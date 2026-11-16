ఆరేళ్ల తర్వాత మొదటి సారి ఎన్నికలు - తాడిగడపలో నామినేషన్ వేసిన టీడీపీ అభ్యర్థి
Municipal Elections In Tadigadapa : తాడిగడప మున్సిపాలిటీలో ఆరేళ్ల తర్వాత మొదటిసారిగా ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో,టీడీపీ అభ్యర్థి తన నామినేషన్ను దాఖలు చేశారు. చైర్పర్సన్ పదవిని 'బీసీ జనరల్' కేటగిరీకి కేటాయించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 7:30 PM IST
కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని తాడిగడప మున్సిపాలిటీ ఏర్పడి ఆరేళ్లు గడిచినా, ఇప్పటివరకు ఎన్నికలు జరగకపోవడంతో ఇది అధికార యంత్రాంగం పర్యవేక్షణలోనే కొనసాగింది. ఇప్పుడు మొదటిసారిగా మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్, కౌన్సిలర్ పదవుల కోసం పోటీ పడే అభ్యర్థుల్లో తీవ్ర ఉత్సాహం నెలకొంది.
మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ స్థానం 'బీసీ జనరల్' కేటగిరీకి రిజర్వ్ కావడంతో, అగ్నికుల క్షత్రియ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ గీతా గోపీచంద్కు అధికార కూటమి అవకాశం కల్పించింది. సోమవారం ఆయన తన నామినేషన్ను దాఖలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ కుటుంబ సభ్యులు, గొట్టిపాటి రామకృష్ణ, టీడీపీ అధ్యక్షుడు వీరంకి గురుమూర్తి, నియోజకవర్గానికి చెందిన ఇతర ముఖ్య నాయకులు భారీ ర్యాలీగా తరలివచ్చారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, గత రెండేళ్లన్నర కాలంగా తాను ప్రజలతో నేరుగా మమేకమై, వారి సమస్యలను తెలుసుకుంటూ పరిష్కరించడంతో పాటు అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించానని తెలిపారు. ఇప్పటికే నాలుగు గ్రామాల్లో సుమారు రూ.80 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులు చేపట్టామని ఆయన పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో చేపట్టబోయే పనుల గురించి వివరిస్తూ రూ.50 కోట్లతో రహదారుల అభివృద్ధి, కృష్ణా నది నీటిని మున్సిపాలిటీకి అందించేందుకు రూ.150 కోట్లతో తాగునీటి ప్రాజెక్టు, రూ.50 కోట్లతో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ మెరుగుదల పనులు చేపట్టనున్నట్లు ప్రకటించారు.
"గత రెండున్నర ఏళ్లుగా మేము ఏమాత్రం అలసిపోకుండా ప్రతిరోజూ ప్రజల వద్దకు వెళ్లాం. ప్రజలకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించడంలో కొంతవరకు విజయం సాధించాం. గతంలో ఎన్నడూ లేని స్థాయిలో అభివృద్ధి పనులను చేపట్టాం. భవిష్యత్తులో కూడా సమగ్ర అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకెళ్తాం. కూటమి అభ్యర్థులను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని ప్రజలందరినీ కోరుతున్నాం"-బోడెప్రసాద్, పెనమలూరు ఎమ్మెల్యే
అంతేకాకుండా రూ.105 కోట్ల వ్యయంతో మూడు 'మాస్టర్ ప్లాన్' రోడ్లకు శంకుస్థాపన చేసినట్లు తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీకి ఓటు వేస్తే మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధి కుంటుపడుతుందని హెచ్చరించిన ఆయన, కూటమి అభ్యర్థులను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని ప్రజలను కోరారు. కుల, మత, రాజకీయ విభేదాలకు అతీతంగా, ప్రాంత అభివృద్ధిని దృష్టిలో ఉంచుకుని కూటమి అభ్యర్థులను ఎన్నుకోవాలని ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
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