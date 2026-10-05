ఈ నెల 9న ఆర్టీసీలో గుర్తింపు ఎన్నికలు - రసవత్తరంగా ముక్కోణపు పోరు
తెలంగాణ రోడ్డు రవాణా సంస్థలో 10 సంవత్సరాల తర్వాత గుర్తింపు ఎన్నికలు జరుగుతున్నారు. గెలుపే లక్ష్యంగా కార్మిక సంఘాలు అడుగులు వేస్తున్నాయి. అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ టీడబ్ల్యూయూకు మద్దతు ప్రకటించడంతో ప్రాధాన్యం సంతరించుకొంది.
Published : October 5, 2026 at 12:55 PM IST
TGS RTC Elections 2026 : తెలంగాణ రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్ ఆర్టీసీ)లో పది సంవత్సరాల తర్వాత గుర్తింపు ఎన్నికలు జరుగుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాన కార్మిక సంఘాలు గెలుపే లక్ష్యంగా వ్యూహాలు రచిస్తూ ముందడుగు వేస్తున్నాయి. ఈ మేరకు పథక రచన చేస్తున్నాయి. దీంతో ఎన్నికల సమీకరణాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. ఈసారి యూనియన్ల మధ్య పోటీ కాకుండా కార్మిక సంఘాలు వేర్వేరు కూటములుగా ఏర్పడటంతో ముక్కోణపు పోరు నెలకొంది.
ప్రధానంగా అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ వర్కర్స్ యూనియన్ (టీడబ్ల్యూయూ)కు అనూహ్యంగా మద్దతు ప్రకటించింది. దీంతో ఈ ఎన్నికలకు రాజకీయ ప్రాధాన్యం సంతరించుకొంది. మరోవైపు ప్రధాన సంఘం ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ (ఈయూ)కు మద్దతు ప్రకటించిన సీపీఐ ఈ ఎన్నికలను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకొంది.
ప్రతి కార్మికుడికి రెండేసి ఓట్లు
ఈ సంవత్సరం నిర్వహించే ఎన్నికల్లో ప్రతి కార్మికుడికి రెండేసి ఓట్లుంటాయి. ఒకటి రాష్ట్ర స్థాయి గుర్తింపు సంఘానికి కాగా, మరొకటి రీజియన్ స్థాయి గుర్తింపు సంఘానికి ఓటేస్తారు. వామపక్ష పార్టీల కార్మిక సంఘాల అనుబంధ సంఘాలు ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ (ఈయూ), స్టాఫ్ వర్కర్స్ యూనియన్ (ఎస్డబ్ల్యూఎఫ్) వేర్వేరు కూటముల్లో ఉన్నాయి. ఈయూతో తెలంగాణ మజ్దూర్ యూనియన్ (టీఎంయూ), నేషనల్ మజ్దూర్ యూనియన్ (ఎన్ఎంయూ) జట్టు కట్టాయి. ఈ కూటమి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి గుర్తింపు సంఘానికి ఈయూ పోటీపడుతోంది.
మొత్తం 11 రీజియన్లు
ఆర్టీసీలో మొత్తం 11 రీజియన్లు ఉన్నాయి. వీటిలో వరంగల్, ఖమ్మం రీజియన్లలో ఎన్ఎంయూ, మిగిలిన తొమ్మిది రీజియన్లలో గుర్తింపు సంఘం కోసం టీఎంయూ ఈ కూటమి నుంచి బరిలో నిలిచింది. సీఐటీయూ అనుబంధ ఎస్డబ్ల్యూఎఫ్ తెలంగాణ వర్కర్స్ యూనియన్ (టీడబ్ల్యూయూ)తో జట్టు కట్టింది. టీడబ్ల్యూయూ రాష్ట్ర స్థాయితో పాటు తొమ్మిది రీజియన్లలో పోటీ చేస్తోంది. నల్గొండ, ఖమ్మం రీజియన్లలో ఎస్డబ్ల్యూఎఫ్కు మద్దతు ఇస్తోంది. టీజేఎంయూ, బహుజన వర్కర్స్ యూనియన్ మరో కూటమిగా ఏర్పడ్డాయి.
చివరిసారిగా 2016లో ఎన్నికలు
గుర్తింపు కార్మిక సంఘం ఎన్నికలు చివరిసారిగా 2016లో జరిగాయి. అప్పట్లో టీఎంయూ ఎన్నికవగా 2019లో గడువు ముగిసింది. ఈ ఎన్నికల్లో 37 వేల మంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు, కార్మికులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. ఈ నెల 9న ఉదయం 5 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. 14, 15 తేదీల్లో పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓటును ఉపయోగించుకోవచ్చు. 17న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.
గుర్తింపు ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది?
ఆర్టీసీలో అనేక కార్మిక యూనియన్లు ఉన్నప్పటికీ ఎన్నికల్లో గెలిచిన వాటిని మాత్రమే గుర్తింపు సంఘంగా పరిగణిస్తారు. ఈ గుర్తింపు పొందిన యూనియన్లు రీజియన్, రాష్ట్ర స్థాయిల్లో పని చేస్తాయి. ఈ రెండింటి ఎన్నికలకు కూడా వేర్వేరు బ్యాలెట్ పత్రాలను ఉపయోగిస్తారు.
ఆర్టీసీ సంఘాల ఎన్నికల పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే
- సెప్టెంబర్ 18 : ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల
- సెప్టెంబర్ 21 : ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి సంఘాల సమ్మతి
- సెప్టెంబర్ 22 : యూనియన్లకు ఓటర్ లిస్ట్ అందించడంతో పాటు అభ్యంతరాల స్వీకరణ ప్రారంభం
- సెప్టెంబర్ 24 : ఓటర్ల జాబితాపై అభ్యంతరాలు దాఖలు చేసే గడువు
- సెప్టెంబర్ 25 : సంఘాలకు తుది ఓటర్ల జాబితా అందజేత
- సెప్టెంబర్ 26 : యూనియన్లకు ఎన్నికల గుర్తుల కేటాయింపు, రిటర్నింగ్ అధికారికి తుది ఓటర్ల జాబితా అప్పగింత
- సెప్టెంబర్ 29 : యూనియన్లకు నమూనా బ్యాలెట్ పత్రాల సమర్పణ
- అక్టోబర్ 09 : ఉదయం 5 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్
- అక్టోబర్ 14, 15 : పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా ఓటింగ్
- అక్టోబర్ 17 : ఫలితాల వెల్లడి
ఆర్టీసీలో ఎన్నికల నగారా - గుర్తింపు సంఘాల ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ విడుదల