంటు బోర్డులు, ఇతర విద్యుత్ ఉపకరణాల విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే విషయంపై విద్యుత్ సంస్థ అధికారులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు. ఆ జాగ్రత్తలేంటో తెలుసుకుందామా?
తెగిపడిన కరెంటు వైర్లు తాకొద్దు : ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే సమయంలో కొన్నిసార్లు కరెంటు వైర్లు తెగి కిందపడుతుంటాయి. అలాంటి వాటి జోలికి పోవద్దు. ఒకవేళ కరెంటు వైర్లు తెగిపడినట్లు కనిపిస్తే వెంటనే సంబంధింత విద్యుత్ శాఖ అధికారులకు తెలియజేయాలి. అంతేతప్ప సొంత ప్రయోగాలు చేయరాదు. సమీప లైన్మెన్కు లేదా టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1912కు సమాచారం ఇవ్వొచ్చు.
తడిచేతులతో స్విచ్లు, ప్లగ్లు తాకొద్దు : భారీ వర్షాల సమయంలో కొన్నిసార్లు ఇంట్లోని కరెంట్ బోర్డుల్లోకి కూడా నీరు చేరే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి బోర్డులను నేరుగా తాకినట్లయితే విద్యుత్ షాక్కు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అందువల్ల వర్షం పడుతున్నప్పుడు తడి చేతులతో స్విచ్లు, ప్లగ్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తాకరాదు.
వాటి కింది నుంచి పోవద్దు : తక్కువ ఎత్తులో వేలాడుతున్న విద్యుత్ తీగల కింద నుంచి వాహనాలు నడపకపోవడమే మంచిది. పశువులను కూడా తీసుకువెళ్లరాదు. అవి కొన్నిసార్లు తెగిపడే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల తక్కువ ఎత్తులో ఉండే విద్యుత్ వైర్ల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
విద్యుత్ తీగలు, నియంత్రికలు : ఇళ్ల వద్ద రేకులు, ఇనుప కడ్డీలకు విద్యుత్ తీగలు, నియంత్రికల వద్ద అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అజాగ్రత్తగా ఉంటే కరెంట్ షాక్ కొట్టే అవకాశం ఉంది. పొలాలు, వ్యవసాయ మోటార్ల వద్ద పని చేసే సమయంలో కరెంటు తీగలను గమనించాలి. ఏవైనా తెగిపడినట్లుంటే ఆ సమీపంలోకి వెళ్లొద్దు.
పిల్లలతో జాగ్రత్త : ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నట్లయితే మరింత జాగ్రత్త వహించాలి. వారిని ఓ కంట కనిపెట్టాలి. చిన్న పిల్లలకు అందుబాటులో ఉండేట్లుగా కరెంటు పరికరాలు ఉంచకూడదు.
సమాచారమివ్వండి : ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున విద్యుత్తు ప్రమాదాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎస్ఈ శ్రీనివాసాచారి తెలిపారు. తెగిన కరెంటు తీగలు, పడిపోయిన స్తంభాలు కనిపించిన వెంటనే అధికారులు లేదా టోల్ఫ్రీ నంబర్లకు సమాచారం ఇవ్వాలని శ్రీనివాసాచారి కోరారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి :
- నియంత్రికల వద్ద ప్యూజ్లు వేయడం, మరమ్మతులు చేయడం, ఏబీ స్విచ్లు ఆపరేట్ చేయడం తగదు.
- 2 ఫేజ్ విద్యుత్తును త్రీపేజ్గా మార్చే కన్వర్టర్లను వాడకపోవడమే మంచిదని చెబుతున్నారు.
- పంపుసెట్లు, మోటార్లు, నియంత్రికల్లో సాంకేతిక లోపాలున్నట్లయితే మెకానిక్లతో మరమ్మతులు చేయించాలి.
- స్నానం చేశాక తడి చేతులతో స్విచ్లను, స్మార్ట్ఫోన్లను, ఛార్జర్లను తాకొద్దు.
కరెంటుతో జర జాగ్రత్త సుమా! - విద్యుత్ సమస్యలుంటే ఆ నంబర్కు ఫోన్ చేస్తే సరి
హెచ్చరిక : వర్షాకాలంలో కరెంటుతో జాగ్రత్త - ఇంట్లో ఈ పనులు అస్సలు చేయొద్దంటున్న విద్యుత్ అధికారులు! - Rainy Season Precautions