ఏపీలో 100 స్థానిక సంస్థలకు నవంబర్ 1న పోలింగ్ - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ఎస్ఈసీ
రాష్ట్రంలో 100 పట్టణ స్థానికసంస్థలకు నవంబర్ 1న ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ఎస్ఈసీ నిర్ణయించింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు పట్టణ స్థానికసంస్థల ఎన్నికలపై ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 10:32 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 10:53 PM IST
Elections for municipalities in AP on November 1 : రాష్ట్రంలో పుర ఎన్నికలకు సంబంధించి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కీలక ప్రకటన వెలువరించింది. 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు నవంబరు 1న పోలింగ్ జరగనుంది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. నవంబర్ 3వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
నామినేషన్ల సందర్భంగా వివాదాలు చోటు చేసుకున్న కడప, రాజంపేట, మైదుకూరు, తిరుపతిల్లో ఈ నెల 23, 24వ తేదీల్లో మరోసారి నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియ నిర్వహించనున్నారు. 25న నామినేషన్ల పరిశీలన, అభ్యర్థుల తుది జాబితా ప్రకటించనున్నారు. కడప కార్పొరేషన్లో 11 వార్డులకు, తిరుపతి కార్పొరేషన్లో 18 వార్డులకు, రాజంపేట మున్సిపాలిటీలో 11 వార్డులకు, మైదుకూరు మున్సిపాలిటీలో 32 వార్డులకు తాజాగా నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నారు.
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