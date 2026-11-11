తొలగిన చిక్కులు, వివాదాలు - రేపే 23 మున్సిపల్ స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికల షెడ్యూల్
AP Municipal Elections: 23 మున్సిపల్ స్థానిక సంస్థలకు గురువారం ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల చేయనున్నట్లు ఎస్ఈసీ తెలిపింది. శ్రీకాకుళం, కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం, మంగళగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు, 19 మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 6:11 PM IST
రాష్ట్రంలో ఇటీవల 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. అయితే పెండింగ్లో ఉన్న 23 మున్సిపల్ స్థానిక సంస్థలకు గురువారం ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల చేయనున్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. 12న మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా వివరాలు వెల్లడించనున్నారు. న్యాయపరమైన చిక్కులు, వివాదాలు తొలగడంతో ఎన్నికల నిర్వహణకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. శ్రీకాకుళం, కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం, మంగళగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు మరో 19 మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ స్థానాలకు సంబంధించి రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేసింది.
మరో వైపు రాష్ట్రంలో 13,171 పంచాయతీలకు 3 దశల్లో పోలింగ్ నిర్వహణకు ఈ నెల 13న రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వనుంది. ఈ నెల 26, 29, డిసెంబరు 2న 3 దశల్లో పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. తొలి దశ ఎన్నికల వరకే 13న నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలని ఎన్నికల సంఘం మొదట నిర్ణయించింది. మిగిలిన రెండు దశల పోలింగ్కు 16, 19 తేదీల్లో నోటిఫికేషన్లు జారీ చేయాలని భావించింది. తాజా నిర్ణయం ప్రకారం 13న 3 దశల పంచాయతీల పోలింగ్కూ ఒకే సారి నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. తొలి దశలో పంచాయతీలతో పాటు పెండింగ్లోని 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు పోలింగ్ నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల సంఘం చేస్తున్న కసరత్తు కొలిక్కి వచ్చినట్లు సంబంధిత అధికారులు వివరించారు.
పంచాయతీలకూ మరో 2 దశల్లో పోలింగ్: తొలి దశలో ఏయే పంచాయతీలకు పోలింగ్ నిర్వహించాలన్నది కలెక్టర్లు ఎన్నికల సంఘానికి ప్రతిపాదించారు. 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలతో కలిపి పోలింగ్ నిర్వహించనున్నందున, తొలి దశలో పంచాయతీల సంఖ్య సాధ్యమైనంత తక్కువ ఉంటే మేలని కలెక్టర్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మిగతా పంచాయతీలకూ మరో 2 దశల్లో పోలింగ్ నిర్వహించేలా నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఎన్నికల సంఘానికి సూచిస్తున్నారు. 3 దశల్లో పంచాయతీల్లో పోలింగ్ నిర్వహణకు సన్నద్ధతపై చర్చించేందుకు ఈ నెల 12న కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ (ఎస్ఈసీ) పునేఠా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించనున్నారు.